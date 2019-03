Sarjakuvat, some-animaatiot ja sovinnonteko radikalismin vastalääkkeitä – Marokon työ jihadismin suitsimisessa saa kiitosta maailmalla

Pohjoisafrikkalainen Marokko on tunnettu maltillisesta islamin tulkinnasta. Silti Marokosta on lähtenyt YK:n arvion mukaan noin 1 500 ihmistä taistelemaan terroristijärjestö Isisin riveihin pääasiassa Libyaan.

Euroopan johtajat ovat viime aikoina joutuneet miettimään, mitä Isisistä palaaville taistelijoille ja heidän perheilleen tehdään.

Myös Marokko on saman ongelman edessä. Kuningaskunnan turvallisuuspalvelun mukaan 200 Isisin riveistä palannutta on otettu kiinni ja tuotu oikeuden eteen vastaamaan teoistaan.

Marokko otti reilu kaksi vuotta sitten käyttöön sopeuttamisohjelman, jossa Isisistä palaajat saavat psykologista tukea. 35 jihadistia on saanut ohjelman ansiosta armahduksen ja vertaistukea toisilta entisiltä taistelijoilta.

Ahmed Abaddi johtaa Marokossa neuvostoa, joka kouluttaa imaameja ja koordinoi radikalismin vastaista työtä. Hän vieraili Helsingissä helmikuussa. Juho Takkunen / Yle

Marokkolainen radikalisaation vastaisen työn asiantuntija Ahmed Abaddi sanoo Ylelle, että palaajia autetaan tekemään sovinto itsensä ja yhteiskunnan kanssa. Heitä myös opetetaan tulkitsemaan uskonnollisia tekstejä maltillisesta näkökulmasta.

– Palaajien on tehtävä sovinto myös terrorismin uhrien perheiden kanssa esittämällä heille anteeksipyyntö, Abaddi kertoo.

Nopea raha kiinnostaa

Abaddi johtaa Marokon muslimioppineiden neuvostoa Rabita Mohammadiaa, joka työskentelee radikalisoitumista vastaan. Säätiö tekee tutkimusta ja kouluttaa islamilaisia uskonoppineita tulkitsemaan Koraanin tekstejä nykyajan todellisuuden mukaisesti, maltillisesta näkökulmasta.

– Emme vaadi ihmisiä uskomaan sokeasti, vaan kasvatamme heidän ymmärrystään, Abaddi selittää.

Uskonnon asema Marokossa Marokko on kuningaskunta, jossa islam on valtionuskonto. Kuningas Mohammed VI on sekä valtiollinen johtaja että uskonnollinen auktoriteetti, joka perimätiedon mukaan on profeetta Muhammedin suora perillinen. Marokkolaisista 95–99 prosenttia on sunnimuslimeja. Juutalaisia on joitain tuhansia ja kristittyjä muutamia kymmeniä tuhansia. Juutalaisuudella on Marokossa pitkät perinteet vähemmistöuskontona.

Marokossa tiedetään, että monilla Euroopassa terrori-iskuja toteuttaneista on yhteyksiä kuningaskuntaan. Euroopan viime vuosien terrori-iskujen tekijät ovat usein olleet marokkolaistaustaisia, esimerkiksi Barcelonan vuoden 2017 iskussa ja Turun veitsi-iskussa.

Abaddin mukaan Marokko tekee yhteistyötä Ranskan ja Belgian kanssa taistelussa terrorismia vastaan. Myös Britannian kanssa keskustellaan parhaillaan tietojenvaihdosta.

– Marokolla ei ole velvollisuutta holhota muualla asuvia kansalaisiaan. Yhteistyöpyyntöjen pitää tulla Euroopan mailta, Abaddi korostaa.

Abaddi toteaa, että lupaukset äkkirikastumisesta selittävät pohjoisafrikkalaisten intoa liittyä Isisiin.

– Jihadistit tarjoavat tuhansia dollareita rahaa ja lupaavat parempaa tulevaisuutta kuin kotimaassa, Abaddi sanoo.

