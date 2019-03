Kiinalainen hymykampanja saapui Brysseliin – Huawei yrittää hälventää eurooppalaisten vakoiluepäilyjä

BrysselKiinalainen teknologiayhtiö Huawei avasi tänään tiistaina Brysselissä keskuksen, jonka tarkoitus on vakuuttaa yhtiön asiakkaat ja viranomaiset sen verkkolaitteiden turvallisuudesta.

– Viime kuukausien tapahtumat osoittavat, että keskusta tarvitaan enemmän kuin koskaan, sanoi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ken Hu avajaisissa.

Hu viittasi etenkin Yhdysvaltain esittämiin syytöksiin siitä, että Huawein valmistamat laitteet ovat alttiita Kiinan valtion harjoittamalle urkinnalle. Väitteet ovat saaneet yhtiön lähtemään kiivaaseen julkisuuskampanjaan maineensa puhdistamiseksi.

Urkintaväitteissä on kyse Huawein valmistamista tukiasemista ja muista mobiiliverkkojen laitteista.

Brysselin “kyberturvallisuuden läpinäkyvyyskeskus” on arkisempi paikka kuin sen nimi antaisi odottaa. Toimittajille esiteltiin kaksikerroksista tilaa, joka voisi olla minkä tahansa yrityksen toimisto. Alakerran aulassa kerrotaan jättiruuduilla Huawein tietoturvasatsauksista.

Keskuksen idea on, että kiinalaisyhtiön verkkolaitteiden ostajat ja viranomaiset pääsevät testaamaan siellä laitteita ja tutustumaan niiden lähdekoodiin. Huawei haluaa näin osoittaa, että niihin ei ole kätketty “takaovia” tai muuta epäilyttävää.

– Sekä luottamuksen että epäluottamuksen pitäisi perustua faktoihin, ei spekulointiin tai huhuihin, Ken Hu sanoi.

Hän peräänkuulutti yhteisiä standardeja, joiden täyttäminen voisi hälventää Huaweihin kohdistuvia epäilyjä.

Merkel haluaa takeita

Epäilysten hälventäminen on yhtiön kannalta tärkeää nimenomaan Brysselissä, sillä Huawei on joutunut vastatuuleen myös Euroopassa. Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi viime kuussa, että jos Huawei haluaa osallistua 5G-verkon rakentamiseen Saksassa, sen on taattava että se ei välitä dataa Kiinan valtiolle.

Saksan isoin operaattori Deutsche Telekom on ilmoittanut pohtivansa Huawei-hankintojensa tulevaisuutta. Puola harkitsee yhtiön sulkemista pois 5G-verkkojen rakentamisesta. Teleoperaattori Orange ilmoitti, että se ei aio ottaa Huaweita rakentamaan 5G:tä Ranskassa.

Britanniassa Vodafone on pannut jäihin 5G-hankintansa Huaweilta. Britannian viranomaiset aikovat vuodetun raportin mukaan suosittaa, että operaattorit saisivat ostaa korkeintaan puolet verkkolaitteistaan kiinalaisyhtiöltä.

Tšekissä valtio sulki hiljattain Huawein ison julkisen tietojärjestelmähankinnan ulkopuolelle tietoturvasyistä.

Huawein hallituksen kiertävä puheenjohtaja Ken Hu. Laurent Gillieron / EPA

Komissio: "Todellisia turvallisuushuolia"

Huawein johtaja Ken Hu tapasi Brysselissä myös EU-komission digiasioista vastaavan varapuheenjohtajan Andrus Ansipin, joka varoitti tammikuussa eurooppalaisia olemasta naiiveja kiinalaisyhtiöiden suhteen.

Ansip on kantanut huolta Kiinan tiedustelulaista, joka velvoittaa yritykset auttamaan tiedustelupalvelua tutkimuksissa, ja säilyttämään tutkimuksiin liittyviä tietoja.

