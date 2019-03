16-vuotias Atte Ahokas on perjantaisin lakossa: "Poliitikot ovat epäonnistuneet ja pettäneet meidän sukupolvemme"

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Kuka? Atte Ahokas, Suomen tunnetuin ilmastolakkoileva koululainen.

Syntynyt vuonna 2003. Käy tällä hetkellä yhdeksättä luokkaa Jokioisilla.

Haluaa, että Suomi vähentää radikaalisti päästöjä, kasvattaa hiilinielujen määrää ja ottaa ilmastopolitiikassa kansainvälisen johtajuusaseman.

Käyn koulussa neljänä päivänä viikossa, perjantaisin olen lakossa. Atte Ahokas

"Aloitin ilmastolakon vähän ennen joulua.

Käyn koulussa neljänä päivänä viikossa, perjantaisin olen lakossa. Silloin menen jonkin päättävän elimen luokse kylttien kanssa. Minulla on pari kylttiä, joita käytän paljon, mutta ne ovat pelkkää pahvia ja alkaneet kärsiä Suomen talviolosuhteissa.

Yritän rakentaa ilmastolakkoilun liikettä Suomessa.

Tammikuussa järjestin ilmastolakon kotipaikkakunnallani Jokioisilla. Kaikki oppilaat saivat mennä lakkoon, jos opettaja antoi luvan.

Istuimme kirjaston rappusilla, juttelimme ilmastonmuutoksesta ja mietimme, mitä me nuoret voisimme tehdä. Itse yritän vähentää lihan syömistä, ja kotona on aloitettu muovin kierrättäminen. Mietin paljon kulutuskulttuuria. Kaikissa arjen valinnoissa pitäisi ajatella, onko tämä oikeasti tarpeellista ja olisiko tästä jokin ekologisempi vaihtoehto.

Greta on meille inspiraation lähde ja liikkeen edustaja. Atte Ahokas

Ensimmäisen lakon jälkeen on ollut paljon haastatteluja ja tapahtumia. Se on tärkeää, koska me nuoret emme saa äänestää. Meidän täytyy vaikuttaa mediassa ja somessa.

Pidämme paljon yhteyttä kansainvälisten ilmastolakkoilijoiden kanssa. On videopuheluita ja organisointikokouksia. Johtajaa meillä ei ole. Greta on meille inspiraation lähde ja liikkeen edustaja.

Meillä on muutama perusperiaate: päästöt alas ja ei väkivaltaa. Niiden sisällä jokainen saa tehdä mitä haluaa.

Välillä käyn neuvomassa nuoria, jotka suunnittelevat lakkoon menemistä. Neuvon, että kannattaa olla yhteydessä paikallismedioihin ja kertoa tapahtumasta. Sosiaalisessa mediassa kannattaa kertoa lakosta kavereille, ja poliisille pitää tehdä ilmoitus mielenilmauksesta.

Puolessa vuodessa liike on kasvanut paljon. Kun tulee kesä ja lämpimämmät säät, yritämme järjestää muitakin aktiviteetteja.

Atte Ahokas sanoo, että hänen lakkoiluunsa on suhtauduttu yllättävän positiivisesti. Antti Haanpää / Yle

Joiltain koulukavereilta on tullut negatiivista huutelua, ja äiti kysyi, onko tämä rakentava tapa vaikuttaa. Atte Ahokas

Olen yllättynyt siitä, miten huonosti suomalaiset ovat lähteneet mukaan. Olen puhunut lakoista niile, jotka ovat jo valmiiksi olleet kiinnostuneita ilmastoasioista. Heistä monet ovat vähän hikkejä, eivätkä halua olla koulusta pois.

Minun lakkoiluuni on suhtauduttu yllättävän positiivisesti. Joiltain koulukavereilta on tullut negatiivista huutelua, ja äiti kysyi, onko tämä rakentava tapa vaikuttaa. Sen jälkeen kun pääsin A-studioon, äitikin myönsi, että on se ihan hyvä.

Olen käyttänyt ilmastoasioihin viime kuukausina paljon aikaa. Koulussa on tulossa jonkin verran kokeita, joten jakson lopusta tulee varmaan aika raskas. Pitäisi tehdä yhteiskuntaopin tutkielma ja äidinkielen kirjaessee. Ruotsissa on s-passiivia ja jotain muita kielioppiasioita.

Nyt meidän on pakko toimia, koska poliitikot ovat epäonnistuneet ja pettäneet meidän sukupolvemme. Atte Ahokas

Tavoitteemme on, että Suomi kääntää ilmastopoliittisesti täysin suuntansa. Päästöjä täytyy vähentää radikaalisti, kasvattaa hiilinieluja ja ottaa kansainvälinen johtajuusasema ilmastopolitiikassa.

On harhaluulo, ettei meidän elinaikanamme tapahdu mitään. Elämme niin globalisoituneessa maailmassa, että vaikka katastofit eivät iskisi suoraan Suomeen, vaikutukset voivat näkyä täälläkin tosi radikaalisti.

On vähän epäreilua, että nuorten täytyy nyt toimia vetäjinä. Ei ole meidän työmme hoitaa näitä asioita, se on poliitikkojen työ. Nyt meidän on pakko toimia, koska poliitikot ovat epäonnistuneet ja pettäneet meidän sukupolvemme. Jos päästöjä ei saada laskuun, ei pian enää ole Suomea. Ei ole enää kuluttajia, tuottajia ja valtiota, jos kaikki on tuhoutunut.

Ilmastoahdistus on auttanut minua toimimaan.

Aion jatkaa aktivismia niin kauan kuin jaksan. Välillä tulee sellainen olo, että voisi vain mennä sänkyyn makaamaan, mutta on tämä ollut tosi palkitsevaa ja mukavaa. Olen voinut paremmin sen jälkeen, kun menin ilmastolakkoon ja aloin tehdä jotain konkreettista.

Ahdistus on kadonnut."