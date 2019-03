Herätys: Nuoret uskovat vaikutusmahdollisuuksiinsa mutta jättävät äänestämättä, Soini kertoo vaaliaikeistaan, etelässä liukas ajokeli

Kysely: Nuorten luotto äänestämiseen on kova, eivätkä kuitenkaan äänestä

Alle kolmekymppiset suomalaiset uskovat eniten omiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Ylen kyselyssä kolme neljästä alle kolmekymmentävuotiaasta oli vähintään melko samaa mieltä siitä, että äänestämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan. Lähes yhtä korkea luotto on ainoastaan yli 60-vuotiailla.

Timo Soini kertoo viimein jatkostaan

Sergei Savostyanov / AOP

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kertoo jatkostaan tiistaina. Soini kertoi asiasta Lännen Median (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa ja täsmensi, että julkistaa ratkaisunsa blogissaan (siirryt toiseen palveluun). Eduskuntavaalien ehdokaslistat menevät kiinni tiistaina. Päätöstä on odotettu ja kyselty Soinilta pitkään. Hänen ratkaisunsa on merkittävä alhaisista kannatuslukemista kärsivän Sinisen tulevaisuuden vaalimenestykselle. Vaihtoehtoina on, että Soini jättää politiikan tai asettuu ehdolle eduskunta- tai eurovaaleissa tai molemmissa.

Ratista käryäminen voi yllättää viihdekäyttäjän – "Yhden kannabissätkän polttaminen näkyy verenkierrossa jopa 10 tuntia"

Andres Cristaldo / EPA

Yhä useampi rattijuoppo ajaa huumeiden, lääkkeiden tai molempien vaikutuksen alaisena. A-klinikka Oy:n avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen uskoo, että kasvua selittää osaltaan niin sanotun viihdekäytön lisääntyminen. Partasen mukaan yhden kannabissätkän viikonloppuna polttava viihdekäyttäjä ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, että vaikutus näkyy verenkierrossa jopa 10 tuntia tai pidempäänkin, vaan lähtee rattiin.

Uudet puolueet kokeilevat hallitusvaltaa Latviassa

Latvialainen kansanedustaja Juris Jurašs ei saa nyt osallistua parlamentin istuntoihin, koska häntä vastaan on nostettu syyte. Jurašsin paikalla kuitenkin päivystää miehen pahvikuva. Ieva Abele, Latvian parlamentti

Latvian politiikassa on tapahtunut paljon sen jälkeen, kun äänestäjät nostivat uudet puolueet valtaan. Tuoreen hallituksen suurimmat puolueet JKP ja KPV LV on perustettu muutaman vuoden sisällä. Niistä yksi hajosi jo hallitusneuvotteluissa ja toisen kansanedustaja Juris Jurašs on asetettu syytteeseen. Jurašsia parlamentin istunnoissa edustaa pahvinen kansanedustaja.

Etelässä huono ajokeli, pakkasta koko maassa

Yle

Lumisadealue liikkuu hitaasti itään etelärannikon tuntumassa ja aiheuttaa huonoa ajokeliä aamun työmatkaliikenteessä, ennustaa Ylen meteorologi Joonas Koskela. Yön aikana lunta on kertynyt etelässä muutamia senttejä ja aamupäivän aikana lunta kertyy vielä joitakin senttejä lisää. Lämpötila on koko maassa pakkasella ja puuskainen pohjoistuuli lisää pakkasen purevuutta. Lue lisää säästä Ylen sää-sivuilta (siirryt toiseen palveluun).