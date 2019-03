Kaja Kallas on lasikattoja rikkonut menestyjä 

Poliittisen uransa jo neuvostoaikana aloittanut Siim Kallas (oik.) on tyttärensä tavoin entinen europarlamentaarikko sekä entinen ja nyt uudelleen kansanedustaja. Hänellä on ollut niin ulko- kuin valtiovarainministerin salkku. Tytär Kaja Kallas panee paremmaksi saadessaan pääministerin viran. Vaali-iltana otetussa kuvassa kolmantena on puoluetoveri, europarlamentaarikko Urmas Paet. Raigo Pajula / AFP