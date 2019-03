Mikael Gabriel törsäsi pahimmillaan 28 000 euroa kuussa makeaan elämään – "Enää en tuhlaa peittääkseni pahaa oloa"

Alasti-niminen elämäkerta käy läpi 29-vuotiaan Mikael Gabrielin elämää lapsuudesta tähän päivään. Laura Frimanin ja Anton Vanha-Majamaan kirjoittamassa kirjassa räppäri puhuu avoimesti lapsuutensa karuista ajoista, huostaanotosta, rap-musiikin löytämisestä, noususta musiikkialan huipulle sekä sen mukanaan tuomasta uupumisesta.

Helsingin Malmilla nuoruutensa asunut Mikael Sohlman oli levoton lapsi. Hän lintsasi koulusta ja varasteli kaupoista. Poika oli aluksi koulukiusattu ja myöhemmin itse kiusaaja. Yksinhuoltajaäiti Liidia yritti saada poikaansa ruotuun parhaansa mukaan.

– Äiti yritti kaikkensa ja mitä pystyi maailmastaan antamaan. Olin niin murrosiän huumassa, että oli varmasti vaikeata pitää otetta minusta. En ole helpoksi sitä hänelle tehnyt, Mikael Gabriel muistelee.

Lopulta mitkään keinot eivät auttaneet ja Mikael huostaanotettiin ja passitettiin koulukotiin Hyrynsalmelle. Siellä hänet pistettiin kolmeksi kuukaudeksi eristykseen.

– Se oli pysäyttävä kokemus. Oli tottunut, että ystävät ja Stadi oli siinä ja yhtäkkiä joutuikin lähtemään keskelle metsää asumaan seitsemän muun nuoren kanssa. Se muutti aika pahaankin suuntaan menevää elämää paremmaksi. Löysin räppäämisen ja syyn mennä eteenpäin, eikä velloa vihassa tai murrosiän tuomassa synkässä fiiliksessä. Se oli ehdottomasti yksi elämän käännekohtia.

Poppari vai räppäri?

Rap-musiikin avulla Mikael pystyi purkamaan pahaa oloaan. Nyt hän on sitä mieltä, että olisi ollut hyvä puhua myös ammattiauttajalle.

– Olin silloin niin kapinallinen, että en puhu kellekään. Puhuin tekstien ja taiteen kautta. Räppi ja tekstien kirjoittaminen on ollut itselle suuri pakokeino todellisuudesta. Ois varmaan pitänyt myös puhua jollekin ammatti-ihmiselle, että miten pitää suhtautua tiettyihin asioihin, eikä vaan itse selvittää tietään ylös sieltä kuilusta.

Mikael Gabrielin räppärin ura alkoi mennä eteenpäin, kun hän päätyi Helsingin kaupungin ylläpitämään Hattutehtaaseen, missä nuoret saivat tehdä musiikkia. Hänen mentorinaan toimi Pyhimys, joka opetti hänelle räppäämisen saloja.

Räppärillä oli hirvittävä nälkä päästä pinnalle musiikillaan. Mikä siihen ajoi?

– Sitä samaa voimaa ja fiilistä mä olen etsinyt monesti, että mikä se on ollut. Mua ei ole kukaan pystynyt estämään ja mä laitoin kaikille viestiä ja etsin netistä firmojen johtajien nimet ja laitoin henkilökohtaista sähköpostia, että nyt on Suomen kovin juttu. Mikä ei ollut Suomen kovin juttu. Jotenkin kun sen manifestoi itselleen tollai, niin se on se, mitä mä yritän noille nuorillekin kertoa. Uskoo johonkin, mihin kukaan muu ei usko ja alkaa tehdä hommia sitä kohti ja yhtäkkiä kaikki muutkin uskoo siihen. Sit se onkin totta.

Kun Mikael Gabriel alkoi saada kappaleilleen radiosoittoa ja yleisöä keikoilleen, löytyi myös arvostelijoita. Monien mielestä hän oli enemmän poppari kuin räppäri.

– Eihän ikinä mikään tunnu hyvältä, mikä painaa sua alaspäin tai joku sanoo sulle pahasti. Mutta ei se ole ikinä ollut mulle mikään sellainen muuri, mikä olisi mua estänyt menemästä siitä täysiä läpi. Se on ollut jollain tavalla se vahvuus.

