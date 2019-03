Saudi-Arabiassa ajokieltoa uhmanneet naisaktivistit oikeuteen – saattavat joutua jopa vuosikymmeniksi vankilaan

Saudinaisia nousemassa taksiin Jiddassa syyskuussa 2017. Naisten oikeuksia on Saudi-Arabiassa laajennettu, mutta naisaktivistiryhmää ei ole vapautettu.

Saudinaisia nousemassa taksiin Jiddassa syyskuussa 2017. Naisten oikeuksia on Saudi-Arabiassa laajennettu, mutta naisaktivistiryhmää ei ole vapautettu. Amer Hilabi / AFP

Yhden aktivistin veli kertoo, että hänen siskoaan on piiskattu vankilassa ennen oikeudenkäyntiä ja annettu sähköiskuja.

Saudi-Arabiassa viime vuonna kiinni otetut naisaktivistit joutuvat oikeuteen, kertoo Saudi-Arabian valtiollinen media.

Syyttäjät eivät ole paljastaneet, mistä rikoksista aktivisteja aiotaan syyttää.

Saudiviranomaiset ottivat kiinni useita naisaktivisteja viime vuoden toukokuussa. Tuolloin viranomaiset kertoivat, että aktivistien epäiltiin yrittäneen horjuttaa "kuningaskunnan turvallisuutta, vakautta ja kansallista yhtenäisyyttä".

Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvioineet, että aktivisteja saattaa uhata jopa vuosikymmenten vankeus.

Naisten oikeuksia ajaneet aktivistit vangittiin vain muutamaa viikkoa ennen kuin paljon julkisuutta saanut naisten ajokielto kumottiin Saudi-Arabiassa kesäkuussa. Monet vangituista olivat kampanjoineet ajokiellon kumoamisen puolesta.

Amnesty: "Tyypillistä sortoa"

Ihmisoikeusjärjestöt tyrmistyivät syyttäjien ilmoituksesta ja vaativat aktivisteja vapautettavaksi.

– Rauhanomaisesta aktivismista ei pidä joutua oikeuteen. Saudi-Arabian viranomaiset jatkavat tyylilleen tyypillistä sortoa, sanoi Amnesty Internationalin Samah Hadid.

Järjestöjen mukaan tilannetta pahentaa se, että vangitut ovat joutuneet vankeudessa kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

– Saudiviranomaiset eivät ole tutkineet vakavia syytöksiä kidutuksesta, ja nyt naisaktivistit – ei kiduttajat – joutuvat syytteeseen ja oikeuteen, sanoi Human Rights Watchin edustaja Michael Page.

"Siskolleni on annettu sähköiskuja"

Yksi vangituista aktivisteista on naisten ajo-oikeuden puolesta kampanjoinut Loujain Alhathoul. Viranomaiset pitivät Alhathoulia vangittuna myös vuonna 2014, kun hän oli yrittänyt ajaa Arabiemiraateista Saudi-Arabiaan.

Alhathoulin veli kertoi CNN:n tammikuun lopulla julkaisemassa kirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun), että hänen siskoaan on kidutettu monin tavoin vankeudessa.

– Hän kertoi, että häntä on piiskattu, hakattu, hänelle on annettu sähköiskuja ja häntä on ahdisteltu jatkuvasti, veli kirjoitti.

– Saudi-Arabia haluaa esiintyä uudistajana, vaikka se pitää todellista uudistajaa telkien takana, veli jatkoi.

Lähteet: AFP