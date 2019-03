Makuelämyksiä leipäjonosta? Innokas kotikokki opetteli tekemään jämistä monipuolisia annoksia

Tästä on kyse Vähävarainen Markku Karjalainen hakee kerran viikossa elintarvikkeita ruokajakelusta.

Jakelun tarjonta määrittää intohimoisen kotikokin ruokapäiväkirjan. Karjalainen valmistaa päiväystuotteista monipuolisia arkiruokia.

Karjalainen ei usko, että hänen lautasensa sisältö juuri muuttuisi, vaikka taloudellinen tilanne kohentuisi.

Markku Karjalainen oli helpottunut. Nyt hänellä olisi paikka, josta saisi varmasti ruokaa kerran viikossa. Karjalainen oli ollut työttömänä usean vuoden ajan. Asuntovelan lyhennyksen ja laskujen jälkeen käteen jäi alle sata euroa.

Tähän asti 33-vuotias Karjalainen oli joutunut miettimään tarkasti, miten jakaisi tilillä olevat rahansa koko kuukaudelle. Kauppareissulla hän joutui punnitsemaan, jääkö makaronipussin jälkeen rahaa ostaa jauhelihapakettia.

– Monille on vaikea paikka, jos joutuu menemään ruokajakeluun. Minä olin hyvin tyytyväinen, kun kuulin palvelun olemassaolosta. Minulle oli tosi helppo mennä sinne.

Kajaanilaisella Markku Karjalaisella jää laskujen jälkeen tilille 60–80 euroa. Sillä hänen täytyy pärjätä kuukausi Lucas Holm / Yle

Ensimmäisestä vierailusta Kajaanin ruokajakeluun on nyt noin kaksi vuotta. Kun Karjalainen muistelee elämää ennen ruoka-avustusta, silloin arki oli huomattavasti takkuisempaa ja lautasen sisältö nykyistä harmaampi. Ruokajakelun ansiosta ruokavalio on monipuolistunut.

Karjalainen hakee ruokakassin jakelusta kerran viikossa. Tarjolla on vaihtelevasti muun muassa erilaisia lihoja, leipää ja säilykkeitä. Jakelun ruoat ovat lähialueen kauppojen ruokahävikkiä, jotka muuten päätyisivät roskiin. Karjalainen kertoo, että hän ei ole koskaan epäillyt ruokajakelusta saatavien elintarvikkeiden laatua.

– Olen luonteeltani tällainen hipin retale, joten olin onnessani siitä, että ylijäämäruokaa jaetaan edelleen käyttöön eikä se mene kaatopaikalle.

Voin kertoa, että tonnikala ja hernekeitto eivät sovi yhteen. Markku Korhonen

Osan punaisilla tarroilla varustetuista lihoista ja leivistä hän pakastaa ja kokkaa myöhemmin. Kaupasta Karjalainen ostaa täydennykseksi esimerkiksi pastaa, riisiä, mausteita ja vihanneksia.

– Yhden miehen taloudessa ei kulu viikossa useita lihapaketteja. Välillä on huonoja jakeluja, joissa on tarjolla vain leipää ja nakkipaketti. Silloin on hyvä, että on ruokaa pakkasessa.

Markku Karjalainen oli tyytyväinen ruokajakelun tarjontaan helmikuun lopussa. Neljästä lihapaketista riittää yli viikoksi. Lucas Holm / Yle

Millaisia aterioita vähävarainen, joka hakee elintarvikkeensa ruokajakelusta sitten syö?

Helmikuun lopussa Karjalainen keräsi ruokajakelusta kaksi pakettia kanaa, possun ulkofileepihviä, naudan sisäpaistin, hernekeittoa, kaksi pussia leipää ja täytekeksejä.

– Sillä kertaa oli hyvä jakelu. Jos jakelu on huono, pitää alkaa luovaksi ja yhdistellä erikoisia raaka-aineita. Voin kertoa, että tonnikala ja hernekeitto eivät sovi yhteen.

Inspiraatiota kokkivideoista

Karjalainen pyörittelee kanapakettia kädessään ja ihmettelee, miksi lihan ympärille on pitänyt kääriä pekonia.

– Ihmiset ovat nykyään uusavuttomia ja kaikkea voi ostaa valmiina. Ei ole vaikeaa ostaa pekonipakettia ja kääriä sitä kanan ympärille.

Heikko taloudellinen tilanne ei ole vähentänyt Karjalaisen intohimoa ruoanlaittoon. Se ainoastaan tuo haasteita luovuudelle. Hän katselee usein YouTubesta kokkausvideoita ja hakee niistä inspiraatiota kotikeittiöön.

– Muutama kaveri on haukkunutkin, että voisin olla kokki kun olen sen verran hyvää ruokaa heille valmistanut.

Ruokajakelusta saadusta ruoasta Markku Karjalainen valmisti kanakastikkeen. Vihannekset hän osti kaupasta. Markku Karjalainen

Tällä viikolla jakelusta saadusta kanasta hän loihti hedelmäistä kookoskanakastiketta. Kaupasta piti vain hakea kookoskermaa ja riisiä.

– Ruoasta tuli hyvää ja se oli myös helppo valmistaa. Tekemiseen kului kaikkiaan 25 minuuttia.