– EU on avoin, sääntöihin perustuva markkina, jolla kaikki EU-sääntöjä noudattavat voivat toimia. Samaan aikaan on olemassa todellisia turvallisuushuolia, komission tiedottaja kertoi Ansipin viestistä Hun tapaamisessa.

Huawein Länsi-Euroopan johtaja Vincent Pang torjui epäilyjä keskuksen avajaisissa.

– Emme ole koskaan saaneet Kiinan hallitukselta pyyntöä luovuttaa heille dataa, Pang sanoi.

Samaan aikaan Euroopassa Huawein verkkolaitteita asennetaan jo. Yhtiön itsensä mukaan se on toimittanut maailmanlaajuisesti 25 000 5G-verkon tukiasemaa, ja 18 sen 30:sta 5G-sopimuksesta on eurooppalaisten operaattorien kanssa.

Isojen maiden taajuudet jaossa

Vakoilujupakka sattui silti Huawein kannalta mahdollisimman hankalaan aikaan, sillä Euroopan suurimmilla mobiilimarkkinoilla 5G-verkkojen rakentaminen ja laitetoimittajien valitseminen on juuri lähdössä vauhtiin.

Saksassa on parhaillaan käynnissä taajuushuutokauppa, jonka pitäisi päättyä maaliskuun loppuun mennessä. Aikataulu voi tosin venyä koska operaattorit ovat valittaneet huutokaupan säännöistä oikeuteen.

Ranskassa 5G-taajuuksien huutokauppa alkaa myöhemmin tänä vuonna. Italia huutokauppasi omat taajuutensa viime vuonna kovaan 6,5 miljardin euron hintaan.

Iso-Britanniassakin osa taajuuksista on jaettu, ja operaattorit rakentavat jo verkkoja. Ne lupaavat kaupallisen 5G:n tulevan tarjolle ensimmäisissä Britannian kaupungeissa vielä tämän vuoden aikana.

Suomessa taajuudet huutokaupattiin viime vuonna. Verkkoyhtiö DNA avasi maan ensimmäisen 5G-verkon Helsingin keskustaan tammikuun alussa. Liittymiä verkkoon ei tosin vielä myydä.

Kymmenien miljardien investoinnit

Verkkoinvestoinneissa on jaossa isot rahat. EU-komissio arvioi pari vuotta sitten, että eurooppalaiset operaattorit tulevat investoimaan 5G-verkkojen rakentamiseen ainakin 56 miljardia euroa ensi vuoden loppuun mennessä.

Eurooppa on 5G:n käyttöönotossa jäänyt jälkeen Aasiasta ja Yhdysvalloista. Komissio joutuukin tasapainoilemaan Huawein suhteen. Jos kiinalaisvalmistajan markkinoillepääsyä rajoitetaan, kilpailu vähenee ja verkkojen rakentaminen kallistuu.

– 5G-verkon vaatimien investointien perusteleminen sijoittajille vaikeutuisi, sanoo teleoperaattoreita läheltä seuraava lähde.

Tämä hidastaisi verkkojen rakentamista ja 5G:n leviämistä. Eurooppalaisten takamatka uudessa teknologiassa kasvaisi entisestään.

Toisessa vaakakupissa ovat eurooppalaisten hallitusten huolet siitä, voiko Kiina käyttää Huawein laitteita urkinnan välikappaleena.

On epätodennäköistä, että EU päätyisi sulkemaan Huawein kokonaan pois 5G-verkoistaan, kuten esimerkiksi Australia on tehnyt.

Se voisi olla hankalaa jo unionin tiukkojen hankinta- ja kilpailusääntöjenkin takia. Yhdysvalloissa Huawei aikoo viedä oikeuteen hallituksen päätöksen sulkea kiinalaisvalmistaja liittovaltion hankintojen ulkopuolelle.

Kuinka varautuneesti EU-maiden kannattaa Huaweihin suhtautua? Vai onko se vain yksi verkkolaiteyhtiö muiden joukossa? Voit keskustella aiheesta alla kello 22:een asti