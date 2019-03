Maya-kaupungin uumenista paljastui unohdettu luolasto: sisäänkäyntiä vartioi korallikäärme

Käytäviä on löytynyt puoli kilometriä, eikä luolaston koko laajuutta vielä tiedetä.

Meksikossa sijaitsevan Chichén Itzán maya-kaupungin alta on löytynyt valtava luolasto sekä runsaasti koskematonta esineistöä. Meksikolaisen arkeologin Guillermo de Andan mukaan löytö on merkittävä "tieteellinen aarre". De Andan mukaan luolasto auttaa tutkijoita ymmärtämään paremmin Chichén Itzán asukkaiden alkuperää, elintapoja sekä uskomuksia.

Luolaston sisäänkäynti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Chichén Itzán keskustaa hallitsevasta Kukulcánin porraspyramidistä. Luolastossa on useita kammioita, joita yhdistävät kapeat ja matalat yhdyskäytävät. Osa käytävistä on ollut niin matalia, että tutkijoiden on pitänyt ryömiä niiden läpi.

Luolasto on kaivettu noin 24 metriä maanpinnan alapuolelle ja sen pituus on ainakin 460 metriä. Arkeologit eivät vielä tiedä, kuinka laajalle alueelle käytäväverkosto kammioineen on levittäytynyt.

Luolastosta löytyneisiin esineisiin kuuluvat muun muassa seitsemän suitsekeastiaa, jotka esittävät mayoyen sateen jumalaa Chaacia. Arkeologien mukaan kyse on jumalille annetuista uhreista. Esineet on todennäköisesti valmistettu vuosien 700 ja 1000 jaa. välillä.

Luolaston olemassaolosta on tiedetty jo puoli vuosisataa. Jostain syystä luolia tutkimaan lähetetty arkeologi kuitenkin jätti työnsä kesken ja sulki sisäänkäynnin kivillä. Hän kirjoitti löydöstä myös vaatimattoman raportin, jonka useampi taho ohitti.

"Jumalten vatsa"

Chichén Itzán asukkaat pitivät luolastoa luultavasti jonkinlaisena jumalten vatsana tai suolistona. Chichén Itzán alueella asuvat mayojen jälkeläiset ehtivät jo varoittaa tutkijoita siitä, että luolastoa vartioi myrkyllinen korallikäärme. Näin todellakin oli, ja käärme esti tutkijoiden pääsyä luolastoon neljän päivän ajan.

Paikallisten asukkaiden pyynnöstä luolan sisäänkäynnin edustalla tehtiin myös kuusi tuntia kestänyt puhdistautumisrituaali.

UNESCOn maailmanperintökohteisiin kuuluva Chichén Itzá kuuluu laajimpiin ja tärkeimpiin maya-kaupunkeihin. Porraspyramideistaan ja tähtitieteellisestä observatoriostaan tunnettu kaupunki perustettiin noin 600 eaa. ja sen merkitys väheni 1200-luvulla jaa. Nykyisin Chichén Itzá kuuluu Meksikon suosituimpiin turistikohteisiin.

