Daruden viisubiisi valitaan tänään – "Show'sta tulee varmasti spektaakkeli"

Suomen euroviisuedustuskappale valitaan illalla, kun Darude esittää suorassa lähetyksessä kolme kappaletta. Ehdokaskappaleet ovat Release me, Superman ja Look away.

Edustuskappaleen Israelin Euroviisuihin valitsevat katsojat sekä kansainvälinen ammattilaisraati. UMK19: Darude -lähetys Turun Logomosta nähdään klo 21 alkaen TV2:ssa ja Areenassa.

Ennakkomaistiaisia illan show'sta voi katsoa UMK19-etkot-lähetyksestä.

"Viisufanit ovat tärinöissään"

Illan show kiinnostaa odotetusti euroviisufaneja. Viisuklubi OGAE Finlandin puheenjohtaja Miksu Behm kertoo, että faneilla on ollut etukäteen hyvä pöhinä Daruden show'n ympärillä.

– Odotan, että show'sta tulee spektaakkeli. Jo pelkästään juontajat ovat niin kovia ja hulluja. Viisuetkojen perusteella luvassa on aikamoinen valoshow. Näyttää sairaan makeelta, Behm hehkuttaa.

Tänä vuonna Uuden Musiikin Kilpailu järjestetään Turussa. Innokkaita viisuilijoita sinne vie Helsingistä viisujuna. Miksu Behmin mukaan junaan hyppäävät ovat jo ihan tärinöissään.

– Junassa on viisukaraoke ja aion rynnätä sinne heti ensimmäisenä, että saan laulaa edes yhden biisin.

Daruden show kiinnostaa myös kansainvälisesti. Behm tietää, että viisufaneja on tulossa Turkuun ainakin Sveitsistä.

Mikä kappale voittaa?

Viisufanien keskuudessa veikataan, että kilpailusta tulee kahden kappaleen välinen kisa. Tasaväkisiä suosikkeja ovat Superman ja Look away. Plagiointiepäilyjenkin kohteeksi noussut Release me ei ole herättänyt samanlaista innostusta.

– Kun kolmas kappale Look away julkaistiin, se pomppasi suosikiksi. Nyt peli on taas tasoittunut. Oma suosikkini on Superman. Katsotaan miten käy, Miksu Behm sanoo.

