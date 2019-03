Sodankylän revontulet saapuivat Roomaan – “Aivan kuin scifi-elokuvassa!”

RoomaKymmeniä ihmisiä on kerääntynyt iltakahdeksan jälkeen Rooman keskustan tuntumaan, Flaminion kaupunginosassa sijaitsevan kulttuurikeskus Auditoriumin pihalle. Silmäparit tapittavat hämärässä yläilmoihin, ihmiset supisevat keskenään. Kännykkäkameroiden salamat räpsyvät.

Moni on tullut paikalle varta vasten bongaamaan revontulia. Yksi heistä on Sara Cascelli.

– Yritin järjestää matkaa Suomen Lappiin tänä talvena, mutta se ei harmikseni onnistunut. Kuten sanotaan, jos vuori ei tule Muhammedin luo, tämän täytyy mennä vuoren luo. Ja niin minä tulin tänne revontulien luo, roomalainen Cascelli kertoo nauraen ja osoittaa yläpuolellaan tanssivia valkoisen ja vihreän sävyissä hohtavia valoilmiöitä.

Sara Cascelli (vas.) ja Chiara Stefani päättivät tulla katsomaan Sodankylästä lähetettävää videokuvaa kulttuurikeskus Auditoriumiin. Massimo Lauria

Palataan Cascelliin ja muihin revontulibongaajiin pian. Sitä ennen on kysyttävä, miten on ylipäätään mahdollista, että Italian pääkaupungissa Roomassa nähdään revontulia?

Vastaus on, että ei se olekaan – tai ainakin se on erittäin harvinaista. Tiettävästi revontulia on nähty Roomassa yhden kerran, vuonna 1859, jolloin Maata kohtasi valtava, Carringtonin myrskyksi nimetty aurinkomyrsky.

Nyt Roomassa nähtävät revontulet ovat reaaliaikaisia, mutta ne eivät ilmesty taivaalle, vaan niitä katsellaan kameran välityksellä.

Lapissa, Sodankylän Geofysiikan observatorion katolla oleva kamera tallentaa taivaankannen liikkeet ja lähettää kuvaa siitä Roomaan. Täällä kuva heijastetaan kulttuurikeskus Auditoriumin kattokupolin seinään.

Tapahtuma on pohjoismaa-teemaisen kulttuurifestivaali Equilibriumin ohjelmaa.

“Seuraavaksi Suomeen revontulireissulle”

Sodankylän taivaalta tallennettua kuvaa on lähetetty suoratoistona Roomaan kymmenen päivän ajan. Harvoina näistä päivistä revontulia on todella näkynyt, ja kattokupolin seinään on heijastettu kuvaa Sodankylässä aiemmin talvella kuvatuista revontulista.

Cascelli kertoo, että matka Napapiirille on ollut hänen suunnitelmissaan jo pidempään. Hän on innokas pohjoisten luonnonilmiöiden ystävä ja haluaisi nähdä revontulet luonnossa.

Cascelli yllättyy kuullessaan, ettei revontulia esiinny läheskään joka päivä Lapissa.

– Ihanko totta? Jos matkustaisin Suomeen asti, eikä niitä sitten näkyisi, minua ei varmaan yhtään naurattaisi, hän vitsailee.

Nyt hän haluaa keskittyä katselemaan haltioituneena yläpuolellaan liikkuvia taivaankannen valoilmiöitä.

– Kuin scifi-elokuvasta, niin satumaista! Kiinnostaisi tietää tarkemmin, miten ne syntyvät. Toivottavasti tämä on vain alkua ja pääsen pian oikealle revontulibongaukselle Suomessa, Cascelli sanoo.

Revontulia katsomaan tullut Valerio haluaisi nähdä Lapin ruskan väriloiston. Massimo Lauria

Luonnon magia kiinnostaa

Toisella puolella pihaa seisoo kaksi ystävystä, Adele Armas ja Manuela Basciu. Hekin katsovat revontulinäytöstä ja huokailevat ihastuksesta.

Kaksikko muistelee kuulleensa myyttisestä “aurora borealiksesta” eli revontulista jo koulussa. He kertovat, että ovat aiemmin nähneet revontulista kuvia ja videoita, ja halusivat tulla nyt paikalle todistamaan niitä reaaliajassa suurelta ruudulta.

– Kun näin nämä liikkuvat kirkkaat vaalean ja vihreän värit, minusta tuntui siltä, että revontulet olisivat ihan oikeasti yläpuolellani taivaalla, eivätkä tuossa seinässä. Upea kokemus, Armas sanoo.

Basciu nyökyttelee vieressä.

– Luonto on todella maaginen asia, hän sanoo.

Manuela Basciu nautti pimenevässä illassa revontuliesityksestä. Massimo Lauria

Ilmaston lämpeneminen huolestuttaa

Manuela Basciu on huolissaan ilmaston lämpenemisestä ja siitä, miten se vaikuttaa korkeille leveysasteille tyypillisiin luonnonilmiöihin kuten revontuliin.

– Tähän asiaan on herätty liian myöhään. Italiassa ilmaston lämpenemisestä ei puhuta vieläkään tarpeeksi, hän harmittelee.

Revontulet syntyvät, kun auringon elektronihiukkaset päätyvät Maan ilmakehään ja törmäävät happi- ja typpiatomeihin. Törmäyksen seurauksena on valona purkautuva energia.

Ilmaston lämpenemisellä ei ole osoitettu olevan suoraa yhteyttä (siirryt toiseen palveluun) revontulien syntymiseen. Ennustetaan kuitenkin, että pilvisyys lisääntyy, mikä voi vaikeuttaa revontulien näkemistä.

Myös Maan geomagneettisten napojen siirtyminen (siirryt toiseen palveluun) voi vaikuttaa revontulien esiintymiseen.

Basciu toivoo, että pääsisi matkustamaan Lappiin vielä ennen kuin sielläkin talvet muuttuvat entistä vähälumisemmiksi.

– Revontulet eivät varmaan olisi samanlainen kokemus ilman sitä ympäröivää lumipeitettä, hän aprikoi.

– Toivotaan, että kun satun paikalle, revontulia näkyisi. Mutta jos niin ei ole, ei se haittaa, koska sitä, mitä luonto tarjoaa, pitää kunnioittaa. Ihminen ei voi sitä määrätä, Basciu lisää.