Jo toinen historiallinen tapaus: Virus katosi hiv-tartunnan saaneesta brittimiehestä

Lontoossa on onnistuttu hävittämään hi-virus tartunnan saaneesta miehestä. Miehelle tehtiin luuydinsiirtoja luovuttajilta, jotka geenimutaation ansiosta ovat immuuneja virukselle.

Hoidon jälkeen miehellä ei ole havaittu hi-virusta 19 kuukauteen.

Kyseessä on toinen kerta historiassa, kun virus on onnistuttu hävittämään aikuisesta potilaasta. Edellisestä kerrasta, niin sanotusta "Berliinin potilaasta", on kulunut jo yli kymmenen vuotta.

Vuonna 2007 amerikkalainen Timothy Brown sai vastaavaa hoitoa Berliinissä, eikä hänessä ole sen jälkeen havaittu hi-virusta.

Hoitoa antaneen tutkijaryhmän mukaan luuydinsiirrosta ei ole taudin pysyväksi hoitomuodoksi, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia lisätutkimukseen.

– Voimme yrittää tuoda esiin, mikä luuydinsiirrossa laukaisi tämän mekanismin, jonka ansiosta lääkitys voitiin lopettaa, sanoi tutkimusryhmää johtanut Ravindra Gupta.

Gupta kertoo The Guardian -sanomalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että potilasta ei vielä voi sanoa parantuneeksi, sillä tämä on elpymävaiheessa.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Nature-tiedelehdessä.

Hiv-tartuntaa hoidetaan nykyisin lääkkeellä, joka estää tartuntaa etenemästä aidsiksi. Ne eivät kuitenkaan paranna potilasta.

Aidsiin on kuollut arvioiden mukaan yli 35 miljoonaa ihmistä viime vuosikymmeninä.

37 miljoonalla arvioidaan olevan hiv-tartunta.

Lähteet: STT, AFP