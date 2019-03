Kotka haluaa vanhan sataman uuteen loistoon – sopimus tapahtumakeskuksesta ja kampuksesta runnottiin kasaan, vaikka takaraja ehti umpeutua

Kotkan Kantasatamassa on jo noin kymmenen vuotta sitten valmistunut Merikeskus Vellamo. Sen naapuriin on nousemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus ja kaupungin tapahtumakeskus.

Kotkan Kantasatamassa on jo noin kymmenen vuotta sitten valmistunut Merikeskus Vellamo. Sen naapuriin on nousemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus ja kaupungin tapahtumakeskus. Juha Korhonen/Yle

Tästä on kyse Kotkan Kantasatamaan on viimeisen viiden vuoden aikana suunniteltu outlet-ostoskeskusta, hotellia, korkeakoulukampusta, tapahtumakeskusta ja yrityskeskusta.

Sopimus kampuksen, tapahtumakeskuksen ja yrityskeskuksen toteuttamisesta seuraavan noin neljän vuoden kuluessa allekirjoitettiin tänään.

Kansainvälisen kiinteistökehittäjän kanssa aiemmin tekemänsä maankäyttösopimuksen Kotka haluaa purkaa.

Kotkan Kantasatamaan suunnitellaan muotivaatteisiin keskittyvän outlet-keskuksen rakentamista. Lisäksi alueelle haluttaisiin rakentaa hotelli sekä muita kaupallisia palveluita.

Näin Yle Uutiset kertoi Kotkan jättihankkeesta ensimmäisen kerran viisi vuotta sitten. Kaupunki maalasi kuvaa vanhaan satamaan syntyvästä uudesta, pienestä kaupungista. Sadan miljoonan euron hanketta veti amerikkalainen kiinteistösijoittaja Cameron Sawyer. Outlet-keskuksen ja hotellin piti tuoda kaupunkiin jopa 700 työpaikkaa. Kustannusten arvioitiin olevan jopa 500 miljoonaa euroa.

Mitään konkreettista ei tapahtunut, mutta suunnitelmat paisuivat. Satamaan alettiin puuhata Kotkan kaupungin rahoittamaa tapahtumakeskusta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uutta kampusta.

Moni kotkalainen epäili lehtien yleisönosastoissa hankkeiden toteutumista ja järkevyyttä. Niille naureskeltiin keskustelupalstoilla ja toriporukoissa.

Viime viikkoina hankkeesta on muodostunut todellinen jännitysnäytelmä. Suunnitelmat olivat lähellä kaatua, mutta nyt ne ovat ottaneet jälleen askeleen eteenpäin.

Yhteinen sopimus

Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kehittämisyhtiö Cursor allekirjoittivat tiistaina iltapäivällä yhteisen sopimuksen tapahtumakeskuksen, korkeakoulukampuksen ja yrityskeskuksen rakentamisesta Kantasatamaan.

Merikeskus Vellamon viereen entiselle satama-alueelle halutaan Turun Logomoa muistuttava tapahtumakeskus, jossa onnistuisi niin messujen, isojen kokousten, konserttien ja urheilutapahtumienkin järjestäminen.

Kokonaisuus halutaan saada valmiiksi neljän vuoden kuluessa siten, että ammattikorkeakoulu voi aloittaa siellä uuden lukuvuoden syksyllä 2023.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja Kantasataman ohjausryhmän puheenjohtaja Jari Elomaa allekirjoittvat toteuttamissopimuksen kaupungin puolesta tiistaina. Juulia Tillaeus / Yle

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kimppaan olisi kuulunut myös hotelli. Se päätettiin kuitenkin jättää sopimuksen osapuolten joukosta pois. Kansainvälinen kiinteistökehittäjä Cameron Sawyer ei onnistunut vakuuttamaan kaupunkia siitä, että Kantasatamaan löytyisi sitoutunut hotelliyhtiö ja rahoitus hotellin rakentamiseksi.

Siksi koko hanke oli vaarassa kaatua.

Valtuusto pyörsi asettamansa ehdon

Vielä joulukuussa Kotkan kaupunginvaltuusto oli sitä mieltä, että hotellioperaattorista pitää olla varmuus, ennen kuin sopimus hankkeiden toteuttamisesta voidaan allekirjoittaa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu puolestaan asetti joulukuussa omat reunaehtonsa: toteuttamissopimukseen on saatava nimet helmikuun loppuun mennessä tai muuten ammattikorkeakoulu rakentaa uuden kampuksen yksin.

Kotka ei onnistunut saamaan lopullista varmuutta määräaikaan mennessä. Xamk lupasi odottaa hotelliyhtiön löytymistä vielä viikonlopun yli.

Maanantai-iltana Kotkan kaupunginvaltuusto perui asettamansa reunaehdon hotelliyhtiön löytymisestä. Valtuusto katsoi, että tapahtumakeskus on asukkaitaan ja elinvoimaansa menettävälle kaupungille tärkeä satsaus. Hotellia ei kuitenkaan vuosien neuvottelun jälkeen enää haluta Cameron Sawyerilta.

Tapahtumakeskuksen ja yrityskeskuksen kokonaisuus tulee maksamaan noin 27,1 miljoonaa euroa, josta noin neljä miljoonaa on yrityskeskuksen osuus.

Viisi vuotta

Amerikkalainen liikemies Cameron Sawyer esiteltiin kotkalaisille yli viisi vuotta sitten.

