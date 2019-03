Erilainen pääministeritentti: Miksi Li Andersson nauroi smoothiebaarille, mitä hän katuu elämässään eniten? video

Yle testasi pääministeriehdokkaiden reagointi- ja kuuntelukykyä videotentissä.

Nauroin kunnolla viimeksi kun...

Työkaverini lähetti sähköpostin, jossa kaikista maailman tahoista valtiovarainministeriö oli kutsunut hyvin hauskalta kuulostavaan tilaisuuteen, jossa oli kaikkea smoothiebaareista erinäisiin työpajaharjoituksiin.

Minusta tuli vasemmistolainen, koska...

Minulle on aina ollut tärkeää sekä ihmisten välisen tasa-arvon edistäminen että kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan teko. Ja vasemmisto on minulle ollut aina se poliittinen liike, joka on kaikista parhaiten yhdistänyt näitä molempia.

Kenet suurvaltajohtajan haluaisitte tavata, ja mitä haluaisitte sanoa hänelle?

Kyllä minä haluaisin tavata Donald Trumpin. Ja pitää hänelle aika tiukan ja räksyttävän puheen ilmastonmuutoksesta.

Varmasti myöskin kertoisin hänelle näistä nuorten ilmastolakoista täällä Suomessa ja muualla Euroopassa. Ja kertoisin siitä, miten vahvasti nuoret ovat puhuneet sen puolesta, että meidän vastuumme on nyt hoitaa tämä tehtävä, että heille jää elinkelpoinen planeetta myös tulevaisuudessa.

Olisin paras pääministeri, koska...

Olen sitoutunut edistämään oikeudenmukaisuutta kaikessa päätöksenteossa. Ja sitä kyllä todellakin tarvitaan Suomessa tänä päivänä. Mutta myöskin sen takia, että minulla on melko vahva visio tulevaisuudesta.

Pääministerin pitää olla se hahmo, joka pystyy katsomaan neljä vuotta eteen päin ja miettimään, minkälaisia uudistuksia suomalainen yhteiskunta tarvitsee, jotta me pärjätään myös 10 ja 20 vuoden päästä.

Toiseksi paras pääministeriehdokas olisi...

Varmaan esimerkiksi Antti Rinne tai Pekka Haavisto. Heidän kanssaan olemme kuitenkin aika samoilla linjoilla monissa isoissa kysymyksissä.

Ryhmä Isis-taistelijoiden perheenjäseniä haluaa palata Suomeen. Mitä teette?

Jos kyse on perheenjäsenistä, mielestäni paluu pitää olla mahdollinen, mikäli voimme varmistua siitä, että yhteiskunnalla on sellainen seurantaohjelma, jossa pyritään uudestaan integroimaan näitä ihmisiä suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja sitä kautta pystytään huolehtimaan siitä, että he eivät tule syyllistymään rikoksiin Suomessa oleskellessaan.

Tämäntyyppisiä ohjelmia on kehitetty muissa Pohjoismaissa.

Kaksi tärkeintä arvoa elämässäni ovat...

Oikeudenmukaisuus ja vapaus. Politiikassa pitää pystyä pyrkiä edistämään näitä molempia.

Kadun elämässäni eniten sitä, että...

En kadu hirveästi. Olen tehnyt huonoja valintoja elämässäni ja paljon sellaista, mitä haluaisin tehdä toisin. Mutta minulla on aina ollut se elämänfilosofia, että elämässä katuu aina kaikista eniten niitä asioita, mitä ei uskaltanut tehdä. Ei niitä, mitä uskalsi.

Lue myös:

Li Andersson yrittää katkaista vuosien tappiokierteen – tällainen puolue on uutta nousua hakeva vasemmistoliitto

Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Yle Areenan vaalisivu