Antero Vartia tajusi, ettei ilmastonmuutosta ratkaista politiikalla – "Asiat voivat mennä niin pahasti pieleen, ettei ihmiskuntaa enää ole"

Kuka? Antero Vartia, vihreiden kansanedustaja ja Kompensäätiö-säätiön perustaja.

Syntynyt Helsingissä vuonna 1980. Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Ilmoitti lokakuussa 2018, ettei asetu ehdolle kevään eduskuntavaaleissa, vaan keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vaikka me puolittaisimme päästömme tänään, lisäisimme silti hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Antero Vartia

"Jos olisin heittänyt puistoon joka päivä roskan ja jonain päivänä havahtunut siihen, että puistossa on liikaa roskia, ei ongelmaa voi ratkaista niin, että jatkossa heitän puistoon roskia vain joka toinen päivä.

Hiilidioksidin kanssa on sama homma.

Ensisijainen keino torjua ilmastonmuutosta on vähentää päästöjä radikaalisti, mutta se ei riitä. Ilmakehä muuttuu sen takia, että siinä on liikaa hiilidioksidia. Vaikka me puolittaisimme päästömme tänään, lisäisimme silti hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

Meidän on ruvettava ottamaan sitä pois.

Kustannustehokkain tapa poistaa hiilidioksidia on fotosynteesi, yhteyttäminen. Kun metsät kasvavat, ne sitovat hiilidioksidia itseensä.

Heräsin tähän vuosi sitten, kun minulta kysyttiin, kuinka paljon metsää tarvitaan vastaamaan hiilidioksidimäärältään yhtä barrelia öljyä. Mulla ei ollut harmainta aavistustakaan, vaikka olin lähtenyt politiikkaan ilmastonmuutoksen takia.

Kun mulle sanottiin, että yksi barreli eli 159 litraa öljyä on noin puolitoista isoa puuta, ymmärsin ensimmäistä kertaa, että herranen aika, metsähän on hiiltä. Samaa tavaraa on öljybarrelissa ja ilmakehässä.

Antero Vartia sai idean Kompensäätiöstä noin kolme vuotta sitten. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kaksi vuotta sitten kerroin ensimmäisen kerran Jasperille, että haluaisin myydä Löylyn. Antero Vartia

Idea Kompensäätiöstä on muhinut takaraivossani noin kolme vuotta. Kaksi vuotta sitten kerroin ensimmäisen kerran Jasperille, että haluaisin myydä Löylyn.

Kompensäätiö yrittää luoda järjestelmän, joka meidän olisi pitänyt jo tehdä politiikassa. Mutta koska politiikan polku on liian hidas, me teemme sen nyt vapaaehtoisesti.

Jos olen jotain politiikassa oppinut – mitenkään politiikkaa väheksymättä – niin sen, että muutos ei synny politiikassa. Muutos syntyy aina politiikan ulkopuolella ja tulee sitten osaksi politiikkaa. Sen takia esimerkiksi nuorten ilmastomarssit ovat niin uskomattoman vahvoja viestejä. Se on varmaan voimaannuttavinta, mitä olen nähnyt koko sinä aikana, kun olen ollut kansanedustaja.

Ellen olisi saanut ideaa säätiöstä, olisin jatkanut politiikassa.

Säätiö vaatii hirveästi aikaa ja sitä, etten välttämättä ole jatkossa Suomessa. Tämä on kuitenkin idea, joka pitää toteuttaa, ja koska mulla on siihen mahdollisuus, mulla on käytännössä myös vastuu lähteä sitä toteuttamaan.

Asiat voivat mennä niin pahasti pieleen, että ihmiskuntaa ei enää ole. Antero Vartia

En ole ikinä nähnyt ahdistumisessa mitään hyötyä. Ongelmat on tunnistettava ja niihin on suhtauduttava vakavasti ja tartuttava toimeen. Esimerkiksi Löylyn rakentaminen oli rankka projekti. Silloin väsytti, ja väsyneenä helposti ahdistaa. Mutta kun tarttuu toimeen ja alkaa tehdä, ahdistus vähenee.

