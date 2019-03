The Prodigyn laulaja Keith Flint on kuollut – Piti tulla Provinssiin esiintymään

Konemusiikkiyhtye The Prodigyn laulaja Keith Flint on kuollut. Asiasta kertovat useat britannialaiset mediat kuten esimerkisi The Independent (siirryt toiseen palveluun).

Erikoisista kampauksistaan tunnettu Flint oli kuollessaan 49-vuotias. Hän löytyi aamulla kuolleena kotoaan Essexistä.

Britannian poliisi kertoi The Sun -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että Flintin kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.

The Prodigy nousi 1990-luvun alussa rave-piireistä yhdeksi Britannian suurimmista yhtyeistä. The Prodigyn hitit Firestarter ja Breathe kohosivat Britannian single-listan kärkeen vuonna 1996.

Keith Flint syntyi Itä-Lontoossa. Hän muutti lapsena Essexiin. Siellä hän tapasi yökerhossa Liam Howlettin, jonka kanssa he perustivat The Prodigyn.

Aluksi Flint toimi yhtyeen live-tanssijana. Hän siirtyi laulajaksi Firestarter-biisissä. Kappale toi yhtyeen valtavirtaan.

The Prodigyn oli määrä esiintyä Provinssi-festivaalilla Seinäjoella kesäkuussa torstaipäivän pääesiintyjänä.

Lähteet: AFP, Reuters