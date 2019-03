"Huone 308. Sampolla Jallua." – Jussi Niinistö paljastaa uudessa kirjassa perussuomalaisten hajoamisen taustoja

Puolustusministeri Jussi Niinistö on eduskuntavaaleissa sinisten ehdokkaana Uudellamaalla. Hän ei ole polttanut siltoja myöskään mahdolliselta paluultaan perussuomalaisiin.

Kokeneen politiikan toimittajan Jari Korkin tuoreen Niinistö-kirjan mukaan Jussi Halla-ahon ja Laura Huhtasaaren murskavoitot perussuomalaisten Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuussa 2017 yllättivät täysin Timo Soinin ja hänen uskolliset soturinsa Sampo Terhon ja Jussi Niinistön.

Niinistö: Jussi Halla-aho teki virhearvion

Korkki kirjoittaa, että Jyväskylän puoluekokouksen aattona Jussi Niinistöllä oli vielä ajatus, että hänen valintansa perussuomalaisten ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi olisi tuonut jatkuvuutta, kun Timo Soini oli luopunut ja puheenjohtaja oli vaihtumassa.

Niinistö kertoo, että jos Jussi Halla-aho olisi johtanut joukkojaan ja ymmärtänyt tilanteen, niin hänelle olisi pitänyt riittää se, että hän on puheenjohtaja.

– Vanhasta kaartista olisi löytynyt ensimmäinen varapuheenjohtaja, esimerkiksi minä. Silloin pakka olisi pysynyt kasassa, Niinistö arvioi tänään julkaistussa Korkin kirjassa.

Silloin kun kaikki oli vielä hyvin. Varapuheenjohtajaehdokas Jussi Niinistö kättelee puheenjohtajaehdokas Sampo Terhoa Jyväskylässä 9. kesäkuuta 2017 ennen perussuomalaisten puoluekokouksen henkilövalintoja. Jussi Nukari / Lehtikuva

Jussi Niinistö hävisi varapuheenjohtajan vaalin Halla-ahon liittolaiselle Laura Huhtasaarelle äänin 781–450. Puheenjohtajan vaalissa Halla-aho oli kukistanut Niinistön tukeman Sampo Terhon selvin luvuin 949–629.

Niinistö on vaalinut suhteita perussuomalaisiin

Jari Korkki kirjoittaa, että jotkut perussuomalaisista sinisiin loikanneista ovat tehneet selvän pesäeron entiseen, mutta Jussi Niinistö ei ole tätä tehnyt. Hän on vain todennut, että valitsemallaan linjalla perussuomalaiset ajavat itsensä umpikujaan, eivätkä pääse koskaan hallitukseen.

Niinistö ei ole arvostellut yksittäisiä perussuomalaisia, sillä hänen mielestään ryhmästä löytyy hyvää väkeä ja myös hänen henkilökohtaisia ystäviään, erityisesti puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo, johon Niinistö kertoo pitävänsä edelleen yhteyttä.

Niinistö on Korkin mukaan yhä sitä mieltä, että hän olisi voinut jatkaa myös perussuomalaisten ryhmässä.

Niinistö muistelee, että kun perussuomalaisten eduskuntaryhmän enemmistö oli kesäkuussa 2017 tullut siihen tulokseen. että se ei voi jatkaa Halla-ahon porukassa, niin valinta oli tehtävä. Timo Soini oli jo näyttänyt esimerkkiä.

– Pohdin sitä mielessäni, että kenen joukoissa seisot. Tulin sitten siihen tulokseen, että mieluummin haluan olla tässä erkaantuvassa ryhmässä, Niinistö tilittää.

Niinistö harkitsi jatkoa myös ammattiministerinä

Niinistö tunnustaa, että eduskuntaryhmän valintaan vaikutti vahvasti halu jatkaa puolustusministerinä. Hän kertoo pohtineensa mahdollisuutta jatkaa hallituksessa sitoutumattomana ammattiministerinä.

Niinistö mietiskeli, että sininen eduskuntaryhmä tukisi häntä, vaikka hän ei uuteen

Unelmahommissa. Puolustusministeri Jussi Niinistö ja puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg 229. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 4. maaliskuuta 2019. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

puolueeseen liittyisikään.

