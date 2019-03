”Lapsille hyvä yhteiskunta on hyvä myös aikuisille” – uusi lapsiasiavaltuutettu patistaa päättäjiä kuuntelemaan nuorten ääntä

Elina Pekkarinen Aloittaa lapsiasiavaltuutettuna toukokuun alussa

Sosiaalityön professori Turun yliopistossa

Koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori

Työskennellyt muun muassa Nuorisotutkimusseurassa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella

TurkuLapsuus oli verrattain turvallista aikaa, muistelee toukokuussa lapsiasiavaltuutettuna aloittava professori Elina Pekkarinen omia varhaisia vuosiaan.

Kesät kuluivat luonnon ja elikoiden keskellä silloisessa Pusulassa leikkien, arjen odottaessa Espoon Soukassa. Äiti oli aina läsnä perhepäivähoitajana, sillä 1970-luvulla päivähoitopaikan saaminen ei ollut itsestäänselvyys.

– Minulla oli tosi kova ääni lapsena, mikä siinä monipäisessä lapsikatraassa herätti huomiota. Äiti käytti minut lääkärissä kun epäili huonoa kuuloa. Lääkäri sanoi, että tämä lapsi ei saa riittävästi ääntään kuuluviin, naurahtaa Elina Pekkarinen.

Elina Pekkarinen kertoo olleensa lapsena niin kovaääninen, että äiti käytti häntä lääkärissä. Nyt hän huolehtii, että lasten ääni kuuluu yhteiskunnassamme. Jouni Koutonen / Yle

Äänensä Pekkarinen on saanut sittemmin kuuluviin lukuisissa tutkimustehtävissä. Pian hän huolehtii lapsiasiavaltuutettuna, että nykypäivän lasten ja nuorten ääni kuuluu yhteiskunnassamme.

Luova lapsuus lyhenee

Elina Pekkarinen ehti juuri purkaa muuttolaatikot tultuaan Turun yliopistoon sosiaalityön professoriksi tammikuun alussa, mutta onneksi ei ehtinyt heittää laatikoita pois.

Elämä vie nyt saman tien Jyväskylään, missä sijaitsee lapsiasiavaltuutetun toimisto. Varsinainen koti toki säilyy Helsingissä, jossa on oma perhearki aikuisuuden kynnyksellä olevine lapsineen.

Lapsilta vaaditaan tänä päivänä aika paljon. Elina Pekkarinen

Lapsiasiavaltuutettuna Tuomas Kurttilaa seuraava Pekkarinen ei vielä tässä vaiheessa halua esittää kannanottoja lapsiasiavaltuutetun ominaisuudessa.

Mutta kokemusta ja näkemystä hänellä on asioista tutkijana akateemisen maailman ohella muuan muassa Nuorisotutkimusseurasta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Perheiden toimeentulo, vanhempien uupumus, koulutuksen epätasa-arvo, lasten ja nuorten yksinäisyys, syrjään jääminen ja osattomuuden tunne – siinä muutamia päällimmäisiä ongelmia, joihin hän on tutkijana törmännyt ja voi tulevassa työssään tarttua uudelta kulmalta.

– Lapsilta vaaditaan tänä päivänä aika paljon. Vaikka lapsuuden tärkeys ymmärretään, se on lyhentynyt aika tavalla. Ajatus on, että lapsia täytyy valmentaa, pitää harrastaa, menestyä ja koulua varhentaa. Näissä on kaikissa hyvät pyrkimykset, mutta samalla kavennetaan vapaan ja luovan lapsuuden tilaa.

Tuttu pesti yhteistyökuvioista

Lapsiasiavaltuutetun työtä Elina Pekkarinen on seurannut läheltä jo vuosia. Yhteistyötä on ollut niin Kurttilan kuin tämän edeltäjän, Maria Kaisa Aulan kanssa. Pekkarinen toimii myös lastensuojelun asiantuntijajäsenenä Helsingin hallinto-oikeudessa.

