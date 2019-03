Darude yllättyi Look away -kappaleen murskavoitosta: "Tel Avivissa haluamme herätellä ihmisiä ajattelemaan"

Darude yllättyi Look away -kappaleen ylivoimasta

Daruden teki mieli hyppiä Uuden Musiikin Kilpailun jälkeen, sillä hän oli niin innoissaan.

– Pisteet menivät yllättävän isosti jakoon Look away -kappaleelle, mutta ei haittaa yhtään. Se vain kertoo siitä, että se täytyy ja kannatti laittaa eteenpäin.

Kappaleen solisti Sebastian Rejman on biisin sanoitusten tekijä ja hän oli sen takia mykistynyt.

– Olen kiitollinen siitä, miten Suomen kansa ja kansainvälinen raati äänesti. Oli miten oli, me tehtiin parhaamme.

Kaksikko haluaa tehdä parhaansa myös toukokuussa Tel Avivin euroviisuissa.

– Halutaan edustaa Suomea parhaamme mukaan ja näyttää, että kyllä täältäkin lähtee, Rejman sanoo.

Ilmastonmuutosta ja maailman muusta huonosta tilasta kertovan kappaleen sanoma on kaikkia maailman ihmisiä koskettava. Tekijät eivät kuitenkaan halua saarnata, vaan herätellä ihmisiä ajattelemaan.

– Joo siinä on sanomaa, mistä se Sebun kirjoituskin kirposi. Ei me kuitenkaan haluta paasata mistään yhdestä jutusta. Tarkoitus on herättää ja kukin voi itse ajatella, onko jotain korjattavaa omissa elintavoissa, Darude sanoo.

– Ei ole tarkoitus saarnata. Jos tämä kappale soi missä tahansa päin maailmaa radiossa ja joku ajaa paikasta A paikkaan B ja se hetken miettii, mitä maailmassa tapahtuu ennen kuin se kääntää BBC:n tai CNN:n pois päältä ja jatkaa normaalia luksuslänkkärielämäänsä, niin sitten me ollaan pitkällä, Rejman sanoo.