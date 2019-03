Nainen synnytti kotona kaksoset, joista toinen syntyi kuolleena – pariskunta hautasi vauvan kotipihalle ilmoittamatta viranomaisille

Viime kesäkuussa Ilomantsissa nainen synnytti kotona ilman ammattilaisten apua kaksoset, joista toinen vauva syntyi kuolleena. Perhe ei tehnyt asiasta ilmoitusta viranomaisille, ja hautasi vauvan kotipihalleen. Pariskunnalla ei ollut tietoa kaksosraskaudesta, sillä nainen ei ollut käynyt raskauden aikaisissa ultraäänitutkimuksissa.

Pariskunta oli säilyttänyt kuollutta vauvaa pakastimessa ja jääkaapissa. Noin viikon kuluttua synnytyksestä isä oli haudannut vauvan pihamaalle. Kertomansa mukaan pariskunta ei ilmoittanut asiasta viranomaisille, koska he halusivat välttää huomiota.

Asiasta ilmoitti poliisille henkilö, joka oli kuullut siitä tuttaviltaan. Poliisi löysi kuolleen vauvan haudattuna kiinteistön pihamaalta. Tapaus etenee nyt syyteharkintaan.

Pariskuntaa epäillään kuolemansyyn selvittämisestä annettujen sääntöjen rikkomisesta, koska he eivät tehneet tapauksesta ilmoitusta viranomaisiille. Lisäksi heitä epäillään hautarauhan rikkomisesta, koska on syytä epäillä, että kuollutta vauvaa on käsitelty pahennusta herättävällä tavalla.

Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen mukaan vauva oli kuollut kohtuun muutamia päiviä ennen synnytystä.