Suomalaisnuorten ilmastokokous vaati poliitikoilta ripeitä päätöksiä – "Ilmastonmuutos ei odota parempia taloudellisia aikoja tai uusia innovaatioita"

Tässä jutussa kysymyksiin vastaa neljä ilmastoaktiivia, joilla on ikää kahdenkymmenen molemmin puolin. He olivat mukana järjestämässä lauantaista nuorten ilmastokokousta. Sen julkilausuma Meidän ilmasto 2030 on luettavissa tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

Jonna Könkkölä, miten idea nuorten ilmastokokouksesta syntyi?

– Twitterissä oli keskustelu, josta tuli ajatus, että järjestettäisiin tällainen kokous. Yhdessä tultiin siihen lopputulokseen, että tämmöinen tarvitaan ehdottomasti ja nuorilla on kyllä asiaa. Se tuli ihan täydestä tarpeesta.

– Meidän koko Nuorten Agenda 2030 -ryhmä oli tätä tekemässä. Jokainen otti vähän vastuutehtäviä, ja saatiin tällainen tapahtuma aikaan.

Ahdistaako ilmastonmuutos sinua?

– Vähän turhauttaa ehkä, mutta ei se ahdista, koska mä uskon kyllä siihen, että me voidaan vielä toimia ja saada muutosta aikaan. On niin paljon tekemättömyyttä, ja enemmän pitäisi saada aikaan.

Mikä on ensimmäisen asia, joka Suomen pitäisi juuri nyt tehdä?

– Pitäisi ehkä tehdä lakimuutoksia, mutta mun mielestä myös asenteiden pitäisi muuttua. Meidän pitäisi muuttaa ilmapiiriä ja käyttäytymistä esimerkiksi kulutuksen ja lihansyönnin suhteen.

Sanna Könkkölä Katriina Laine / Yle

Miten ilmastoystävällisesti elät itse?

– Yritän elää ympäristöystävällisesti. Kuljen julkisilla ja kävellen ja yritän välttää punaista lihaa. Mutta kyllä tarvitsen myös yhteiskunnan tukea siihen, että olisi helpompi tehdä niitä hyviä valintoja.

Mitä sanoisit heille, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen?

– Mun mielestä heidän pitäisi kyllä kuunnella tutkimuksia, joita on tehty. Ja kyllähän me olemme jo nähneet muutosta. Huoli on aito. Ja pitäisi ehkä kuunnella meitä nuoriakin tässä asiassa enemmän.

Riina Pursiainen, olit hankkimassa kokoukselle sidosryhmiä. Mitä ne olivat?

– Tosi paljon erilaisia järjestöjä, YK-nuoria ja Plania, mutta sitten myös sellaisia isoja toimijoita kuin Sitra ja valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen toimikunta.

Entä mistä nuoret tulivat? Heitähän oli 500?

– Varmasti yli 500. Ilmoittautuneita ainakin oli, ja näköjään kaikki tulivat paikalle. En tiedä, mistä he tulivat. Suomesta. Ihan tavallisia nuoria.

Mainostitteko kokousta paljon?

– Ei meidän ihan hirveästi tarvinnut mainostaa. Kokous tuli täyteen paljon nopeammin kuin kuvittelimme. Panimme ilmottautumislinkin meidän omiin somekanaviin ja järjestöyhteistyökumppanimme levittelivät sitä vähän omissa kanavissaan. Yhtäkkiä meillä oli 500 ilmoittautunutta.

Riina Pursiainen Katriina Laine / Yle

Minkälaiseksi arvioit oman tulevaisuutesi tässä muuttuvan ilmaston maailmassa?

– Uskon kyllä, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan mun elämään ihan koko loppuelämän ajan tavalla tai toisella. Tulen työskentelemään ilmastonmuutoksen parissa, ja elämäni muuttuu jossakin kohtaa radikaalisti ilmastonmuutoksen vuoksi.

Näetkö muutoksia jo nyt?

– Näen. Tämän tilaisuuden, ja sitten sen, millaisia tuotteita tulee markkinoille. Näen muutosta myös siinä, miten ihmiset puhuvat omasta elämästään ja tulevaisuudestaan.

Miten ilmastonmuutos on muuttanut omaa elämääsi pienestä lapsesta kaksikymppiseksi?

– Kun olin pieni, arki oli ilmastoystävällistä jo rakenteiden takia. Olen aina asunut kaupungin keskustassa pienessä talossa. Meillä ei ole koskaan ollut autoa, emmekä me pystyneet matkustamaan. Ilmastoystävällisyys tuli ihan annettuna.

– Viime vuosien aikana olen oppinut esimerkiksi, että juusto on ihan yhtä ilmastopahis kuin punainen liha. Niinpä lopetin juuston syömisen, vaikka se vähän kirpaisi – mutta vain vähän.

Mitä sanoisit niille, joiden mukaan ilmasto muuttuu omia aikojaan eikä ihmisten vaikutuksesta?

– Kehottaisin heitä tutustumaan faktatietoihin, koska se, että ilmastonmuutos ei muka johtuisi ihmisistä, on täysi vale. Sille ei oikein voi sanoa muuta kuin että ”käy googlessa”.

Suvi Hiltunen, kuinka kauan sinä olet ollut aktiivinen ilmastonuori?

– Lukion aikana pari vuotta sitten huomasin, että ilmastoasiat ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat minulle tosi tärkeitä. Olin mukana Euroscola-päivässä Euroopan parlamentissa.

(Euroscola on lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille tarkoitettu europarlamentin kokous, johon kutsutaan nuoria eri puolilta EU:ta.)