– En ollut aktiivisesti muodostamassa sinistä tulevaisuutta. Pohdin, että kukahan minut potkisi pois, jos en siihen liittyisi. Ehkä ei kukaan, Niinistö pyörittelee kesän 2017 valintatilannettaan.

Niinistön erityisavustaja Petteri Leino näytteli keskeistä roolia uuden eduskuntaryhmän alkuaskelissa. Leino keksi myös puolueelle nimen.

Aatteiltaan aitosuomalainen (siirryt toiseen palveluun) Niinistö olisi halunnut nimeksi suomalaisen eduskuntaryhmän, mutta se ei mennyt eduskunnassa läpi.

Viime kädessä Niinistön suunnan ratkaisi uskollisuus Timo Soinille, joka oli pedannut Niinistölle tietä puoluejohtajaksi, mutta Niinistö ei ollut tarttunut tilaisuuteen. Niinistön mukaan puoluejohtajan työ ei hänelle sovi.

Kohtaaminen Halla-ahon kanssa eduskunnassa

Niinistö kertoo Korkin kirjassa, että moni perussuomalaisiin jäänyt on pahoitellut hänen lähtöään, mutta he ovat samalla ilmaisseet tyytyväisyytensä siihen, että juuri hän on jatkanut ministerinä.

Niinistön suhteet Halla-ahoon eivät myöskään katkenneet Jyväskylän puoluekokouksen henkilövalintoihin. Puoluekokouksesta kului kuitenkin lähes puoli vuotta ennen kuin herrat tapasivat sattumalta eduskunnassa.

Niinistö on kirjannut kohtaamisen Halla-ahon kanssa päiväkirjaansa 24. marraskuuta 2017.

– Eilen ryhmäkokouksen jälkeen eduskunnan 5. kerroksen käytävällä tuli vastaan Jussi Halla-aho, ensimmäistä kertaa sitten puolueen tai oikeammin sen eduskuntaryhmän hajoamisen. Ojensi käteni, johon kaima hieman yllättyneenä tarttui ja sanoin: "Kiitos ystävällisistä sanoista Lauri Nurmen kirjassa." Hallis hymyili vienosti ja sanoi puolestaan kiitos.

Perussuomalaisten ja sinisten eduskuntaryhmien kokoushuoneet ovat eduskunnassa samalla käytävällä. Niiden välissä on vain SDP:n ryhmähuone.

Terhon vasikannahkakengät väärän miehen jalkoihin

Korkin kirjassa tulee esille Jussi Niinistön näkemys perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisesta ja uuden puolueen, sinisen tulevaisuuden perustamisesta.

Niinistö kumoaa toimittaja Lauri Nurmen Perussuomalaisten hajoamisen historia -kirjassa (siirryt toiseen palveluun) esittämän tulkinnan, että sinisten loikkausta perussuomalaisista olisi suunniteltu etukäteen jo ennen Jyväskylän puoluekokousta.

Niinistö vakuuttaa, että soinilaiset uskoivat puoluekokoukseen saakka, että heillä on tukenaan puoluekokouksen vahva enemmistö. Niinistön mukaan irtautuminen perussuomalaisista nousi keskusteluun vasta, kun kaikki paikat puheenjohtajistossa oli menetetty.

– Lauantaina iltapäivällä ravintola Mustan Kynnyksen terassilla alkoi poltella kysymys siitä, halutaanko tässä porukassa enää olla, Niinistö kuvailee puoluekokousäänestysten jälkitunnelmia.

Samana iltana kello 18.07 Niinistö lähetti Petteri Leinolle tekstiviestin: "Huone 308. Sampolla Jallua."

Puheenjohtajavaalin hävinneen Sampo Terhon hotellihuoneessa vahvistui käsitys siitä, että poliittinen koti oli palanut.

Korkki kirjoittaa, että palaverista lähtiessään Niinistö tunki erehdyksessä jalkoihinsa Sampo Terhon pari numeroa liian pienet laatukengät. Siitä ei herunut jälkikäteen kiitosta, sillä vasikannahka venyy muotoonsa.

Lähde: Jari Korkki; Puolustuksen paluu. Jussi Niinistön vartiovuoro. Otava 2019. ISBN 978-951-1-33587-0.