Kotkan silloinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf kertoi joulukuussa 2013, että kaupunkiin rakennettaisiin muotivaatteisiin keskittynyt outlet-ostoskeskus ja hotelli. Hankkeen kehittäjäksi ryhtyi Venäjällä toimiva Sawyerin kiinteistökehitysyhtiö GVA Sawyer.

Tuolloin arvioitiin, että uudet rakennukset saadaan valmiiksi jo kesäksi 2017, jolloin suurten purjealusten kilpatapahtuma Tall Ships Races pistäytyisi kaupungissa.

Toukokuussa 2017 luvatusta ostosparatiisista oli olemassa pelkkä mainoslakana. Saman kesän lopulla kaupunki onnistui kuitenkin solmimaan Cameron Sawyerin yrityksen, Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:n kanssa vuokrasopimuksen Kantasataman tontista.

Sawyerin yhtiö ryhtyi maksamaan tontista vuokraa. Lisäksi tontilta purettiin vanha satamavarasto uuden tieltä. Sen jälkeen tontilla ei ole tapahtunut mitään.

Yhtiö ei esimerkiksi ole hakenut toteuttavalle rakennukselle rakennuslupaa eikä yhtiö ole esittänyt suunnitelmaa siitä, milloin se rakennuksen toteuttaisi.

Mitta täyttyy

Kotkan kaupungin mitta alkoi olla täynnä.

Kaupunginhallitus päätti tiistaina aamupäivällä, että se aloittaa toimet purkaakseen Sawyerin yhtiön kanssa tekemänsä maankäyttösopimuksen. Syynä on se, ettei yhtiö ole toistaiseksi osoittanut, että se pystyisi toteuttamaan alueelle suunnittelemiaan hankkeita.

– Aluksi oli varmasti vilpitön tavoite ja tarkoitus lähteä kehittämään Kantasatamaa. Tiedän, että asian eteen on tehty kovasti työtä. Näin monen vuoden jälkeen on kuitenkin ehkä syytä arvioida näitä sopimuksia uudelleen, Kotkan nykyinen kaupunginjohtaja Esa Sirviö sanoo.

Sopimuksessa Kantasataman alue on annettu yksinoikeudella Cameron Sawyerin yrityksen kehitettäväksi. Se sitoo kaupungin kädet, eikä kaupunki ole esimerkiksi voinut itse hakea yrittäjää haluamaansa hotelliin.

– Sopimuksen purkaminen antaa kaupungille ja kehittämisyhtiö Cursorille pelimerkkejä lähteä itse miettimään hotelliyhtiön etsintää, Sirviö sanoo.

Kaupunki pitää hotellia edelleen tärkeänä osana tapahtumakeskuksen, kampuksen ja yrityskeskuksen muodostamaa kokonaisuutta.

Myöskään outlet-ostoskeskuksen vuokrasopimusta ei lähtökohtaisesti ole tarkoitus purkaa. Kaupungin mukaan ostoskeskuksen toteuttaminen on edelleen mahdollista maanvuokrasopimukseen perustuen, jos Sawyerin yhtiöllä on tähän halua.

Sirviö hyppäsi Kantasataman suunnitelmien osalta liikkuvaan junaan aloittaessaan kaupunginjohtajana noin vuosi sitten Lindelöfin jäätyä eläkkeelle.

– Olen tullut mukaan kesken prosessin, eikä tämä siksi herätä suuria tunteita. Ikävää toki, jos yhteistyö kokonaisuudessaan päättyy. Suuri yllätys tämän ei kuitenkaan kenellekään pitäisi olla. Monta vuotta on mennyt, eikä mitään suurta, näkyvää ole siellä tapahtunut, Sirviö sanoo.

Moderni kampus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun on ratkaistava Kotkan-kampuksen tilanne joka tapauksessa, koska nykyinen koulukiinteistö Kotkan Metsolassa on huonokuntoinen. Xamk on kartoittanut uusille opetustiloille nykyistä parempaa sijaintia Kotkan keskustasta Kotkansaarelta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle hotelli ei sinällään ole merkityksellinen.

Tapahtumakeskuksen ja kampuksen toimiminen samalla tontilla on kuitenkin ollut korkeakoululle ainutlaatuinen mahdollisuus, josta se on mielellään pitänyt kiinni.

– Olen tänään todella onnellinen mies, ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko sanoo.

Kampuksen rakentaminen olisi onnistunut korkeakoululta yksinkin, mutta Koivikko uskoo, että kumpikin osapuoli lisää toisensa vetovoimaa.

– Tämä on opiskelijoille huippuympäristö keskellä kaupunkia ja keskellä pöhinää. Mikä sen mukavampaa, että käden ulottuvilla on myös tapahtumakeskus, joka järjestää nuoria aikuisia kiinnostavaa toimintaa, Koivikko sanoo.

Uudesta kampuksesta tulee moderni, mutta jonkin verran pienempi kuin nykyinen Metsolan kampus on. Muun muassa laboratoriotilaa tulee nykyistä enemmän tutkimusta varten.

Rakennuskustannuksissa säästetään, kun osa tiloista voidaan rakentaa yhteisiksi. Tarkoitus on, että korkeakouluun ja tapahtumakeskukseen käydään yhteisen aulan kautta. Ammattikorkeakoulu puolestaan vuokraa käyttöönsä tapahtumakeskukseen rakennettavaa ravintolatilaa.

– Hotellilla on kannaltamme pieni merkitys. Toivomme toki, että Kotka sen saa. Positiivinen kello on nyt lähtenyt soimaan, Kotkassa ja Kantasatamassa tapahtuu myönteisiä asioita. Eiköhän siihen herää muutama muukin, Koivikko ennustaa.