Darude on saanut viisukappaleistaan hyvää ja suomalaisen negatiivista palautetta: "Olen tyytyväinen, valitaan mikä vaan"

UMK19: Darude -show'n kenraaliharjoitukset järjestettiin Turun Logomossa alkuillasta. Artisti itse oli ennen kenraalia innoissaan, kun paikalla oli jo jonkin verran yleisöä.

– Täällä on jo vähän jengiä. Päästään jo vähän fiilistelee. Show't on hallinnassa ja seuraavaksi mennään vaan pitää hauskaa.

Kolme kilpailukappaletta eli Release me, Superman ja Look away ovat saaneet kukin hyvin erilaiset lavashow't.

– Yhdessä on vähän enemmän dancebileet, yhdessä on enemmän screenejä ja yhdessä on melkeinpä pelkästään telkkarille tehty show. Vähän koitetaan eri juttuja ja nautiskellaan niistä. On ollut tosi siisti päästä harjoittelemaan jotain tosi erilaista, mitä normipäivään ja show'hun kuuluu.

Darude ei myönnä, että häntä jännittäisi vielä. Siihen ei ole ollut aikaa, koska ympärillä tapahtuu koko ajan niin paljon.

– Mä luulen, että syke on vähän korkeammalla parin kolmen tunnin päästä.

Artisti ei osaa arvailla, mikä biisi lopulta valitaan Israelin Euroviisuihin.

– Kansa päättää edelleen ja mä olen ihan tyytyväinen, mikä vaan valitaan.

Darude kertoo, että on saanut viisukappaleistaan vaihtelevaa palautetta.

– Olen saanut sekä hyvää että sellaista perus suomalaista negailua ja näillä mennään. Mä oikeasti kaikesta huolimatta ja kaiken takia nukun yöni tosi hyvin ja tänään sitten päätetään, mikä menee eteenpäin. Sitten otetaan siitä taas plussat ja miinukset vastaan.

UMK19: Darude -show nähdään suorana Turun Logomosta klo 21 alkaen TV2:ssa ja Areenassa. Suomen euroviisuedustuskappaleen valitsevat yleisö sekä kansainvälinen raati.

Lisätietoa lähetyksestä ja äänestyksestä UMK:n nettisivuilla.