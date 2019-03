Torstaina alkaneessa kaivuussa Insight on päässyt vain 18–50 senttimetrin syvyyteen – mikä on kaukana tavoitteesta.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan uusi Insight-laskeutuja on aloittanut poraukset Marsissa, mutta alussa vastaan on tullut yllättäviä esteitä. Kaivuun avulla tutkijat pyrkivät mittaamaan Marsin sisäistä lämpötilaa.

Torstaina alkaneessa kaivuussa Insight-laskeutuja on tähän mennessä päässyt porautumaan vain 18–50 senttimetrin syvyyteen – mikä on vielä kaukana viiden metrin tavoitteesta. Vastaan on tullut yllättäviä esteitä: Insightin saksalaisvalmisteiset porat ovat osuneet nimittäin kiviin.

Laskeutujan vasaran on suunnitellut puolalainen Astronika-yritys.

– Tämä ei ole hyvä uutinen minulle, sillä vaikka vasara näyttä toimivan, Marsin olosuhteet eivät ole kovin suotuisia meille, harmittelee yrityksen pääinsinööri Jerzy Grygorczuk.

Insightin ottama kuva Marsista. JPL-Caltech / Nasa

Tutkijoiden tavoitteena on tehdä uusi ennätys avaruuskaivannossa, 5 metriä planeetan pinnasta.

Insight laskeutui Marsiin marraskuussa 2018. Sen on määrä tutkia naapuriplaneettaamme ainakin kahden vuoden ajan.

Laskeutujassa on seismometri, jolla seurataan mahdollisia maanjäristyksiä. Laskeutuja itsessään tulee pysymään samalla paikalla koko ajan, mutta sen robottikäsi ylettyy kauemmaksi tekemään mittauksia.

Tutkijoiden mukaan Insight lepää nyt vähän aikaa ennen kuin se jatkaa taas kaivamista.

Lähteet: AP