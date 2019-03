Näin kajahtaa ilmoille 8-vuotiaan Anton Häkkisen tulkinta Veteraanin iltahuudosta – kiinnostui sotahistoriasta jo 4-vuotiaana

Paatoksellinen sävel kajahtaa ilmoille, kun 8-vuotias Anton Häkkinen aukaisee suunsa ja antaa palaa.

Nelisen vuotta sitten simolaisen sotaveteraani Armas Ilvon esitys Veteraanin iltahuudosta sai presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion kyyneliin. Sotaveteraanin tulkinta osui ja upposi myös oululaiseenHäkkiseen, joka oli silloin 4-vuotias.

Veteraanin iltahuuto säväytti pientä poikaa niin paljon, että hän ryhtyi tutkimaan sotahistoriaa ja innostui tulkitsemaan laulua myös itse. Hän etsi tietoa netistä ja kuunteli YouTubesta eri veteraanien esityksiä kappaleesta.

– Ei sitä ehkä nelivuotiaalta odoteta, Häkkinen miettii.

Erityisesti Ilvon korkea ikä teki Häkkiseen vaikutuksen, sillä mies on 95-vuotias esittäessään kappaleen Linnan juhlissa. Ilvo kuoli vuonna 2017 ollessaan 97-vuotias.

Veteraanin iltahuuto on Häkkisen suosikkikappale, mutta top kolmoseen mahtuu myös Nälkämaanlaulu ja Kesäpäivä Kangasalla. Ekaluokkalainen käykin sekä koulun kuorossa että poikakuorossa.

– Päiväkodissa sain erikoisluvan katsoa Mauno Koiviston hautajaiset, sillä oopperalaulaja Jorma Hynninen esitti siellä Veteraanin iltahuudon, poika kertoo.

Talvisodan päättymispäivänä 13.3. Häkkinen pääseekin esittämään Veteraanin iltahuudon suosikkilaulajansa Hynnisen kanssa Temppeliaukion kirkossa järjestettävässä konsertissa.

– Esiintyminen siellä jännittää jonkin verran, ehkä saman verran ennen kuin tätä haastattelua, Häkkinen sanoo.

Anton Häkkinen on esiintynyt noin kymmenisen kertaa julkisesti, mutta pojan isän Markus Häkkisen mukaan Veteraanin iltahuuto on kajahtunut kotioloissa jopa tuhat kertaa. Nuori muusikko on esiintynyt muun muassa eri sotaveteraaneille. Viime itsenäisyyspäivänä Häkkinen esitti Veteraanin iltahuudon (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva) sotaveteraani Kaarlo Maneliukselle.

– Se oli yksi unelmani, Häkkinen sanoo.

Veteraanin iltahuuto on Kalervo Hämäläisen vuonna 1988 sanoittama ja säveltämä kunnianosoitus talvi- ja jatkosodan veteraaneille.

