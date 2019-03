Toimittajalta: Darude yllättäisi menestymällä Euroviisuissa

Daruden Look away -kappale valittiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä Suomen euroviisuedustajaksi lauantaina Uuden Musiikin Kilpailussa. Biisi oli kolmesta ehdokkaasta paras niin yleisön kuin kansainvälisen raadinkin mielestä.

Kappaleen ilmastonmuutosteema ja sitä tukeva lavashow puhutteli ihmisiä. Kokonaisuus sai varmasti monet pysähtymään hetkeksi ja miettimään elämäntapaansa. Ihmisten herättelyyn pyritään Daruden mukaan myös Israelin Euroviisuissa toukokuussa, saarnaamatta kuitenkaan liikaa.

Ensimmäisissä nettikommenteissa Look away -kappale on saanut hyvää palautetta. Kappaleen teemaa pidetään ajankohtaisena ja lavashow'ta erittäin onnistuneena. Suurin kritiikki on koskenut solisti Sebastian Rejmanin epävireistä laulua. Se olisi syytä saada kuntoon, mikäli Euroviisuissa haluaa pärjätä. Lavalla kuullaan toinen toistaan parempia laulajia, joten siinä joukossa ei halua erottua joukosta huonolla tavalla.

Daruden kappaleita arvostelleeseen kansainväliseen raatiin kuulunut ruotsalainen Gabriel Alares arvioi, että Suomen viisubiisillä voi olla hyvätkin mahdollisuudet pärjätä kisassa. Hänen mielestään on hyvä, että kappaleella on vahva tarina. Se puhuttelee ihmisiä ympäri maailmaa.

Alaresilla on vahva usko, että Suomi pääsee viisufinaaliin ja voi pärjätä sielläkin hyvin. Ruotsalaisilla on viisujen kestomenestyjinä tarkka vainu, joten tähän arvioon on hyvä uskoa.

Israelin Euroviisuihin on tähän mennessä valittu 34 edustuskappaletta. Viikon päästä kaikki viisubiisit on julkaistu. Tämän vuoden sato on ollut suhteellisen vaisu eikä mikään kappale ole erityisesti noussut esiin joukosta. Valtaosa kappaleista on hidastempoisia. Daruden dancekappale erottuukin niiden joukosta hyvällä tavalla.

Mikäli lopuistakaan kilpailukappaleista ei löydy timanttista viisuklassikkoa, Darude saattaa menestyä kilpailussa yllättävänkin hyvin. Ainakin Suomella on tarjota Israelissa kansainvälisesti menestyneen DJ:n bileet hyvällä sanomalla.

Lue myös: Darude yllättyi Look away -kappaleen murskavoitosta