Esperin asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille suljetaan Espoossa – yhtenä syynä jälleen henkilöstömitoitusten rikkominen

Yksiköstä ei ole tehty lopettamispäätöstä, mutta osa asukkaista on jo siirretty muihin yksiköihin.

Esperi Care -hoivayhtiön mielenterveyskuntoutujien yksikkö Espoon Pisassa lopetetaan.

Espoon kaupunki siirtää asukkaansa yksiköstä sen ongelmien vuoksi. Yksikössä on ollut muun muassa liian vähän henkilökuntaa, ja lisäksi se on huonokuntoinen.

Espoo on informoinut asiasta sekä aluehallintovirastoa että sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto Valviraa.

Esperi Pisa on kahdeksanpaikkainen eri-ikäisten mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö, joka toimii vanhassa omakotitalossa. Asiakkaat ovat eri-ikäisiä, pitkäaikaisia asukkaita.

Kuusi asukasta on jo muutettu muihin asumisyksiköihin.

Henkilöstövaje jatkuvaa, remontit tekemättä

Espoo on tehnyt yksikköön useita valvontakäyntejä, mutta Esperi ei ole korjannut henkilöstövajetta kuntoon.

Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikön Eija-Inkeri Kailassuo kertoo Ylelle, että marraskuussa tehdyllä valvontakäynnillä henkilöstömitoitus on ollut 0,24 työntekijää asukasta kohden, kun sen tulisi olla 0,3.

Viimeisin ilmoittamaton valvontakäynti yksikköön tehtiin helmikuussa. Käynnillä selvisi, ettei korjaustoimenpiteisiin ole ryhdytty.

Ylen saamien tietojen mukaan vaje on jatkunut pitempään kuin vain muutaman kuukauden ajan. Kaupunki kertoo tarttuneensa asiaan viime vuonna. Esperille on Ylen tietojen mukaan myös tehty viimeisellä valvontakäynnillä selväksi, että ellei toimintaan tule kohennuksia, kaupunki aikoo siirtää asukkaat pois yksiköstä.

Esperin on ollut määrä toimittaa kaupungille joulukuun ja tammikuun toteutuneet työvuorotaulukot tarkistettaviksi. Lisäksi kaupunki on pyytänyt tilojen remontointisuunnitelmia.

Henkilökuntavajeen lisäksi asukkaiden huoneet ovat olleet nykymitoituksiin nähden selvästi liian pieniä, eikä kaikilla asukkailla ole käytössään edellytettyä omaa wc:tä. Kohteessa on myös epäilty olevan kosteusvaurioita.

Espoon kaupungin mukaan Esperin edustaja on kertonut heille, että omavalvonta on pettänyt "joissakin Esperin kohteissa".

Esperi vahvistaa tiedon muutosta, muttei puhu vajeesta

Esperi Caren aluejohtaja Kimmo Karvonen vastaa Ylen tiedusteluihin sähköpostitse. Hän vahvistaa tiedon, että kuusi asukasta on jo muuttanut pois.

– Espoon kaupunki on haastatellut asukkaat sekä kartoittanut heille sopivia asuinpaikkoja ja asukkaat ovat käyneet tutustumassa heille ehdotettuihin paikkoihin etukäteen. Viimeiset asukkaat muuttavat näillä näkymin uusiin tiloihin muutaman viikon sisällä, Karvonen kirjoittaa.

Karvosen mukaan muuton syynä on se, että tilat ovat vanhentuneet eivätkä vastaa asumispalveluiden nykyvaatimuksia. Hän ei mainitse syyksi henkilöstömitoituksen vajetta eikä kerro kaupungin tarkastuskäynneistä tai vaatimuksista.

Karvonen kirjoittaa, että Esperi on kertonut yhdessä kaupungin kanssa pidetyssä vuosineuvottelussa suunnittelevansa yksikön lopettamista.

– Yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa olemme pyrkineet varmistamaan, että Pisan asukkaille löytyy uusi, toimiva ja mieluisa koti, Karvonen kirjoittaa.

Henkilöstövajetta Karvonen kommentoi vasta erikseen pyytämällä. Hän kirjoittaa toisessa sähköpostiviestissä näin:

– Espoon kaupunki on viimeisimmällä valvontakäynnillään ohjeistanut lisäämään työntekijöiden yhteistä aikaa vuoronvaihdon yhteydessä. Päällekkäistä aikaa on lisätty viime syksystä lähtien Pisan yksikönpäällikön ja sairaanhoitajan työaikaa lisäämällä. Viimeisimmissä työvuorolistoissa näkyy jo ohjeistettu resurssien lisäys.

Esperilla ja kaupungilla ei ole vielä sopimusta sulkemisesta?

Vaikka Pisan asumisyksikkö tyhjennetään pikavauhtia, kaupungilla ja Esperillä ei tiettävästi ole asiasta sopimusta.

Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Eija-Inkeri Kailassuo ei Ylen ottaessa yhteyttä edes tiedä, että Pisaa oltaisiin sulkemassa. Hän kertoo vain tietävänsä, ettei yksikköön enää sijoiteta uusia asukkaita, ja että asukkaiden siirtoa valmistellaan.

Kailassuo vahvistaa, että lopettamisesta on puhuttu Esperin kanssa pidetyssä vuosineuvottelussa. Hän ei kuitenkaan ole nähnyt dokumenttia jossa asiasta olisi sovittu.

Asukkaat ovat jo muuttamassa, vaikka asiasta ei ole virallisesti sovittu. Onko Espoo haastatellut asukkaat, ja ovatko he käyneet tutustumassa uusiin paikkoihin, kuten Esperi sanoo?

– Aina valvontakäynneillä tavataan asukkaita ja kuullaan heidän kokemuksiaan. Näin on varmasti tapahtunut, Kailassuo sanoo.

– Jos ihminen on asunut vaikka viisi vuotta yksikössä, on selvää ettei häntä saa repiä juuriltaan. Asiat pitää hoitaa hallitusti ja miten sen sanoisi, kauniisti. Uskon, että meidän puoleltamme on toimittu näin, hän jatkaa.

Ylen tietojen mukaan uusiin tiloihin on järjestetty tutustumiskäyntejä. Kaikkien asukkaiden uudet sijoituspaikat eivät kuitenkaan ole tiloiltaan olennaisesti parempia kuin Pisan-yksikössä.

Kailassuon mukaan kaupungin viranhaltija, joka tietää parhaiten juuri Pisan yksikön asioista, on ollut viikon sairauslomalla. Kailassuo sanoo saavansa Pisan tilanteesta tarkempaa tietoa maanantaina.