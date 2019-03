Jopa 10 000 työpaikkaa koodareille, mutta tekijät puuttuvat – "Vaatii kaikkien osapuolten aktivoitumista"

Tästä on kyse Suomessa on jo pitkään ollut pula osaavista koodareista

Erilaisten arvioiden mukaan töitä voisi olla jopa 10 000 uudelle koodarille

Ratkaisua osaajapulaan haetaan erilaisilla täydennys- ja muuntokoulutuksilla

Turun yliopiston täydessä luentosalissa istuu maanantaiaamuna hyvin monipuolinen joukko ihmisiä. Iät ja koulutustaustat vaihtelevat.

Uusi it-alan täydennyskoulutus on houkutellut paikalle opiskelijoita erilaisista lähtökohdista. On it-alalla pitkään olleita, alalle palaajia ja harrastuksen kautta ohjelmoinnista innostuneita.

Yksi 30:sta salissa istuvasta on turkulainen Sirje Hanski. Hän on entisiä nokialaisia ja viime vuodet katsonut it-alaa vähän toisesta näkökulmasta.

– Olen ollut opettamassa senioreille laitteiden ja verkkopalveluiden käyttämistä. Halusin taas tulla kokeilemaan, miltä tämä puoli näyttää. Tiedän, että kaikki on mennyt paljon eteenpäin, Hanski sanoo.

Ohjelmointi vetää

Turun yliopiston Full Stack -täydennyskoulutus on yksi askel kohti sitä, että Suomen huutava koodaripula saadaan hellittämään.

Jyväskylän yliopiston noin vuoden takaisen selvityksen mukaan it-alalle tarvitaan 8 000 uutta tekijää. Pelkästään Varsinais-Suomeen tarvittaisiin tuhat uutta työntekijää. Joidenkin arvioiden mukaan töitä olisi jopa yli 10 000 koodarille.

– Teollisuudella menee tällä hetkellä hyvin ja ohjelmistoja tarvitaan joka paikassa. Kyseessä ei siis ole pelkästään ohjelmistoteollisuuden nousu. Kun suomalaisessa yhteiskunnassa asiat sujuvat, kehitetään asioita ja tarvitaan ohjelmistoja, tulee kasvava tarve osaajille, sanoo erikoistutkija Tuomas Mäkilä Turun yliopistosta.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)yli 85 prosenttia yrityksistä kasvaa ja yli 70 prosenttia palkkaa lisää työvoimaa.

Paula Collin / Yle

Myös työttömiä it-alan osaajia on. Tuomas Mäkilän mukaan se johtuu siitä, että ala on jakautunut hyvin moneen suuntaan.

– Olemme huomanneet, että on paljon ihmisiä, jotka ovat opiskelleet elektroniikkaa ja laitteistokehitystä. Sillä puolella työpaikkoja ei välttämättä samalla tavalla ole.

Tämän on huomannut myös Arto Laine, joka on yksi Turun yliopiston täydessä luentosalissa istuvista 30 opiskelijasta. Laine on opiskellut elektroniikkaa ja tietotekniikkaa yliopistossa, mutta huomannut, että täydennyskoulutukselle olisi tarvetta.

– En ole saanut enää elektroniikkatöitä, kun kaikki on muuttunut ohjelmoinnin suuntaan. Yritän nyt itsekin panostaa siihen, Laine sanoo.

Turun yliopiston uusi koulutus käsittelee full stack -kehitystä, jossa keskitytään web-teknologioihin. Tuomas Mäkilän mukaan se on juuri se suuntaus, johon tarvitaan tekijöitä tällä hetkellä eniten.

Korkeakoulut ja työnantajat töihin

Koulutukset ovat tärkeässä roolissa, kun it-alan osaajapulaa ratkaistaan. Kahdeksan suomalaisyliopiston verkosto aloitti syksyllä kaksivuotisen maisterikoulutuksen muuntokoulutuksena (siirryt toiseen palveluun), ja täydennyskoulutuksia on järjestetty muuallakin.

Turun yliopistossa ollaan parhaillaan miettimässä sellaistakin ratkaisua, jossa opetusta voitaisiin tarjota jopa yksittäisinä kursseina. Silloin työelämässä olevat pystyisivät paremmin päivittämään osaamistaan.

Kaikki ei kuitenkaan ole kiinni korkeakouluista.

– Tämä vaatii kaikkien osapuolten aktivoitumista. Työnantajien pitää rummuttaa, että tämä on kiinnostava ala, jonne kannattaa hakeutua ja jossa on työmahdollisuuksia, Tuomas Mäkilä sanoo.

Lue lisää:

Digiosaajien puute uhkaa kansantaloutta – "koulutusmäärät kaksinkertaistettava"

Kilpailu koodareista on nyt veristä: pelkkä kova palkka ei riitä, vaan työntekijöitä houkutellaan myös parturipalveluilla ja nimikko-oluella