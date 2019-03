Rahanpesuepäilyt sysäsivät Nordean osakkeen alamäkeen – Pääjohtaja Casper von Koskull vastaa MOTin paljastuksiin A-studiossa

Nordean osake lähti heti aamusta jyrkkään laskuun, kun Ylen MOT-ohjelma kertoi julkaisevansa maanantaina tietoja pankin mahdollisesta osallisuudesta rahanpesuun. Yli kuuden ja puolen prosentin lasku tasaantui iltapäivällä noin kolmeen ja puoleen prosenttiin. Osaketta myös vaihdettiin maanantaina poikkeuksellisen paljon.

Perjantaina pörssin sulkeutuessa Nordean osake maksoi tasan kahdeksan euroa. Maanantaina päätöskurssi laski nelisen prosenttia noin 7,7 euroon.

MOTin saamien tietojen mukaan Nordean kautta on kulkenut satoja miljoonia euroja rahaa, joiden alkuperä on hämärän peitossa. MOT on saanut haltuunsa asiakirjoja, joiden mukaan eurooppalaisia pankkeja on mukana venäläislähtöisen rahanpesukoneen toiminnassa.

MOT:n tiedot perustuvat tutkivien toimittajien järjestön kautta saatuun aineistoon.

Nordean mukaan kyse on tapahtumista, joista on uutisoitu jo aiemmin ja joita pankki on jo kommentoinut. Nordean nimi nousi STT:n mukaan esille helmikuussa väitetyn rahanpesun yhteydessä. Tuolloin epäilyt koskivat yli 200 miljoonan euron varoja sadoilla Nordean tileillä.

Viime syksynä suursijoittaja William Browder vaati Suomen viranomaisia tutkimaan pankkikonserni Nordean toimintaa rahanpesuepäilyjen takia.

Pohjoismaisista pankeista rahanpesuepäilyt ovat kohdistuneet myös tanskalaiseen Danske Bankiin ja ruotsalaiseen Swedbankiin.

Nordean pääjohtaja Casper von Koskull on mukana maanantain A-studiossa. MOT alkaa TV1:llä klo 20.00