Kumpi olet? Poppari vai räppäri?

– Mä en ole kumpikaan. Mä oon artisti, Mikael Gabriel virnistää.

Mikael Gabriel on joutunut usein sanasotaan muiden räppäreiden kanssa. – Enhän mä ole vaikea tyyppi ollenkaan, hän naurahtaa. – En pysy helposti hiljaa ja otan oikeuden omiin käsiin. Yleensä riidat johtuu siitä, että tunnen jonkun tekevän väärin ja mun kuuluu sanoa siitä. Jussi Koivunoro / YLE

Rahaa ja naisia

Artisti uskoo, että hän breikkasi olemalla aito. Hän räppäsi itseään koskettavista asioista. Karuissa oloissa kasvaneen miehen elämä mullistui täysin, kun yhtäkkiä rahaa virtasi ja naisia riitti.

– Enää se ei ole elämässä keskipiste. Silloin otti Jenkeistä kaikki vaikutteet ja halusi olla kuten Lil Wayne tai Jay-Z. Yhtä isot bileet ja yhtä paljon naisia ja yhtä paljon rahaa. Varmasti silloin se on ollut semmonen bensa, mitä kohti on menty. Mutta ei se ole enää 29-vuotiaana mun juttu, että mä juoksisin tuolla tyttöjen perässä tai että ne juoksis mun perässä.. Tuntuu vähän kaukaselta tai ylipäätään, että tekisi raha edellä jotain.

Elämäkerrassa kerrotaan, että räppäri törsäsi pahimmillaan 28 000 euroa kuukaudessa makeaan elämään. Hän shoppaili muun muassa vaatteita ja koruja. Hän sanoi tuolloin, että raha on kaikki kaikessa.

– Ilman sitä ei oikein pystyis tekee yhtään mitään. Ilman rahaa sä et pysty elää. Kun sä löydät tietyn pisteen siihen, että mistä sä saat joka viikko rahaa maksaa vuokran tai ruokaa sun pöytään. Sitten kun se tilanne hellittää, ja on se sitten säästöt tai sijoitukset, miten ikinä sä rakennat sun omaa taloutta, niin sitä enemmän se suhde rahaan tavallaan menee jollain tavalla terveellisemmäksi. Se raha ei ole se, mitä sä mietit koko ajan vaan sä ymmärrät, että raha mahdollistaa mulle sen, että mun ei tarvi miettiä rahaa.

Mikä on suhteesi rahaan tällä hetkellä?

– Mulla on kaikki hyvin taloudellisesti ja mun ei tarvii stressata rahaa. Eikä mulla ole sellainen fiilis, että mun pitää tuhlata joihinkin kalliisiin asioihin, että mä voisin tuntea oloni paremmaksi. Nyt mulla on hyvä olo ja pahaa oloa ei tarvii millään rahalla peittää. Mulla on ihan hyvä meininki ja ihan terveellinen suhde siihen. Kyllä sitä tulee vieläkin vähän liikaa tuhlattua. Ehkä mä pääsen siitäkin eroon kohta.

Mitä olet viimeksi ostanut?

– Mä vähän tuhlasin tollaseen golf-putteriin. Vähän ehkä liikaa. Mutta putteri on tärkee, mistä tuntee, että nyt on putti hallussa.

Vain elämää ja radioboikotti

Kun Mikael Gabriel osallistui Vain elämää -ohjelman viidennelle kaudelle vuonna 2016, hänen uransa singahti seuraavalle tasolle. Räppäri oppi mukana olleilta konkariartisteilta paljon ja pystyi sitä kautta kehittämään omaa uraansa. Ohjelman myötä myös oma fanikunta laajeni.

– Se meni laajemmalle yleisölle ja kyllä sen huomas varsinkin kun vähän vanhemmat ihmiset alkoivat tunnistaa ja tuli puhuu enemmän. Viestejä alkoi tulla somessa ja kaikkialla enemmän. Ennen 13–25-vuotiaat oli se mun haarukka, sen jälkeen se oli 0–180. Ohjelman jälkeen en enää oikeastaan tuntenut mitään rajoja.

Viime vuonna artisti päätti lähteä tuomariksi MTV:n X Factor -kilpailuun. Päätös ei kuitenkaan ollut fiksu. Hän joutui kilpailijan eli Nelonen Median radiokanavilla soittoboikottiin.