Sosiaalityön professori Elina Pekkarinen aloittaa lapsiasiavaltuutettuna toukokuun alussa. Jouni Koutonen / Yle

Viime vuonna lapsiasiavaltuutettu sai noin 1 100 yhteydenottoa, joista reilut pari sataa koski lastensuojelua. Koulutukseen sekä lasten elatukseen, huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyviä yhteydenottoja tuli hieman vähemmän.

Ennätysmäärä yhteydenottoja kertoo ihmisten tuntevan lapsiasiavaltuutetun toimen entistä paremmin, arvelee Elina Pekkarinen.

– Ihmisillä ei ehkä välttämättä ole kauheasti niitä instituutioita, joihin kanavoida esimerkiksi tyytymättömyyttä palveluihin. On hyvä, että lapsiasiavaltuutettu on koettu paikaksi, johon on voinut ottaa yhteyttä, jos kokee että omia lapsia tai omaa vanhemmuutta on jollain tavalla kohdeltu väärin.

Samaan hengenvetoon Pekkarinen kuitenkin muistuttaa, että lapsiasiavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu yksittäisten perheiden asioiden hoito.

Pelko maailman tilasta lisääntynyt

Ensi viikolla julkaistaan 15–29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita luotaava Nuorisobarometri. Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuotuisen julkaisun tarkempi sisältö paljastetaan 12. maaliskuuta, mutta barometrin päätoimittajana Elina Pekkarinen voi valottaa sen kertomaa hieman etukäteen.

– Itseäni hätkähdytti kuinka pelko ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, maailmanpoliittisesta tilanteesta ja terrorismista olivat lisääntyneet ihan huomattavasti vuodesta 2008.

Huolten määrä näissä asioissa on osin jopa yli kaksinkertaistunut kymmenen vuoden takaisesta.

Jos nuorten ääntä ei kuulla muuten kuin koululakolla, niin ovatpahan ainakin löytäneet toimivan menetelmän. Elina Pekkarinen

Myönteisenä Elina Pekkarinen näkee, että nuoret seuraavat maailmaa ja ympäristöpolitiikkaa, ja haluavat vaikuttaa muutokseen. Mutta se, että nämä muutokset aiheuttavat pelkoja, voi heikentää hyvinvointia ja luoda uhkakuvia, joiden kanssa on vaikea elää.

– Kyllä se kertoo jonkinlaisesta epäonnistumisesta, ettemme ole kyenneet vakuuttamaan nuoria siitä, että tehdään riittävästi ja asiat muuttuvat paremmiksi.

Nuorten intoon vaikuttaa ei pidä suhtautua vähätellen

Viime aikoina nuoret ovat 16-vuotiaan Greta Thunbergin innoittamina marssineet kaduilla ympäri Eurooppaa ilmaisemassa tyytymättömyyttään siihen, miten asioita hoidetaan ja kuinka hanakasti niihin tartutaan.

– Vaivautuneena olen pannut merkille, kuinka siihen suhtaudutaan vähätellen, että voi miten herkkää, kun ruotsalaistyttö Greta osoittaa mieltään ja on koululakossa. Ei tällaiseen nuorten vakavaan huoleen ja haluun ilmaista sitä pitäisi missään nimessä suhtautua ylenkatsoen.

Nuorten huoleen ilmastosta ja ympäristöstä ei pidä suhtautua ylenkatsoen, sanoo Elina Pekkarinen. Jouni Koutonen / Yle

Elina Pekkarinen kannustaakin päättäjiä rohkeasti miettimään yhdessä nuorten kanssa ratkaisuja ongelmiin, heillä kun voi hänen mukaansa usein olla parempia ideoita.

