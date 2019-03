Yksityinen avaruusyhtiö SpaceX lähetti kapselin avaruuteen – kyydissä nukke, jonka nimi viittaa Alien-kauhuelokuviin

Yhtiö pohjusti testilaukaisulla miehitettyä avaruuslentoa, joka on tarkoitus toteuttaa kesällä.

Yhdysvaltalaisen liikemiehen Elon Muskin SpaceX-yhtiön Dragon-testiraketti on laukaistu onnistuneesti Floridasta kohti Kansainvälistä avaruusasemaa.

Laukaisulla yhtiö harjoitteli kesäksi suunniteltua miehitettyä avaruuslentoa varten.

– Olemme lähettämässä amerikkalaisia astronautteja amerikkalaisilla raketeilla Yhdysvaltain maaperältä ensimmäistä kertaa sitten Nasan avaruussukkulaohjelman päättymisen vuonna 2011, Nasan edustaja Jim Bridenstine sanoi uutistoimisto AP:lle.

Dragon-raketin ainoa matkustaja on oikeankokoinen testinukke, joka on saanut nimekseen Ripley scifi-kauhuelokuvasarja Alienin päähenkilön mukaan.

Dragonin pitäisi saavuttaa Kansainvälinen avaruusasema ISS sunnuntaiaamuna 27 tunnin lennon jälkeen.

Nasa on tilannut avaruussukkulaohjelmansa päättymisen jälkeen Venäjältä rakettilentoja, joilla on kuljetettu astronautteja ISS:lle. Nasa on maksanut venäläisille edestakaisista matkoista yli 80 miljoonaa dollaria henkeä kohti.

Nyt yhdysvaltalaiset SpaceX- ja Boeing -yhtiöt ovat ottamassa vastuuta kuljetuksista ISS:lle.

Lähteet: AP