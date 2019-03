Hypoteekkiyhdistys: Asuntojen hinnat ovat alamäessä – Pian alkaa kaupungistumisen kolmas aalto

Ennusteen mukaan Suomessa on pian vain kolme aidosti kasvavaa kaupunkiseutua, kun tutuissakin kasvukeskuksissa väestö lähtee laskuun.

Asuntojen myyntihinnat laskivat suuressa osassa maata viime vuonna, kertoo Suomen Hypoteekkiyhdistys. Hinnat nousivat vain kasvukeskuksissa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Joka toisen asunnon arvo laski viime vuonna. Yhteensä siis puolitoista miljoonaa asuntoa menetti arvoaan.

Hypo-konsernin arvion mukaan koko maassa asuntojen hintojen nousu pysähtyy tänä vuonna ja kääntyy 0,5 prosentin laskuun vuonna 2020.

Ainut poikkeus on Helsingin seutu, jossa hinnat jatkavat nousuaan. Tämän vuoden hintaennuste on 2 prosenttia ja ensi vuoden 1,5 prosenttia. Helsingissä kovin kysyntä kohdistuu kolmen kilometrin säteelle Rautatientorista.

Myös Turussa menee nyt lujaa. Siellä asuntokauppa käy ja hinnat nousevat talouden vanavedessä.

Kaupungistumisen kolmas aalto on alkamassa

Suomessa on pian vain kolme aidosti kasvavaa kaupunkiseutua: Helsinki, Tampere ja Turku. Näin ennustaa Hypon tilaama tuore alueellinen väestökatsaus. Sen mukaan Suomi on siirtymässä kaupungistumisen seuraavaan aaltoon, joka on suurten kaupunkien aikakautta. Monilla kaupunkialueilla, jotka ovat tähän asti kasvaneet, väestö kääntyy laskuun 2030-luvulla.

Ennusteen mukaan kaupungit tulevat tiivistymään entisestään. Maakunnan kasvukeskuksissa suunta on maaseudulta kaupunkiin. Samalla kaupungit kasvavat sisäänpäin eli keskustat vahvistuvat ja laita-alueet supistuvat.

Hypon pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan seuraavan hallituksen tulisi varmistaa asuntojen riittävyys kasvukolmiossa eli Helsinki-Tampere-Turku.

– Rakennettavaa riittää, sillä uusien asuntojen tarve jatkuu, ARA-asuntoihin kaivataan kiertoa, muuttoavustuksia tarvitaan tulevaisuudessa ja kasvukolmion liikenneyhteydet täytyy varmistaa työvoiman liikkuvuudenkin vuoksi, Brotherus sanoo tiedotteessa.

