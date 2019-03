Suomen ainoa formulatehdas vaihtoi rallilajiin, jota jopa 6-vuotiaat voivat ajaa

Crosskart-autojen kysyntä on kasvanut niin suureksi, että rantsilalainen perheyritys päätti rakentaa oman mallinsa.

Tästä on kyse Crosskart on 6–16 vuotiaille suunnattu moottoriurheilulaji.

Nuorten luokkia ovat Mini, 85- ja 125-kuutioisten luokat sekä XTREM Junior.

Mini-luokassa maksiminopeus on 60 km/h, 85-luokassa maksiminopeus on 80 km/h. 125-kuutioisten ja XTREM Junior -luokassa nopeudet ovat huomattavasti suuremmat.

Laji on suosittua Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomessa kiinnostus lajia kohtaan on kasvussa.

Lajin suosio on niin kovassa kasvussa, että Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva formulatehdas aloitti crosskart-autojen valmistuksen.

Pohjois-Pohjanmaalla Siikalatvan kunnan Rantsilassa majapaikkaansa pitävä Mtec tunnetaan ainoana suomalaisena Formula Ford -luokan autovalmistajana. Kirjainyhdistelmän Mtec takaa löytyy rantsilalainen Mäkelän perhe: Markku, Jaana, Milla ja Miikka.

Vuosi sitten perhe teki uudenaluevaltauksen, kun se aloitti crosskart kilpa-autojen valmistuksen. Suomessa innostus vauhdikkaaseen, läpi vuoden ajettavaan crosskartiin on kasvanut nuorten keskuudessa.

Peppi ottaa ohjat käsiinsä

Mäkelöiden tuore taidonnäyte, ruohonleikkuukoneen moottorilla varustettu Mtec Tiger on valjastettu jäiselle pihalle koeajoa varten.

Crosskartia harrastavan 14-vuotiaan Pinja Keski-Korsun mielestä pihalla seisova tyylikäs musta kilpuri ei muistuta ollenkaan hänen nykyistä autoaan.

– Se ei näytä ollenkaan sählymaalilta. Tämä on paljon virtaviivaisempi,Pinja naurahtaa.

Crosskart-harrastuksen voi aloittaa jo kuusivuotiaana. Juha Hintsala / Yle

Pinjan nuorempi sisar Peppi Keski-Korsu on lupautunut ajamaan uudella tuttavuudella muutaman koekierroksen. Hän on pukenut ylleen punaisen ajohaalarin ja kypärän. Tigerin ohjaamo on tuunattu juuri 9-vuotiaalle kuskille sopivaksi.

Auto käynnistyy ja moottori pärähtää käyntiin. Pian Peppi katoaa jo liukkaan kurvin taakse. Muutaman ajokerran jälkeen viluisen, mutta innostuneen oloinen kuljettaja pysähtyy tallin eteen.

– Se tuntui tosi kivalta. Tässä olikin jalkavaihteet, ei tarvinnut kädellä nykiä vaihteita, Peppi Keski-Korsu sanoo.

Pepin mielestä crosskartissa on parasta, kun saa ajaa kovaa. Pelottavinta olisi, jos ajaisi puuhun tai auto kaatuisi. Mutta onneksi näin ei ole käynyt. Innostus autourheiluun tulee sekä äidin että isän puolelta.

– Crosskart on niin mukaansa tempaava laji, sen pauloihin jää ihan täysillä. Rahaahan siinä menee, mutta ei se haittaa, Annika Keski-Korsu naurahtaa.

Kilpailijamäärät kasvussa

Suomessa crosskarteilla kisataan useassa luokassa. Mini sekä 85- ja 125-kuutioisten luokat on tarkoitettu nuorille kuljettajalupauksille.

XTREM Junior -luokassa vauhti onkin jo hurjempaa. Kuljettajan tulee täyttää vähintään 6 vuotta sinä vuonna kun aloittaa kilpailemisen.

– Vuoden aikana meille on tullut varmaan jo parikymmentä nuorta lisää eri luokkiin, kertoo raahelainen crosskart-lajiryhmän jäsen Annika Keski-Korsu.