Valtion ja kunnan päätöksenteossa ei ole kovin montaa asiaa, joka voitaisiin tehdä ilman että se vaikuttaa myös lasten hyvinvointiin. Elina Pekkarinen

Pekkarinen kummeksuu, kuinka esimerkiksi Saksassa opetushallitus on tuominnut nuorten lintsilakot ja paasannut koulunkäyntivelvoitteesta.

– Kun ryhdytään tuomitsemaan nuorten halua ilmaista itseään, rajoitetaan myös heidän ihmisoikeuksiaan. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan heillä on oikeus ilmaista mielipiteensä, ja jos nuorten ääntä ei kuulla muuten kuin koululakolla, niin ovatpahan ainakin löytäneet toimivan menetelmän, Elina Pekkarinen hymyilee, tai paremminkin virnistää hieman ilkikurisesti.

Pian valittavat päättäjät paljonvartijoina

Päättäjien herättely ja lasten asioiden pitäminen esillä on yksi lapsiasiavaltuutetun tehtäviä. Vaikuttamistyössä pohjalla ovat lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvät, lapsilta itseltään tulevat viestit ja mielipiteet.

– Itse ajattelen niin, että valtion ja kunnan päätöksenteossa ei ole kovin montaa asiaa, joka voitaisiin tehdä ilman että se vaikuttaa myös lasten hyvinvointiin. Lapsille ja nuorille hyvä yhteiskunta on hyvä myös aikuisille ja vanhuksille.

Elina Pekkarinen aloittaa tehtävässä pian eduskuntavaalien jälkeen. Antaessaan eväitä vaalikeskusteluihin ja valittaville päättäjille Pekkarinen jälleen korostaa puhuvansa sosiaalityön professorina sekä lapsuuden ja nuoruuden tutkijana. Hän ei halua ”astua nykyisen lapsiasiavaltuutetun kantapäille”.

Tuleva lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on perehtynyt lasten ja nuorten elämään monipuolisissa tutkimustehtävissä. Jouni Koutonen / Yle

Sosiaaliturvaa uudistettaessa päätösten vaikutuksia lapsiin tulee jatkuvasti arvioida, sanoo Pekkarinen. Perheiden toimeentuloon liittyvät päätökset heijastuvat vääjäämättä lapsiin.

Lasten parempaa huomioimista hän kaipaisi myös toiselta suurhankkeelta.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa en ihan hirveästi ole sitä nähnyt. Sote varmasti tavalla tai toisella kompuroi eteenpäin, ja sen yhteydessäkin toivoisin kunnollista lapsivaikutusten arviointia.

Viimeisenä ohjenuorana tulevalle eduskunnalle ja aikanaan aloittavalle hallitukselle Elina Pekkarinen haluaa vielä teroittaa Nuorisobarometrissa noussutta huolta yhteisestä pallostamme.

– Ympäristö- ja ilmastokysymykset heijastuvat suoraan lasten ja nuorten tulevaisuuteen ja tuleviin sukupolviin. Tämän meidän päättäjäsukupolvemme tehtävä on tehdä ne vaikeat ratkaisut, että kurssi saadaan käännettyä.

Voit keskustella aiheesta jutun alla. Kommentointi sulkeutuu 6.3. kello 18.

Lue lisää:

Ylen kysely: Nuoret miehet ovat kaikkein tyytyväisimpiä elämäänsä – "Mitä vähemmän omaa päätä vaivaa, sitä helpommin itsellään menee"

Ylen kysely: Alle 30-vuotiailla kaikista kovin luotto äänestämiseen, mutta silti he eivät äänestä

Uusi lapsiasiavaltuutettu on Elina Pekkarinen

Lapsiasiavaltuutettu vaihtuu – Tuomas Kurttilan viimeinen työpäivä on vappuaattona

Yli sata lasta ja nuorta jätti oppitunnit väliin ja marssi ilmaston puolesta – "Aikuisten välinpitämättömyys harmittaa"

Ruotsin 16-vuotias ilmastotähti Greta Thunberg kiersi maailman huippukokoukset, mutta ei usko minkään muuttuneen