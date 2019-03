Yhdysvallat ja Etelä-Korea lopettavat suuret sotaharjoitukset

Etelä-Korean puolustusministeri vahvisti tänään, että Yhdysvallat ja Etelä-Korea lopettavat vuosittaiset laajamittaiset yhteiset sotaharjoitukset.

Jeong Kyeong-doo ja hänen amerikkalainen virkaveljensä Patrick Shanahan keskustelivat puhelimitse lauantaina. Puolustusministerit ”keskustelivat ja hyväksyivät suunnitelmat koskien Key Resolve ja Foal Eagle -harjoituksia", puolustusministeriön tiedotteessa sanotaan.

Foal Eagle on liittolaisten suurin yhteinen sotaharjoitus ja se on aina ärsyttänyt Pohjois-Koreaa. Harjoitukseen on osallistunut jopa 200 000 eteläkorealaista ja noin 30 000 amerikkalaissotilasta.

Päätöksellä halutaan tukea diplomaattisia ponnisteluja Pohjois-Korean riisumiseksi ydinaseista ja lieventää sotilaallisia jännitteitä Korean niemimaalla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin huipputapaaminen Vietnamin Hanoissa tällä viikolla päättyi tuloksettomana.

Lähteet: AFP, AP