Ei kaikille tunneille voi laskea hintaa, tämä on elämäntapa. Markku Mäkelä

Annika Keski-Korsun molemmat tyttäret, Peppi ja Pinja, ovat mukana crosskart-harrastuksessa. He ovat pärjänneet myös kansallisissa kilpailuissa. 14 vuotta täyttävä Pinja siirtyi tänä vuonna isompaan 125-kuutioisten luokkaan.

Kuusivuotiaana crosskart-harrastuksensa aloittanut, 9 vuotta täyttävä Peppi ajaa kilpaa 85-kuutioisten luokassa.

Lajin kilpailijamäärä on kasvanut viime vuoden 40 kilpailijasta kuluvan vuoden 70 kilpailijaan. Tulijoita olisi enemmänkin, mutta crosskart-autoja tarjonta ei pysy kysynnän perässä. Jopa käytetyt autot viedään käytännössä käsistä.

Elämäntapana autojen valmistus

Mäkelöiden tulevaisuuden suunnitelmissa on saada nykyisestä mallista kaupallinen tuote ja kehittää siitä myös isompi versio. Valmistus yritetään kuitenkin pitää omassa perhepiirissä niin pitkään kuin se on mahdollista.

Auton suunnitteluun ja valmistukseen käytettyä aikaa ja työtunteja ei ole Mäkelän perheessä laskettu.

– Tämä on sellaista tyypillistä yrittämistä. Ei kaikille tunneille voi laskea hintaa, tämä on elämäntapa, Markku Mäkelä summaa.

Crosskart Mini-luokassa moottoria ei saa virittää. Maksimiopeus on 60 km/h. Juha Hintsala / Yle

Uuden kilpa-auton tekeminen on ollut Mäkelöille melkoinen haaste. Sen kehitystyöhön tiimi käytti kaiken osaamansa tietotaidon. Crosskart-auton on toimittava luotettavasti vaikeissa olosuhteissa soralla, asfaltilla, lumella ja jäällä.

– Auto koostuu kymmenistä tuhansista pienistä osista ja kaikki ne pitää saada toimimaan hyvin yhteen. Olemme hyödyntäneet formuloiden valmistuksessa käytettyjä jousitusratkaisuja ja turvallisuusnäkökulmia, 1980-luvulla moottoriurheilu-uransa aloittanut Markku Mäkelä sanoo.

Valmis kilpa-auto maksaa 10 000–15 000 tuhatta euroa varustelutasosta riippuen.

Auton kotimaisuusaste halutaan pitää korkeana

Markun lapset Miikka ja Milla ovat sekä kokeneita formulakuljettajia, että autoinsinöörejä. Pari vuotta sitten autoinsinööriksi valmistuneen Miikan mielestä vaikeinta auton toimivuuden kannalta on ollut etutukivarsien suunnittelu.

– Jo pelkästään etutukivarsia tehtiin seitsemän eri versiota ilman, että edes kertaakaan ajettiin siinä välissä. Kantapään kautta oppii parhaiten, sanoo Miikka Mäkelä.

Tiger-mallin valmistuksessa on pyritty olemaan mahdollisimman omavaraisia. Juha Hintsala / Yle

Putkirunkoisia motocrosspyörän moottorilla varustettuja menopelejä valmistuu Miikan tekemänä yksi kuukaudessa. Tuotteen omavaraisuuteen on pyritty mahdollisimman monessa asiassa. Vain auton taka-akseli ja jarruosat tilataan ulkomailta.

– Rungot valmistuvat ihan metritavara putkesta. Ne leikataan, taitetaan, tehdään muotoon ja niistä tehdään runko. Tukivarret pystytään itse hitsaamaan ja paljon myös maalataan itse, Miikka Mäkelä kertoo.

Tiger-nimellä tunnetun mallin ensimmäinen prototyyppi valmistui syksyn 2017 aikana. Panostus omaan malliin on kannattanut, sillä autolla voitettiin heti talvimestaruus kansallisissa kisoissa.