"Matkustuskielto ei tosiasiassa estä mitään" – käräjäoikeus pitää Dragon Miningin mielenosoittajan harvinaisen matkustuskiellon ennallaan

Pirkanmaan käräjäoikeus päätti tiistaina pitää Dragon Mining -kaivosyhtiön töitä häirinneen mielenosoittajan matkustuskiellon ennallaan.

Poliisi määräsi 31-vuotiaan helsinkiläismiehen helmikuussa matkustuskieltoon, joka koskee viittä Pirkanmaan kuntaa.

Tavallisesti matkustuskielto sitoo ihmisen tiettyyn paikkaan. Tällä kertaa matkustuskielto tarkoittaa, että mielenosoittaja ei saa matkustaa esimerkiksi Nokian, Akaan tai Lempäälän alueille.

Mielenosoittaja vaati, että käräjäoikeus kumoaisi matkustuskiellon, tai ainakin lieventäisi sitä koskemaan vain Dragon Miningin työntekopaikkoja Sastamalassa ja Valkeakoskella.

Aktivistin mukaan ympäristöä tuhoavan kaivosyhtiön toimiin on puututtava, vaikka rangaistuksen uhalla. Nimettömänä pysyttelevä mielenosoittaja kertoo, että hän riitautti matkustuskiellon moraalikysymyksen vuoksi.

– Kyse on periaatteista. Toisekseen matkustuskielto vaikeuttaa liikkumista. Esimerkiksi junareitti Tampereelta Helsinkiin kulkee kiellettyjen alueiden kautta. Matkustuskielto ei edes tosiasiassa estä mitään, jos kaivosyhtiön vastustamista haluaa jatkaa, mielenosoittaja toteaa.

Ennakkotapauksena Koijärvi vuodelta 1983

Tutkinnanjohtaja Antti Uusipaikan mukaan viiden kunnan aluetta koskeva matkustuskielto on tarpeen, sillä kaivosyhtiö tekee laajasti kuljetuksia näillä alueilla.

– Mielenosoittajat ovat estäneet töitä jatkuvasti kaivosalueella poliisin toimista huolimatta. He ovat myös kertoneet jatkavansa tekoja, Uusipaikka toteaa.

Mielenosoittajalle määrätty matkustuskielto on harvinainen, tutkinnanjohtaja Uusipaikka myöntää. Käräjäoikeuden käsittelyssä viitattiin ennakkotapauksiin vuosilta 1983 ja 2003.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan matkustuskiellon määrääminen mielenosoittajalle on poikkeuksellinen teko.

Tolvasen mukaan se on varsin kova toimenpide, sillä yleensä mielenosoituksiin liittyvästä pakottamisesta selviää sakolla.

– Ei näistä kansalaistottelemattomuuksista ole sakkoja enempää koskaan tuomittu. Siinä pitäisi sitten oikeasti olla kyse väkivallasta, Tolvanen kommentoi maanantaina Ylelle mielenosoittajan matkustuskieltoa.

Jotta matkustuskieltoa voidaan määrätä, taustalla tulee olla rikos, josta voidaan tuomita yhden vuoden vankeuteen.

Mielenosoittajan matkustuskiellon pohjarikos on pakottaminen, eli rikoslain mukaan: "joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Mielenosoittajaa epäillään kolmesta eri pakottamisteosta. Myös mielenosoittaja itse myöntää, että hän on esimerkiksi kiivennyt työkoneen päälle niin, että työt on jouduttu keskeyttämään. Hän on siis pakottamisrikoksen kuvauksen mukaan “oikeudettomasti pakottanut tekemättä jättämiseen” estämällä töiden jatkamisen.

Mielenosoittajan avustajana oikeudessa toiminut Katarina Pohjanoksa-Pareira ihmettelee matkustuskieltoa.

– Pakottamisesta annetut vankeusrangaistukset annetaan yleensä kovista rikoksista ja mielenosoittamistapauksissa selviää sakoilla. Silti matkustuskielto pysyy voimassa, vaikka päämieheni epäilty rikos ei vaatisi vankeusrangaistusta, Pohjanoksa-Pareira toteaa.

