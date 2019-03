Jaakko Lahtinen laulaa, soittaa kiippareita ja toimii kapellimestarina Resonaarigroupissa. Lahtinen kutsuu itseään rokkimieheksi: – Tykkään suomalaisesta rock-musiikista, mutta kuuntelen myös kantria ja diskoa. Mýös valssit, tangot ja humpat sujuvat. Lähellä sydäntäni on Arja Korisevan ja Tapani Kansan lisäksi Topi Sorsakoski. Ville Valo on mielestäni oikein hyvä laulaja, joten minulla ei ole mitään sitä vastaan, että hän on nyt Agentsissa. Jussi Mankkinen / Yle