Kriittinen sote-muistio julki – Iltamyöhään kokoustanut sote-valiokunta päätti: asiantuntijoita kuullaan sittenkin

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt, että asiantuntijakuulemisia jatketaan, kertoo valiokunnan kokouksesta ensimmäisten joukossa poistunut RKP:n kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi toimittajille maanantaina.

Kuulemisten laajuudesta ei hänen mukaansa ole vielä päätetty.

Tämän vahvistaa valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.).

- Reunaraamit sille, miten jatkossa edetään. Kokonaisuus sitten hahmottuu aamulla. Tässä vaiheessa julkista on ainoastaan, ettäkuulemiset jatkuvat, Kiuru sanoi toimittajille.

- Pyydämme valtioneuvostolta vastineen täydennystä, Kiuru kommentoi kokouksen antia toimittajille.

- Tämä oli täysin yksimielinen, Kiuru kuvaili ratkaisua.

Ylen tietojen mukaan myös perustuslakivaliokunnan tekemä muistio ministeriöiden tekemistä vastineista julkaistaan tiistaina aamulla kello 8.

Valiokunta on istunut kello 18:sta asti, kokouksen oli tarkoitus päättyä jo kello 20, mutta ovet pysyvät kiinni pitkään.

Se mikä on ollut kokoomukselle tärkeää, on että on edetty järjestelmällisesti, kertoo kokoomuksen Sari Sarkomaa.

- Tavoite on että pysytään aikataulussa, ja saadaan asia ratkaistua, Sarkomaa sanoi.

Juttua päivitetään.