Euroviisuihin lähtee Daruden Look Away

Daruden Look Away lähtee kilpailemaan Euroviisuihin Israeliin. Suomen edustuskappale valittiin Daruden ja Sebastian Rejmanin kolmesta kappaleesta Turun Logomossa lauantai-iltana. Euroviisujen semifinaalit käydään 14. ja 16. toukokuuta, finaali taas nähdään lauantaina 18. toukokuuta.

Kaappimme täyttyvät vuosikymmenten hittilaitteista

Sähköinen kahvimylly, blenderi, popcorn-kone, leipäkone, jalkakylpy. Osa muotilaitteista jää klassikoiksi, osa unohtuu hetken hypetyksen jälkeen kaapin perukoille. Mainonta on vaikuttanut kuluttajaan aina, mutta nyt vaaditaan myös näyttöä laitteen hyödyistä. Some buustaa päätöstä. Jos muut jakavat hyviä kokemuksia, laitteesta tulee mahdollisesti hitti.

Nuoret virolaiset tekisivät Virosta kuudennen pohjoismaan – parlamenttivaalit käydään tänään

Virossa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Kysyimme vaalien alla nuorilta virolaisilta IT-alalla työskenteleviltä Jaan-Matti Saulilta ja Peedu Tuiskilta, millaisia ennakkoluuloja virolaiset kokevat ulkomailla. Nuorten miesten mukaan Viron pitäisi brändätä itsensä kuudenneksi pohjoismaaksi. – Sekä Suomi että Viro hyötyisivät, jos ne markkinoisivat itseään yhdessä itämerensuomalaisena kaksoismaana, Jaan-Matti Saul sanoo.

MM-hiihdot huipentuvat miesten 50 km:n hiihtoon

Suomella vaisusti sujuneet pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskisat Itävallan Seefeldissä päättyvät tänään. Kisat huipentuvat miesten 50 kilometrin hiihtoon vapaalla tyylillä. Suomen suurin mitalitoivo Iivo Niskanen on ilmoittanut jättävänsä matkan väliin, joten Suomen ainoaksi mitaliksi MM-kisoista jäänee Iivo Niskasen 15 kilometrin perinteisellä saavuttama pronssi. 50 kilometrin kilpailua voi seurata suorana Yle TV2:ssa. Areenassa ja Yle Puheella kello 14 alkaen. Katso päivän kisaohjelma täältä.

Unelmasäätä laskiaisen iloksi

Laskiaissunnuntain sää näyttää ulkoilijan kannalta liki unelmalta. Päivä on laajalti aurinkoinen ja selvästi viime yötä lauhempi. Koko maassa on pakkasta. Pilvisintä on idässä ja päivän mittaan myös lounaassa. Lue lisää säästä täältä.