Jos haluamme ratkaista ilmastonmuutoksen, tarvitaan visio paremmasta maailmasta. Asiat voivat mennä niin pahasti pieleen, että ihmiskuntaa ei enää ole. Emme pysty enää elämään tällä planeetalla, eikä meillä ole paikkaa, mihin mennä.

Jos ihminen ei ratkaise tätä ongelmaa, niin kuka sen ratkaisee? Sitä eivät tule tekemään alienit tai maahiset, vaan meidän ihmisten on tehtävä se.

Antero Vartia ei usko, että ilmastonmuutoksen torjunta onnistuu vapaaehtoisesti. Antti Haanpää / Yle

Meillä on entistä enemmän tilanteita, joissa ei kunnioiteta yhteisiä pelisääntöjä. Antero Vartia

Uhkana on, että ihmisten luoma vuorovaikutukseen ja luottamukseen perustuva järjestelmä hajoaa. Meillä on entistä enemmän tilanteita, joissa ei kunnioiteta yhteisiä pelisääntöjä.

Italiassa oikeisto- ja vasemmistopopulistit ovat löytäneet toisensa. Vallassa ovat ihmiset, jotka eivät puhu totta ja jotka saattavat kriisiyttää koko EU:n. Silloin EU ei enää voi keskittyä käyttämään voimavarojaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Ilmastonmuutoksen torjunta ei ikinä onnistu, jos se perustuu vain vapaaehtoisuuteen.

Tarvitaan kaikkia koskevat pelisäännöt. Kiinassa on keskusjohto, joka voi päättää, että nyt istutetaan puita ja kielletään fossiiliset polttoaineet. Vapaassa maailmassa sellaista keinoa ei ole.

Hyvä esimerkki ovat Ranskan keltaliivit. Ilmaston kannalta oli ihan oikein nostaa polttoaineen hintaa kymmenen senttiä, mutta sen seurauksena riittävä määrä ihmisiä raivostui ja meni kadulle, joten hinnannosto peruttiin.

Pelkäämme vapaamatkustajia niin paljon, että ryhdymme ennemmin itse vapaamatkustajiksi kuin rupeamme kantamaan vastuuta. Antero Vartia

Ilmastonmuutos on täysin hoidettavissa oleva ongelma myös demokratioissa. Jos meillä olisi rakennettu järjestelmä, jossa jokainen on itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista, ei meillä olisi ilmastonmuutosta.

Kaikki sanovat, että ilmastonmuutos on pakko torjua, mutta kun aletaan puhua työkaluista, sanotaan, että ei me tehdä mitään, kun noikaan ei tee. Pelkäämme vapaamatkustajia niin paljon, että ryhdymme ennemmin itse vapaamatkustajiksi kuin rupeamme kantamaan vastuuta.

Jos ilmastonmuutos tapahtuisi vain Suomessa, me oltaisiin hoidettu tämä jo.

Ilmastonmuutoksen eteen on jo tehty paljon, mutta kun kyse on näin isosta asiasta, on eri asia, onko tehty paljon vai riittävästi. Me emme todellakaan ole tehneet riittävästi, vaan aivan liian vähän. Kompensäätiö on onnistunut vasta sitten, kun ilmastonmuutos on pysäytetty.

Maailmassa ei ole sellaista hopealuotia, jolla tämä ongelma saataisiin korjattua. Mukaan tarvitaan kaikki yhteiskunnan osa-alueet.

Töitä on paljon, ja edessä on kallis projekti, jonka seurauksista ei ole varmuutta.

Mutta samaan aikaan en ole koskaan iloinnut elämästä yhtä paljon kuin nyt. Olen sitä mieltä, että sosiaalisena eläimenä meihin on leivottu sisään se, että haluamme hyvää muille.

Elän nyt ylivoimaisesti elämäni parasta aikaa."