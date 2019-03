Herätys: Viron vaaleissa oikeiston juhlat, kesämökin saa entistä halvemmalla, rampautuuko europarlamentti vaalien jälkeen?

Oikeisto juhli Viron parlamenttivaaleissa

Oikeistolainen reformipuolue on palaamassa Viron pääministeripuolueeksi, vaikka sunnuntaisten parlamenttivaalien ääntenlaskenta kavensikin kahden pääpuolueen välimatkaa. Suurin yllätys oli oikeistopopulistisen Viron konservatiivisen kansanpuolueen iso äänisaalis.

Kesämökit halpenivat – mökkikauppa vauhdittui

Tina Lundán / Yle

Kesämökkien hinnat jatkoivat laskusuunnassa viime vuonna monen edellisvuoden tapaan. Halvenneet hinnat ovat rohkaisseeet aiempaa useamman mökinostoon. Kauppamäärät nousivat monetta vuotta peräkkäin.

Analyysi: Historian epävarmimmat EU-vaalit – Euroopan parlamentti voi vaalien jälkeen jämähtää poliittiseen umpisolmuun

Patrick Seeger / EPA

Loppukeväästä valittavasta Euroopan parlamentista tulee luultavasti kaikkien aikojen jakautunein, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Satu Helin.

Näin toimit sähköauto-onnettomuudessa: virta pois, käsijarru päälle, konepellin alle ei kannata koskea

Vihreä autonkuva kojelaudassa kertoo, että auto on sähköauto. Minna Rosvall / Yle

Sähköauto saattaa aiheuttaa vaaraa auttajille tulipalo- ja kolaritilanteissa, jos jännite pääsee auton korirakenteisiin. Riskinä on myös se, että auto lähtee yllättäen liikkeelle. Pelastusviranomaisten mukaan Suomessa vuosittain noin kaksikymmentä potilasta joudutaan irrottamaan sähköautosta.

Yhdysvalloissa 22 ihmistä kuollut tornadoihin sunnuntaina – uhrien joukossa lapsia

Justin Merrit / AFP / Lehtikuva

Ainakin 22 ihmistä on kuollut tornadojen sarjassa Alabaman ja Georgian osavaltioissa Yhdysvalloissa viime yönä Suomen aikaa. Myös aineelliset vahingot ovat merkittäviä. Muun muassa osavaltioiden raja-alueen lentokenttä ja palolaitos ovat tuhoutuneet.

Pakkasta koko maassa

Päivä on pääosin poutainen. Pilvisyys lisääntyy päivän aikana maan etelä- ja keskiosassa, ja idässä voi sataa paikoin lunta. Etelässä lämpötila on muutaman asteen pakkasen puolella. Pohjoisessa pakkasta on kymmenisen astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.