Taustalla ovat Pohjois-Afrikan maiden korkeat työttömyysluvut ja nuorten heikot tulevaisuudennäkymät.

Apuna some ja animaatiot

Marokossa islaminusko ja valtio kietoutuvat tiiviisti yhteen. Kuningas Mohammed VI on perustuslain mukaan sekä poliittinen monarkki että ylin uskonnollinen auktoriteetti, kaikkien "uskovaisten komentaja".

Valtion kaksoisrooli on mahdollistanut myös tehokkaan radikalisoitumisen vastaisen työn. Esimerkiksi Forbes-talouslehti on kuvaillut (siirryt toiseen palveluun) Marokon pehmeän lähestymistapaa yhdeksi muslimimaailman onnistuneimmista.

Marokko alkoi 2000-luvun alussa korostaa diplomatiassaan "keskitien islamia". Kuningaskunnassa on perehdytetty maltillisen islamin oppeihin imaameja eli islamilaisten yhteisöjen hengellisiä johtajia oman maan lisäksi Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, Tunisiasta ja Ranskasta.

Hassan II:n moskeija Casablancan rannalla on Marokon suurin moskeija. Iida Tikka / Yle

Rabita Mohammadia -säätiö taistelee radikalisoitumista vastaan teknologian avulla. Tales from the Frontlines -sivulla (siirryt toiseen palveluun) on piirrettyjä animaatioita, joissa kuvataan esimerkiksi vaikeissa oloissa eläneen nuoren miehen radikalisoitumista ja päätymistä Isisin riveihin.

Yhdessä jaksossa pääosassa on varakkaasta perheestä tuleva nuori nainen, joka kiinnostuu jyrkästä islamintulkinnasta.

Säätiö on järjestänyt lyhytelokuvakilpailun radikalismin vastaisista teemoista. Nuorille on myös tarjolla radikalismin vastaisia keskustelufoorumeita.

– Esimerkiksi Bacteria-videopelissä radikalismin soluttautumista yhteisöön kuvataan bakteerilla, joka leviää ruumiissa ja johon vastataan antibiooteilla, Rabita Mohammadian johtaja Abaddi sanoo.

"Uskonnollisia miinoittajia"

Abaddin mukaan radikalisoituminen johtuu usein siitä, että yhteiskunnan perhekäsityksen muuttuminen on jättänyt joitain yksilöitä ulkopuolisiksi. Hän viittaa globalisaation tuomaan yksilökeskeisyyteen, joka on yleistymässä Euroopan tavoin Marokossa. Nuoret etääntyvät perheestään ja suvustaan, jotka aiemmin määrittivät arvomaailman.

Abaddi sanoo, että yksinäisiä ihmisiä on helppo houkutella radikaaleihin piireihin, jotka tarjoavat sosiaalisen yhteisön.

Radikalisoituminen ei koske Marokossa vain heikko-osaisia ja syrjäytyneitä, vaan myös hyvätuloisten perheiden nuoria. He saattavat kiinnostua jyrkästä islamintulkinnasta.

Abaddi kuvailee radikaalisaarnaajia uskonnollisiksi miinoittajiksi, jotka yrittävät tunkeutua Marokon moskeijoihin levittämään vääränlaista sanomaa muslimien mieliin. Saarnaajat arvostelevat länsimaalaista "salaliittoa" muslimeja vastaan ja siirtomaa-aikaa, joka heidän mukaansa tuhosi muslimien yhtenäisen kalifaatin.

– He tuovat esille unelmaa yhtenäisyyden palauttamisesta, Abaddi sanoo.

Saarnaajat houkuttelevat Abaddin mukaan etenkin niitä länsimaissa asuvia muslimeja, jotka eivät ole sopeutuneet yhteiskuntaan. Salafistit ja islamistiset aktivistit sanovat nykyistä islamin tulkintaa tahriintuneeksi ja tarjoavat mahdollisuutta "puhtaaseen ja hartaaseen" islamilaiseen elämään.

