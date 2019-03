Anna-Maja Henriksson: "Koin nelivuotiaana, miltä tuntuu kuulua vähemmistöön" – Ruotsinkielisenä potilaana oli vaikeaa selittää hoitajille, mikä oli hätänä

Jotkut suomenkieliset uskovat sitkeästi, että kaikki ruotsinkieliset ovat syntyneet hopealusikka suussaan ja että heidän tiensä menestykseen on aurattu puhtaaksi jo nuoruudesta lähtien.

Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajalla Anna-Maja Henrikssonilla ei voi väittää olleen näin asiat. Henriksson kertoo Sanna Ukkolan haastattelussa, miten seitsenlapsisessa perheessä oli taloudellisesti tiukkaa. Perheessä ei ollut autoa, joten Henrikssonin piti kulkea kouluun kävelemällä, pyöräilemällä, hiihtämällä tai potkukelkalla.

– Kaverit saivat lahjaksi Abban levyjä, koska Abba oli hyvin suosittu tuolloin. Minä puolestani nauhoitin sitten radiosta ne Abban kappaleet.

Henrikssonin isä menehtyi jo silloin, kun perheen nuorimmainen Anna-Maja oli vasta puolivuotias. Myös äiti kuoli, kun kuopus opiskeli lakia Helsingin yliopistossa. Äidin kuolema oli Henrikssonin mukaan hänen elämänsä vaikein paikka.

– Meni pari kuukautta, jolloin opinnot pysähtyivät täysin. En tehnyt silloin mitään. Sitten päätin ryhdistäytyä ja ajattelin, että äitikin olisi toivonut, että valmistun. Hän olisi sanonut, että "kyllä sinä pärjäät". Äitikin pärjäsi.

"Puhukaa suomea, Suomessa puhutaan suomea"

Kielikysymys konkretisoitui Anna-Maja Henrikssonille ensimmäisen kerran jo pikkulapsena.

Nelivuotiaana hän joutui nielurisaleikkaukseen. Henriksson sanoo, että ruotsinkielisenä pikkulapsena hän ehti jo tuntea, miltä tuntuu, kun kuuluu vähemmistöön Suomessa. Hoitajat, jotka puhuivat ainoastaan suomea, eivät sairaalassa kyenneet ymmärtämään, mitä ruotsinkielinen pikkutyttö yritti heille selittää.

– Edelleen minulla on [muistissa] tämä tunne, että kun olet sairas, et pysty välittämään sitä, mitä haluaisit sanoa niin, että toinen ymmärtäisi, mistä on kysymys.

Henriksson kuulee silloin tällöin tapauksista, joissa suomenruotsalaisille huomautellaan, kun he puhuvat ruotsia julkisilla paikoilla. Hänelle itselleenkin on raitiovaunussa joskus tokaistu, että "puhukaa suomea, Suomessa puhutaan suomea".

Ainoastaan kerran tilanne on kuitenkin ollut vakavampi. Henrikssonia oltiin haastattelemassa Helsingin rautatientorilla, kun häneen käytiin lähes käsiksi. Paikalla olleet muut henkilöt estivät käsirysyn.

– Mieshenkilö sai päähänsä, että hän ei tykännyt siitä, kun kansanedustaja Henrikssonia haastatellaan. Laitan tämän sen tiliin, että mies ei ehkä voinut oikein hyvin.

Anna-Maja Henriksson on toiminut Suomen oikeusministerinä neljän vuoden ajan. Vuonna 2016 hänestä tuli RKP:n puheenjohtaja.

Uutterasta lakitieteen opiskelijasta piti alun perin tulla tuomari. Hän kuitenkin päätyi ennen poliitikon uraansa pankkilakimieheksi.

– Muistan varsinkin yhden mieshenkilön, joka oli tulossa vieressämme istuvan yritysneuvojan luokse. Tämä mies siinä kurkisti sisään huoneeni ovenpielestä ja kysyi, että "oletko sinä sen Knutin uusi sihteeri". Minä sanoin, että "EN, vaan minä olen tämän pankin uusi lakimies."

Katso Anna-Maja Henrikssonin haastattelu tämän artikkelin videosta. Perjantai-illan Sannikka & Ukkola TV1:ssä kello 20:00 sekä jatkojen kanssa Areenasta.

Artikkeli on osa Sannikka & Ukkola -ohjelman puheenjohtajien henkilökuvasarjaa, jossa haastatellaan puolueiden puheenjohtajia heidän henkilöhistoriansa ja poliittisten valintojensa näkökulmasta.

Lue ja katso myös:

Petteri Orpo: "Olen aivan aito poliittinen broileri" – Kipinä poliitikon ammattiin syttyi kun kaikki ovet aukesivat opiskelijapoliitikolle

Sari Essayah someraivosta: "Olen nähnyt kollegoja todella uupumisen ja itkun partaalla"

Sampo Terho: "Työttömyys oli masentavaa ja raivostuttavaa" – Vaikutti myös hänen poliittisiin valintoihinsa

Li Andersson: "Puheenjohtajaksi tulo pelotti" – Vasemmistolaisuus ei tullut kulttuurivanhempien perintönä vaan kaveripiiristä