EU lupaa Britannialle, että Irlannin rajan pitäminen auki olisi vain väliaikainen ratkaisu

Euroopan Unioni on valmis antamaan Britannialle lisää takuita siitä, että Irlannin rajan pitäminen auki tulisi olemaan vain väliaikainen ratkaisu, sanoo EU:n pääneuvottelija Michel Barnier perjantaina.

– Me tiedämme, että Britanniassa on ilmassa on pelkoja, että rajan auki pitäminen yhdistäisi Britannian ikuisesti EU:n, sanoo Barnier saksalaisen Die Weltin haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

– Näin ei tule käymään. Olemme valmiita antamaan lisää takuita, vakuutuksia ja selvennyksiä, että rajan pitäminen auki on vain väliaikaista, sanoo Barnier.

Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajasta on tulossa brexitin myötä EU:n ulkoraja.

Lähteet: Reuters