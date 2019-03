Tuberkuloosia sairastava turvapaikanhakija katosi perheineen – käännytystä vastustava seurakunta huolissaan

Tästä on kyse Tuberkuloosihoidossa ollut turvapaikanhakija perheineen on kadonnut.

Perhe oli määrätty karkotettavaksi, vaikka miehen hoidot ovat kesken.

Kaukasialaisperhettä auttanut seurakunta on hyvin huolissaan tilanteesta.

Porissa asuva, poliittisista syistä turvapaikkaa hakenut nelihenkinen perhe on kadonnut. Perheen katoamisesta kertoo Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala.

Kaukasialainen perhe pelkää, että heidät poistetaan maasta kesken isän tuberkuloosihoidon. Perheen isällä aloitettiin tuberkuoosihoito marraskuussa, kun tällä todettiin suoliliepeen tuberkuloosi. Hoitoa on jäljellä vielä yhdeksän kuukauden ajan.

Vaikea tauti

Perhe sai viime kuussa hallinto-oikeuden päätöksen, jossa hylättiin valitus käännytyksestä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin arvion mukaan hoidon keskeytykseen sisältyy suuri riski, sillä hoitamattomana tuberkuloosi voi johtaa jopa kuolemaan. Vaarana on myös lääkkeille reagoimattomien tuberkuloosikantojen synty, jos hoito jätetään kesken tai sitä jatketaan vajaalla hoidolla.

Emme tiedä, missä he ovat. Kaisa Huhtala

– Pitäisin suurena riskinä myös sitä, että käännytetyt turvapaikanhakijat voivat kadota maan alle välttääkseen maastapoistamisen. Tällöin hoitokontakti katkeaa ja tämä voi koitua muidenkin vahingoksi, tartuntatautien hoidosta Satakunnassa vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä totesi Ylelle helmikuussa.

Perhe katosi sen jälkeen, kun heidän valituksensa karkotuspäätöksen kumoamisesta hylättiin.

– Ulkomaalaispoliisi oli ilmoittanut perheen lakimiehelle, että poliisi oli varannut viiden poliisin saattuen perheen maastapoistamiseen, Huhtala sanoo.

Perhe nähty hiihtolomalla

Kirkkoherra Kaisa Huhtalan mukaan perhe on nähty kirkossa viimeksi hiihtolomaviikon sunnuntaina.

– Tilanne on se, että emme tiedä, missä he ovat. Tämä on aiheuttanut suurta surua ja ahdistusta. Seurakuntalaiset kyselevä, missä perhe mahtaa olla, Huhtala sanoo.

Maahanmuuttoviraston mukaan tuberkuloosin sairastaminen ei tarkoita automaattisesti palauttamisen lykkäämistä. Maasta poistamiselle kesken hoitojen ei ole laissa esteitä.