– Se tuntui oudolta ja epäreilulta. Kyllä mä myös tavallaan ymmärrän sen bisnespuolelta, että jos sä hyppäät toisen leiriin, niin sun tuki toisessa paikassa loppuu.

Koetko, että boikotti on jollain tavalla vaikuttanut sun uraasi?

– En mä koe, että se olisi millään tavalla ulospäin vaikuttanut oikeastaan millään tavalla. Se on ehkä vaikuttanut eniten siihen, kuinka paljon haluaa tehdä musiikkia ylipäätänsä. Jos sä tiedät, että tuolla joku yrittää sulkea ovia tai yrittää estää sun ihan normaalia kehittymistä, niin eihän sulla ole niin paljoa fiilistä tehdä musiikkia tai yrittää jahdata jotain suurempaa unelmaa tai päämäärää.

Mikael Gabriel pohtii, pitäisikö hänen elämäkerrastaan tehdä elokuva. – Pitäisi olla sellainen tyyppi, joka oikeasti haluaisi tehdä leffan. Sitten pitäisi keskustella kuka näyttelee mua. Onko se joku muu vai minä itse. Jussi koivunoro / YLE

Suosion tuoma väsymys

Elämäkerran lopussa Mikael Gabriel kertoo uupumuksesta. Se alkoi jo Vain elämää -ohjelman aikoihin, kun suosio kasvoi ja mediahuomio oli todella isoa.

– Kyllä se on alkanut viimeisen vuoden aikana alkanut näkyä sellaisena, että ei ole halunnut tehdä samalla tavalla musiikkia ja ei ole halunnut tehdä keikkoja. Ei ole halunnut jahtaa sitä unelmaa samalla tavalla kuin mitä joskus aikaisemmin. Kyllä se on ollut yksi iso syy siihen, että on halunnut ottaa breikin. Sitten kun on alkanut pää hajoo, niin sitten alkaa pikkuhiljaa kroppa hajoo. Loukkaantuu paljon helpommin ja ei keskity enää samalla tavalla.

Kuinka voit nyt?

– Tosi hyvin. Mulla on tosi vapaa ja hyvä olla. Mulla ei ole paineita yhtään mistään.

Räppäri aikoo pitää kirjan julkistamisen jälkeen taukoa ainakin tämän vuoden. Perjantaina hän julkaisi vielä uuden kappaleen Lennokki (siirryt toiseen palveluun), jolla vierailee Vesa-Matti Loiri. Biisi on kantaaottava ja siinä kritisoidaan Suomen hyvinvointivaltion rappeutumista. Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

– Se sanoma on laaja ja koskettaa monenlaisia elämiä. Taas palatakseni aitouteen, niin siinä puhutaan oikean suomalaisen sanoilla. Biisiä on varmasti vaikea ymmärtää, jos oma elämä ja ympäristö ei oo sitä, mitä siinä biisissä. Munkaan elinympäristö ei enää oo sitä, mutta se on ollu. Mä tunnen tarinoita ja tiedän ihmisiä, jotka taistelevat näiden juttujen kaa joka päivä.

Kappaleessa artisti tölväisee myös pääministeri Juha Sipilää.

– Eiköhän se oo ansainnut sen, Mikael Gabriel nauraa.

Eduskuntavaalit ovat pian ja Suomi saa uuden hallituksen. Mitä asioille pitäisi tehdä?

– Mun mielestä poliitikot vois pitää lupauksensa ja ois taas kiva äänestää tyyppei, joita kannattaisi äänestää ja jotka seisoo sanojensa takana. Ois kiva, että asiat vihdoin muuttuis vähän parempaan suuntaan. Rahaa näyttää kuitenkin olevan loputtomiin valtioilla ja pankeilla. Ja veroistahan ne saa vähän lisää siihen, niin hommat vois vihdoin laittaa kuntoon ja lopettaa asioista leikkaamisen ja tehdä tästä paikasta vielä paremman ja turvallisemman elää.

Kuinka Mikael Gabrielin elämä jatkuu tästä eteenpäin?

– Mulla jatkuu elo niin, että mä meen kotiin ja vien koiran ulos ja kerään koirankakat ja pistän ne roskiin ja meen takas kotiin ja pistän Netflixin päälle ja rauhotun.