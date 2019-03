Sometus ja meikkaaminen kannattavat – Kylie Jenneristä tuli maailman nuorin miljardööri

Kardashianien ehtiväiseen mediasukuuun kuuluva Kylie Jenner on nyt maailman nuorin miljardööri. Näin on, jos talouslehti Forbesia (siirryt toiseen palveluun) on uskominen. Forbes arvioi ja listaa maailman miljardöörejä vuosittain.

Kylie Jenner on 21-vuotias. Hän pesee tuoreella miljardööristatuksellaan esimerkiksi Facebookin Mark Zuckerbergin, joka pääsi Forbesin listoille "vasta" 23-vuotiaana.

Jennerin rahat ovat peräisin hänen vasta pari vuotta vanhasta Kylie Cosmetics -yhtiöstään.

Yhtiön arvo on Forbesin laskelmien mukaan 900 miljoonaa dollaria. Kun Forbes laskee mukaan Jennerin muun omaisuuden, kokonaisomaisuuden arvoksi tulee miljardi.

Jo viime kesänä meno näytti Forbesin mukaan siltä, että Jenner hätyyttelee pian miljardöörirajaa.

Kaikkien tuntemat Kardashianit

Kylie Jenner on osa tosi-tv-maailman Kardashian-Jennerin perhettä, jonka laajemmat sukulonkerot ulottuvat muun muassa urheiluun ja musiikkiin sekä tietysti muotiin ja kauneuteen.

Vaikka ei tietäisi, mitä kukin Kardashianin suvussa tekee tai kuka kukin on, harvassa on ihminen, joka ei tietäisi Kardashianien olemassaolosta.

Kylie Jennerillä on siis ollut valmiina julkinen areena, jolle pystyttää oma show.

Myynti perustuu nuorten naisten Kylie Jenner -fanitukseen ja sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi Instagramissa Jennerillä (siirryt toiseen palveluun) on 128 miljoonaa seuraajaa. Kun Kylie Jenner jakaa kuvan tai videon Instragram-tilillään, kolme miljoonaa tykkäystä ei ole saavutus eikä mikään.

Kätevän markkinoinnin lisäksi Kylie Cosmeticsin tuotanto on käytännössä ulkoistettu, ja yhtiön pyörittämisessä Jenneriä auttaa oma äiti (siirryt toiseen palveluun).

Kylie Jenner on Kris Jennerin ja Caitlyn Jennerin (ent. Bruce) tytär ja malli Kendall Jennerin sisko. Äidin aiemmasta liitosta siskoja ovat Kourtney, Kim ja Khloé Kardashian.

Kylie Jenner on naimisissa räppäri Travis Scottin kanssa. Heillä on yksi yhteinen lapsi.

Forbesin miljardöörilistan ykkönen on edelleen verkkokauppa Amazonin Jeff Bezos. Hänen omaisuutensa arvoksi Forbes laskee 131 miljardia dollaria.

