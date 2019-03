SRV: Kalasataman tornitalon vesivahingossa vaurioitui useita kymmeniä asuntoja lähes puolen tornin matkalta

Majakka-tornitalon vakava vesivahinko vaurioitti ainakin useita kymmeniä asuntoja, kertoo rakennusyhtiö SRV.

Vesivahinko sattui Helsingin Kalasatamassa tornitalon neljänneksi ylimmässä kerroksessa helmikuun 20. ja 21. päivien välisenä yönä. Vettä pääsi työmaajohdosta paineella kerroksiin mahdollisesti useiden tuntien ajan.

Rakennuksen 26.–32. kerroksissa vettä pääsi kaikkiin asuntoihin, ja 18.–25. kerroksissa osaan asunnoista. Vesivahinko näyttää vaikuttaneen tornin 35 kerroksesta siis ainakin 15:een. Alemmissa kerroksissa vettä on havaittu vain porraskäytävässä.

Majakka on valmistuessaan Suomen korkein asuintalo ja kauppakeskus Redin ohella Kalasataman lippulaivarakennus. Rakennuksessa on yhteensä 282 asuntoa, ja erityisesti ylimpien kerrosten asunnot ovat huippukalliita erityiskohteita: esimerkiksi ylimmän kerroksen vielä myymättä olevan 130-neliöisen asunnon velaton hinta on 1,9 miljoonaa euroa.

Kuinka laajalle vahingot ulottuvat, SRV:n asuntojen ja alueyksikköjen johtaja Antero Nuutinen?

– Kuudessa kerroksessa vettä havaittiin kaikissa asunnoissa, ja siitä alaspäin seuraavissa kahdeksassa kerroksessa muutamissa asunnoissa per kerros. Yhdessä kerroksessa on 9–10 asuntoa. Lisäksi yhden porraskuilun ympäristössä on paikallisia vaurioita. Ainakin yli 50 asunnossa joudumme tekemään kuivaustöitä jossain laajuudessa, mutta niitä ei aloiteta ennen kuin tiedämme mihin kaikkialle kosteutta on päässyt. Odotamme tällä viikolla tehdyn vahinkokartoituksen tuloksia, ja niiden perusteella tehdään korjaussuunnitelmat.

Kuinka valmiita vaurioituneet asunnot olivat?

– Asuntojen viimeistelyssä edetään alhaalta ylöspäin, ja ylimmissä kerroksissa ei ole vielä esimerkiksi väliseiniä, parkettia tai laattoja. Parketoinnissa mentiin 24. kerroksen kohdalla, eli voi olla että hieman parkettia joudutaan purkamaan. Kostuneita levyseiniä purettiin heti vahingon jälkeisenä päivänä. Tiedämme tästäkin tarkemmin vasta, kun vahinkokartoitus valmistuu.

Onko selvinnyt tarkemmin, miksi vuoto tapahtui ja paljonko vettä rakennukseen pääsi?

– Tätä ei tarkkaan tiedetä. Vuotojohto oli 32-millinen työmaaputki, jonka liitos oli hajonnut. Viimeiset henkilöt olivat lähteneet työmaalta noin kello 20–21, ja vartija havaitsi vuodon kello 3 aamuyöllä. Rakennuksessa oli paljon vettyneitä pintoja, mutta näkyvä vesi saatiin jo samana päivänä imuroimalla pois. Meillä oli 30 miestä imuroimassa.

Tapahtuiko pahin mahdollinen, vai oliko mukana onnea onnettomuudessa?

Sikäli tässä oli onnea onnettomuudessa, että jos vahinko olisi tapahtunut vaikka viikkoa ennen muuttoa, asunnot olisivat olleet valmiita. Mutta paljonko vettä on piilossa rakenteissa, sitä olemme nyt selvittäneet.

Olivatko kaikki vesivahingossa kärsineet asunnot myytyjä?

– Kyllä, kaikki olivat myytyjä.

Minkäkokoisista asunnoista on kyse?

– Eri kokoisista. Pienimmät olivat yksiöitä ja suurimmat useamman huoneen asuntoja, osa yhdisteltyjä.

Ovatko asuntojen omistajat olleet teihin yhteydessä?

– Kyselyitä ja sähköposteja on tullut. Mutta joukossa on paljon myös kannustavia viestejä, että hoitakaa homma kuntoon. Eihän tällaista kukaan tahallaan tee. Tiedotamme nyt itse asukkaille asian etenemisestä 1–2 kertaa viikossa.

Asunnot ovat kalliita. Joudutteko maksamaan asukkaille korvauksia rakennusvaiheen vesivahingon vuoksi?

–Tilanne on se, että asunnot kuivataan kunnolla ja tehdään uudenveroisiksi, niin että ne ovat asukkaille terveelliset ja turvalliset. Siitä ei tingitä pätkääkään, että tilat saadaan kuiviksi ja kunnollisiksi, sellaisiksi kuin ne on asukkaille luvattu.

Onko riskinä, että vesivahinko vaikuttaa asuntojen maineeseen ja niiden jälleenmyyntiarvo saattaa laskea?

– Emme halua, että kenellekään jäisi mielikuvaa että nämä asunnot olisivat vesivahinkoasuntoja. Kaikki vahingot korjataan kuntoon ennen kuin asunnot luovutetaan ostajille, ja kuivauksista ja korjauksista tehdään tarkat raportit. Asukkaille on luvattu, että he saavat nämä raportit.

Paljonko rakennuksen valmistuminen viivästyy?

– Sitä emme lähde vielä arvailemaan. Rakennuksen oli määrä valmistua kesäkuussa, mutta siitä viivästytään tämän vuoksi. Kerromme uuden valmistumisajan, kun saamme siitä tarkemman käsityksen.