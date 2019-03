Herätys: Vastaanottokeskuksissa uhkaillaan henkilökuntaa, Nykänen haudataan Jyväskylässä, Daruden viisubiisi valitaan tänään

Vastaanottokeskuksista yhä enemmän ilmoituksia henkilökuntaan kohdistuvista uhkauksista

Vastaanottokeskuksista tehdään yhä enemmän ilmoituksia henkilökuntaan kohdistuneista uhkauksista. Ilmoitukset turvapaikanhakijoiden tekemistä uhkauksista lisääntyvät, vaikka vastaanottokeskusten asukkaiden määrä laskee. Viime vuonna tehtiin 172 ilmoitusta. Poliisi ei kuitenkaan ole havainnut turvallisuustilanteessa merkittävää muutosta.

Matti Nykänen siunataan viimeiselle matkalleen Jyväskylässä

Markku Ulander / Lehtikuva

Helmikuun alussa menehtynyt mäkihyppylegenda Matti Nykänen haudataan tänään lauantaina Jyväskylässä. Siunaustilaisuuteen osallistuu vain Nykäsen lähipiiri, mutta sen jälkeen hautajaissaattue kulkee Jyväskylän Vanhalta hautausmaalta Taulumäeltä Laajavuoreen kello 13:n aikaan. Yleisö voi saapua hautajaissaattueen reitin varrelle muistamaan mäkikotkaa.

Suomelle kansainvälistä huomiota astmapotilaiden hyvästä hoidosta

Henrietta Hassinen / Yle

Maailman arvostetuimpiin lääkietieteellisiin julkaisuihin kuuluva The Lancet kirjoittaa Suomen kansallisen astmaohjelman saavutuksista ja kehottaa muita maita ottamaan oppia Suomesta. The Lancet muistuttaa Suomen käynnistäneen kansallisen astmaohjelmansa aikana, jolloin joka viides astmapotilas kärsi vaikeista oireista. Vuonna 2016 heitä oli enää 2–5 prosenttia potilaista.

Eritrea sopi rauhasta, mutta diktatuuri ei hellitä – ja se näkyy Suomessa asti

Bethelihem Tedla lähti Eritreasta kolmisen vuotta sitten. Tavallisten ihmisten elämässä mikään ei ole siellä muuttunut, hän sanoo. Joona Pettersson

Koko maailma yllättyi, kun Afrikan sarvessa vuosikaudet toisiaan kyräilleet naapurimaat Eritrea ja Etiopia solmivat rauhan viime kesänä. Myös Bethelihem Tedlasta tuntui, että tulevaisuus kirkastui kertaheitolla. Mutta nyt hän on pettynyt: tavallisten eritrealaisten arjessa mikään ei muuttunutkaan. Tapasimme Etiopiassa (siirryt toiseen palveluun) diktatuuria paenneita eritrealaispakolaisia.

Daruden viisubiisi valitaan tänään

Anton Sucksdorff / Yle

Illalla selviää, mikä Daruden kolmesta kappaleesta lähtee edustamaan Suomea toukokuussa Israelin Euroviisuihin. Onko se Release me, Superman vai Look away? Viisufanit uskovat, että kisasta tulee kahden biisin välinen kamppailu. Viisuklubi OGAE:n puheenjohtaja Miksu Behm uskoo ennakkoon näkemänsä perusteella, että illan show'sta tulee spektaakkeli.

Lumipyryä ja hankalaa ajokeliä

Yle

Tänään lauantaina on monin paikoin luvassa hankala ajokeli lumisateiden takia.

Eniten lunta sataa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, paikoin jopa yli kymmenen senttimetriä. Aivan etelässä lunta tulee vain muutamia senttejä. Kylmän yön jäljiltä lämpötila pysyy pakkasella melkein koko päivän etelää lukuun ottamatta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.