– Silloin sain ensimmäisen kipinän, että voin oikeasti vaikuttaa tulevaisuuteen ja tulevaan elämääni omilla valinnoillani ja ajatuksillani, ja voin oikeasti olla aktiivinen ihminen tässä yhteiskunnassa.

Mitä aktiivista olet ehtinyt jo tehdä?

– Olen osallistunut erilaisiin seminaareihin ja konferensseihin. Viime keväänä hain tähän Nuorten Agenda2030 -ryhmään. Sen kanssa tekemäni työ on ollut ensimmäinen konkreettinen keinoni vaikuttaa Suomeen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen.

Millä tavalla toivot, että nuorten ääni vaikuttaa Suomen ilmastopolitiikkaan?

– Niin, että nuoret otetaan huomioon omana itsenään ja siinä, että he vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Ei mietitä vain, millä tavalla nuoret ajattelevat omista nuorten asioista, vaan mitä he ajattelevat kaikesta, mitä tapahtuu.

– Ei kannata ajatella, että ”nuorten ongelmat, nuorten sitä tätä”. He ovat osa tätä yhteiskuntaa, ja heitä pitää kuunnella joka ikisessä asiassa.

Mitä sanot siitä, etteivät nuoret joidenkin mielestä voi ymmärtää yhteiskunnallisia asioita?

– No, he ovat kyllä minun mielestäni väärässä, koska nuoret ajattelevat omilla aivoillaan ja heillä on paljon tietoa. Toivottavasti he käyttävät sitä oikein. Mielestäni on tosi tärkeää, että nuoret ovat nyt heränneet tosi paljon tähän ilmastotekemiseen ja ilmastotyöhön.

– Ei minun mielestäni ole mitään järkeä väittää, että nuoret muka olisi jotenkin värvätty tällaiseen. He ovat ymmärtäneet, että heidän tulevaisuutensa on tässä vaakalaudalla.

Suvi Hiltunen Katriina Laine / Yle

Miten otat ilmastokysymykset huomioon omassa elämässäsi?

– Opiskelen kauneudenhoitoalan korkeakoulututkintoa. Haluan työurallani vaikuttaa kauneusalan ympäristöystävällisyyden edistämiseen. Itse ostan vain kierrätyspakkauksissa olevia tai pakkauksettomia kosmetiikkatuotteita. Yritän elää niin, ettei syntyisi jätettä. Se on konkreettinen asia, jota olen voinut elämässäni tehdä.

– Olen huomannut, että se on auttanut omaan ilmastoahdistukseen ja tuonut sellaista tunnetta, että pienilläkin teoilla on merkitystä.

Et siis ole pessimisti?

– En. Siinä ei ole mitään järkeä, jos tämmöisiin asioihin lähtee. Olen innoissani siitä, että on paljon työtä edessä, mutta samalla pitää olla realisti. Näitä asioita ei voi jättää odottamaan jonnekin tulevaisuuteen, vaan ne on tehtävä nyt, että tulevaisuus on parempi ja turvallisempi kaikille.

Sofia Savonen, opiskelet politiikkaa. Oletko ajatellut, että ryhdyt poliitikoksi, joka vaikuttaa näihin ilmastokysymyksiin?

– En sano, että minusta välttämättä tulee poliitikko. Pidän tällä hetkellä ehkä enemmän politiikan analysoimisesta ja tutkimisesta ja siihen muilla tavoin vaikuttamisesta kuin poliitikkona toimimisesta. Mutta voihan olla, että valitsen sen tulevaisuudessa.

Mikä sinusta on tehnyt ilmastoaktivistin?

– Harrastan partiota ja teen kaikenlaista, mutta minulle on tosi tärkeää juuri nyt, että ilmastonmuutos pysäytetään tai sitä ainakin hidastetaan. Meillä on vain yksi maapallo ja vain yksi ilmasto, ja mä olen todella huolissani sen tulevaisuudesta sekä omasta tulevaisuudestani tietenkin myös.

Miten ilmastonmuutoksen vastustaminen näkyy omassa elämässäsi?

– Pyrin syömään kasvisperäisiä tuotteita ja matkustamaan julkisilla ja sellaisilla tavoilla, jotka ovat mahdollisimman eettisiä ja hyväksi ympäristölle. Vaikka minäkin matkustan lentokoneella, niin pyrin tekemään matkoistani sellaisia, että syön paikallista kasvisruokaa enkä käytä sellaisia palveluja, jotka vaikuttavat ympäristöön negatiivisesti.

Sofia Savonen Katriina Laine / Yle

Oletko sitä mieltä, että yksilön valinnat vaikuttavat?

– Tietenkin yksilön valinnoilla on oma vaikutuksensa. Mutta todellisuudessa kaikkea ei voi millään sysätä yksilöiden harteille. Tällä hetkellä ihmiset eivät valitettavasti pysty tekemään kaikkia niitä päätöksiä, joita ehkä haluaisivat tehdä. Niihin ei ehkä ole varaa.

– Mielestäni olisi tärkeintä tunnistaa se, että politiikalla ja lainsäätäjillä on todella iso vastuu yksilöiden ja kuluttajien käyttäytymisen ohjaamisessa parempaan suuntaan.

Mikä on viestisi uudelle eduskunnalle, joka valitaan kevään vaaleissa?

– Mielestäni tärkein asia, joka pitää muistaa nyt, on se, että meillä on aikaraja. Ilmastotoimet pitää aloittaa heti. Tähän mennessä tehdyt toimet eivät riitä. Näistä tulevista vaaleista on pakko tulla ilmastovaalit, tai muuten meillä ei ole tulevaisuutta.