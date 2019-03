Nuorten vaikutusvalta USA:n politiikassa kasvamassa: ”Jos emme osallistu, demokratialle käy huonosti”

WashingtonYhdysvalloissa alle 30-vuotiaista voi tulla ensi vuoden vaalien ratkaisijajoukko. Nuorten äänten poliittinen painoarvo kasvaa, sillä 18–29-vuotiaiden määrä nousee vuonna 2020 jo 27 prosenttiin Yhdysvaltain äänioikeutetuista. (siirryt toiseen palveluun)

Eri asia kuitenkin on, ottavatko nuoret koko voimalla käyttöön poliittiset lihaksensa. Nuorten voimaantumisesta kertoo, että viime vuoden välivaaleissa nuoria äänesti historiallisen paljon. Noin 31 prosenttia nuorista (siirryt toiseen palveluun) käytti vaaleissa äänioikeuttaan.

Mutta samaan aikaan Harvardin yliopiston tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) selvä enemmistö, 64 prosenttia 18–29-vuotiaista koki enemmän huolta kuin toiveikkuutta Yhdysvaltain demokratian tulevaisuudesta.

Tämä huoli demokratian tilasta näkyi myös Washingtonissa Georgetownin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Ylen jututtamista nuorista kaikki suhtautuivat epäillen omiin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin.

”Suuryritysten raha vaikuttaa enemmän kuin ääneni”

Sophia Griffith kokee, että hänen sukupolvelleen tärkeät asiat ovat saamassa huomiota politiikassa. Nina Svahn

Sophia Griffith, 21, Oklahoma:

– Haluan osallistua demokraattiseen prosessiin niin paljon kuin voin. Haluan näin kunnioittaa erityisesti naisille äänioikeuden hankkineita, mutta on vaikea olla pettymättä.

– Suuryrityksiltä tuleva raha ja lobbaus ruokkivat demokraattista prosessia ehkä enemmän kuin minun ääneni. Monet kaltaiseni nuoret ovat tähän pettyneitä. Minä kuitenkin yritän silti äänestää ja olla menettämättä toivoani.

– Olen näkevinäni joitain merkkejä siitä, että sukupolvelleni tärkeät asiat, kuten terveydenhuolto, ilmastonmuutos ja koulutus, ovat saamassa politiikassa enemmän huomiota.

“Jos äänellä ei ole merkitystä, kukaan ei äänestä”

Jordan Haag on huolissaan suuryritysten vaikutusvallasta. Nina Svahn

Jordan Haag, 21, Pohjois-Dakota:

– Demokratia on hieno idea. Olisi loistavaa, jos jokainen pääsisi vaikuttamaan siihen, ketkä maata johtavat. Tosiasiassa valta ei ole demokratiassa tavallisilla ihmisillä vaan enemmänkin suuryrityksillä eli siellä, missä raha on.

– Yhdysvalloista pitäisi romuttaa valitsijamiesjärjestelmä. Monet meistä nuorista ovat aika toivottomia. He ajattelevat, ettei kannata nähdä äänestämisen vaivaa, kun oma ehdokas ei kuitenkaan voita.

– Aion itse kuitenkin äänestää. Jos kaikki ajattelevat, ettei äänellä ole merkitystä, kukaan ei äänestä.

“Demokratiamme on kriisissä, mutta ei menetetty”

Zak Rogoff uskoo, että poliittinen muutos lähtee ruohonjuuritasolta. Nina Svahn

Zak Rogoff, 29, Washington DC:

– Olen hyvin huolissani demokratian tilasta – ainakin Yhdysvalloissa. Demokraattinen järjestelmämme on kriisissä, mutta ei menetetty.

– Ymmärrän, että moni on pettynyt ja epämotivoinut, kun vähemmän ääniä saanut ehdokas voi voittaa, kuten kävi viime presidentinvaaleissa. Pitäisi kuitenkin ymmärtää, että demokratia vaatii ihmisten aktiivista osallistumista. Jos emme osallistu, demokratialle käy huonosti. Kuten eräs valtio-opin asiantuntija on sanonut, demokratia on kuin lasten eteenpäin tökkimä leikkivanne: sitä pitää pyörittää tai muuten se kaatuu.

– Demokratiassamme pitäisi siirtyä enemmän ruohonjuuritasolle, ja saada sieltä energia kanavoitua valtakunnalliseen politiikkaan. Hyvä esimerkki tästä on New Yorkin kongressiedustaja Alexandra Ocasio-Cortez, joka yrittää nyt toimia korruptiota ja rahan valtaa vastaan.

– Lisäksi vaalipäivästä pitäisi tehdä yleinen vapaapäivä. Nykysysteemissä erityisesti köyhien ihmisten on vaikea päästä äänestämään.

“Ihmiset luulevat, että elämme demokratiassa”

Javier Rojas sanoo, ettei hänellä ole tarjota ratkaisua poliittisen päätöksenteon ongelmiin. Nina Svahn

Javier Rojas 22, Kalifornia:

– Moni yhdysvaltalainen kuvittelee elävänsä demokratiassa, koska valitsemme edustajamme. Mutta ei tämä demokratia ole. Paljon eri voimia vaikuttaa siihen, mitä päättäjät sanovat. Ihmiset vain kuvittelevat, että heillä olisi yhtä paljon vaikutusvaltaa demokratiassa kuin ennen.

– Asun Kaliforniassa ja siellä ei ole mitään mieltä äänestää, koska äänelläni ei ole merkitystä. Sama puolue voittaa aina. Ehkäpä jos muutan Kaliforniasta muualle, voisin äänestää.

– Sukupolveni on joutunut tottumaan siihen, että heidän ideansa sivuutetaan.

– Jos tietäisin, miten ongelmat voisi korjata, pyrkisin varmasti itsekin politiikkaan.

