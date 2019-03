Forbes julkaisi hurjia lukuja Saara Aallon menestyksestä: "varallisuus yli 11 miljoonaa" – Näin manageri kommentoi

Kansainvälinen talouslehti julkaisi eilen laajan nettijutun (siirryt toiseen palveluun), jossa käytiin läpi muusikko Saara Aallon menestystä.

Jutun mukaan 31-vuotiaan Aallon varallisuus on 10 miljoonaa puntaa eli yli 11 miljoonaa euroa.

Artikkelissa Christian Guiltenane kirjoittaa, että laulaja on kasvattanut Suomen turismia 150 miljoonan euron arvosta.

Pelkästään Suomessa Aalto on saanut runsaasti medianäkyvyyttä. Viimeisen vuoden aikana hänestä on julkaistu suomalaisessa mediassa yli 11 000 artikkelia.

Aalto kiinnostaa brittejä

Myös brittien kiinnostus Saara Aaltoon on tällä hetkellä suurta.

Aalto kisaa suositussa jäätanssireality-sarjassa, Dancing On Icessa, ja on raivannut tiensä finaaliin saakka.

Talouslehti Forbesin kirjoittamat varallisuustiedot ovat keränneet kyselijöitä myös Suomessa. Yle Uutiset tavoitti Saara Aallon managerin Meri Sopasen, joka valottaa Christian Guiltenanen väitteitä.

Sopanen viittaa Markkinointi & Mainonta -julkaisun vuoden 2016 juttuun (siirryt toiseen palveluun), jossa Turun yliopiston dosentti Mikko Wennberg arvioi Saara Aallon medianäkyvyyttä. Wennberg toteaa, että kolmen kuukauden aikana Aalto sai medianäkyvyyttä 150 miljoonan euron edestä. Wennbergin mukaan medianäkyvyys on tullut X-Factor-ohjelmasta, verkkomediasta ja toimituksellisista mediaosumista.

Summa vastaa sitä, jos Aalto olisi ostanut saman määrän näkyvyyttä itselleen mainos- ja markkina-aikana.

Sopanen viittaa myös Kauppalehden loppuvuodesta 2016 julkaistuun juttuun (siirryt toiseen palveluun), jossa todetaan, että ”Saara Aallon mainosarvo ohittaa joulupukin”. Jutussa viitataan mediaseurantayhtiö Meltwaterin selvitykseen, jonka mukaan Aallosta on kirjoitettu vuonna 2016 noin 11 000 juttua.

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön kohdalla määrä on 8 100 kappaletta.

Sopasen mukaan haastattelun aikana ei puhuttu Aallon varallisuudesta tai tuloista.

– Löysimme kuitenkin äsken muutaman nettisivun, joissa Saaran varallisuudeksi on arvioitu tuo kymmenen miljoonaa, joten tieto on varmaan otettu sieltä. Saara itse ei ole koskaan kommentoinut tulojaan millään tavalla, Sopanen painottaa.

Sopasen mukaan ei ole mitenkään ihmeellistä, että Forbes-uutisen kirjoitti juuri Christian Guiltenane.

– Hän on tunnettu brittitoimittaja, joka käänsi Saaran No Fear -kirjan englanniksi. Lisäksi hän on haastatellut Saaraa muutamaan otteeseen aiemminkin: Christian siis tiesi Saaran erikoisen tarinan ja halusi kirjoittaa siitä Forbes-lehteen.