Kanakastiketta Karjalainen syö monta päivää. Yleensä ruokahetket painottuvat iltaan, ja hän syö yhden tai kaksi lämmintä ateriaa päivässä. Aamuisin mahan täyttää kuppi kahvia.

Kymmenien eurojen liha ilmaiseksi

Silloin tällöin jakelun ruokapinoon päätyy arvokkaampia raaka-aineita. Kallein Markku Karjalaisen kotiin kantama tuote on entrecote-paisti.

– Siinä oli hintalappu paikallaan ja hinta oli 70 euroa. Paistellessa naureskelin, etten ostaisi sellaista lihaa, vaikka olisin töissä.

Jakelussa parhaat lihat saa päältä se, joka tulee ensimmäisenä paikalle. Karjalainen astelee jonon hännille yleensä puoli tuntia ennen jakelun alkamista. Vakioasiakkaana Karjalainen on huomannut, että jono on aina vain pidempi. Kahden vuoden aikana hän arvioi jonottajien määrän kasvaneen viidestä viiteenkymmeneen.

Ruokajakelu, jossa Karjalainen käy, on tarkoitettu vain nuorille. Sen ikäraja on 35 vuotta.

– Siellä kuulee todella surullisia kohtaloita nuorilta ihmisiltä. Monet nuoret ovat saaneet tuhottua rahapolitiikkansa täysin.

Markku Karjalainen joutuu elämään pitkään jatkuneen masennuksen ehdoilla. Hänellä on kolme ammattia, muttei hän pysty tekemään töitä. Lucas Holm / Yle

Karjalainen oppi kokkauksen perustaidot äidin silmän alla. Tuparilahjaksi saadusta keittokirjasta oli hyötyä, kun tonnikala ja makaroni eivät enää nuorelle miehelle maistuneet. Sen jälkeen taidot ovat kehittyneet pikkuhiljaa.

Keskiviikkona tehdystä kanakastikkeesta riitti viikonloppuun asti. Seuraavaksi pannulle päätyivät porsaan pihvit.

– Leivitin possun fileepihvit ja keittelin kaveriksi perunoita. Sitten pilkoin vähän vihreää kylkeen. Helppoa ja hyvää. Tällaisia ruokia tehdessä ei juuri tarvitse nähdä vaivaa.

Markku Karjalainen sai ruokajakelusta muun muassa porsaan fileepihvejä. Niitä hän söi perunan ja kasvisten kanssa. Markku Karjalainen

Karjalainen ei usko, että hänen lautasensa sisältö juuri muuttuisi, vaikka taloudellinen tilanne kohentuisi. Välillä hän haaveilee erikoisemmista ja arvokkaammista kasviksista.

– Tällä hetkellä syön lähinnä kurkkua, tomaattia ja satokauden kasviksia.

Maanläheinen mies ei juuri ruoasta nirsoile. Maksaa ei hän kuitenkaan laittaisi suuhunsa, vaikka sen saisi ilmaiseksi jakelusta.

– Kaikki muu mikä tulee vastaan, kelpaa minulle. Tykkään myös esimerkiksi vegaanituotteista.

Koulukiusaaminen vei työkyvyn

Vaikka Markku Karjalainen on taitava kokki, henkinen ahdistus kiehuu välillä yli laitojen. Vuosia jatkunut koulukiusaaminen, yksinäisyys ja vähävaraisuus ovat ajaneet Karjalaisen masennukseen. Pitkään jatkunut masennus on vienyt Karjalaisen työkyvyn, ja hän joutuu elämään sairauden ehdoilla. Illalla ei koskaan voi olla varma, pääseekö seuraavana aamuna sängystä ylös.

– Huonona päivänä en lähde kämpiltä mihinkään. Lukkiudun asuntooni ja pysyn siellä.

Jonkin aikaa Karjalainen pystyi selviytymään arjesta masennuksen kanssa ja kävi pätkätöissä eri alojen yrityksissä. Hän teki omien sanojensa mukaan kaikkia hanttihommia, mitä sai.

– Ei se ole kuitenkaan kiva soittaa pomolle aamulla, että sori tänään en vain pysty tulemaan töihin.

Siksi Karjalainen pikkuhiljaa jätti työt kokonaan. Vaikka työelämästä on nyt useampi vuosi, arkeen rutiinia tuo vapaaehtoistyö. Hän on kouluttautunut vertaisohjaajaksi mielenterveyskuntoutujille.

Karjalaisen haavena on taloudellisen tilanteen parantuminen ja työelämään palaaminen. Lucas Holm / Yle

Karjalaisen elämässä on ollut pitkiä kausia, jolloin kaikki on ollut hyvin, mutta paljon on ollut myös niitä, jolloin hän on tosissaan miettinyt elämän tarkoitusta.

Tällä hetkellä Karjalainen kertoo elävänsä nousukautta. Siksi hän uskaltaa haaveilla työelämään palaamisesta. Se voisi tapahtua ehkä vuoden sisällä.

– Haluaisin, että minulla olisi sopivasti rahaa ja tasainen elämäntilanne. Sen verran, että minä ja minun kaksi kissaani pärjätään.

