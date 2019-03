Herätys: Amnesty älähti Suomen raiskaustuomioista, Pohjois-Korea korjaa taas laukaisualustaa ja aurinko lämmittää pakkaspäivänä

Amnesty kritisoi: Suomessa raiskaus jää yhä usein rankaisematta

Suomessa raiskauksista annetaan yhä tuomioita suhteellisen harvoin, todetaan ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston tuoreessa raportissa.

Vuonna 2017 Suomen poliisin tietoon tuli yli 1 200 raiskausepäilyä, joista vain 17 prosenttia on johtanut tuomioon.

Avoliitossa ei aina saa verovähennystä työasunnosta – naimisissa saa

Yle

Yle uutisoi helmikuun alussa työasuntovähennyksen korotuksesta ja sai sen jälkeen yleisöltä useita yhteydenottoja.

Lähes kaikki liittyivät työasuntovähennyksen perheellisyysvaatimukseen. Lain mukaan työasuntovähennykseen ovat oikeutettuja vain perheelliset. Tällä tarkoitetaan henkilöä, joka on avioliitossa tai jolla on kotona asuva alaikäinen lapsi.

Monesta on epätasa-arvoista, että työasuntovähennykseen eivät ole oikeutettuja yksinasuvat eivätkä lapsettomat avoparit. Selvitimme, miksi näin on.

Aivoverenkiertohäiriöinen hyötyy kuntoutuksesta – harvalle tarpeeksi nopeasti

Kävelykuntoutusrobotin avulla jalkojen kuntoutus voidaan aloittaa varhain, sillä robotti kannattelee kävelijää, joka voi keskittyä hiomaan liikeratoja. Heini Holopainen / Yle

Vaativaan neurologiseen kuntoutukseen pääsy riittävän pian riippuu siitä, missä potilas asuu. Vaikka tilanne on parantunut osassa sairaanhoitopiirejä viime vuosina, kuntoutuksessa on yhä Suomessa isoja alueellisia vaihteluja. Aivoverenkiertohäiriöstä toipuvan olisi hyvä saada kuntoutusta mahdollisimman pian.

Pohjois-Korea aloitti ohjusten laukaisualustan korjauksen

Ilmakuva Sohaen laukaisuaseman tilanteesta elokuussa 2018. Yonhap / EPA

Pohjois-Korea on ryhtynyt korjaamaan ohjusten laukaisualustaa, jonka se on luvannut purkaa. Havainnot korjaustöistä perustuvat tuoreisiin satelliittikuviin. Amerikkalaisten ajatuspajojen mukaan toiminta kohteessa alkoi pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaaminen Vietnamissa oli päättynyt.

Koko maassa on aurinkoinen pakkaspäivä

Yle Sää

Päivä on lähes koko maassa poutaisen aurinkoinen. Lämpötila liikkuu maan etelä- ja keskiosassa neljän ja kymmenen pakkasasteen välillä. Illalla voi paikoin olla heikkoa lumisadetta. Lapin yllä on melko heikko säärintama, jonka yhteydessä esiintyy lähinnä vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta paikoin voi myös tulla vähäisiä lumikuuroja. Pakkasta on kymmenestä viiteentoista astetta.

Tuuli kääntyy puhaltamaan lännestä ja lisää edelleen pakkasen purevuutta. Lue lisää säästä täältä.