Nainen tilasi Kiinasta peilin ja sai naurut – suomalaiset viranomaiset ovat saaneet arveluttavia myyntisivuja pois, mutta se ei kauan auta

Katja Alhajärvi tilasi kiinalaisesta verkkokaupasta eteisen peilin. Tilaus ei mennyt niin sanotusti putkeen. Peili mahtuu nimittäin Alhajärven kämmenelle.

– Tänään karma kosti ne kaikki kerrat, kun olin nauranut ihmisille, jotka tilaa jotain Kiinasta tarkistamatta tuotteen kokoa. Tässä minun uusi eteisen peilini, Alhajärvi esitteli ostosta suositussa Facebook-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun).

Ostos keräsi nopeasti paljon huvittuneita kommentteja.

– Toivottavasti tämä piristi ihmisten päivää. Ihmiset ehdottivat, että peili pitäisi laittaa nukkekotiin. Täytyy jostain etsiä nukkekoti.

Alhajärvi kertoo tilanneensa tuotteen AliExpressistä. Tuote maksoi muutaman euron, joten rahallinen menetys ei ollut suuri. Alhajärvi oli ensin epäuskoinen peilin nähdessään ja alkoi sitten nauraa.

– Tietysti siinä on oma jännitys, kun Kiinasta tilaa. En silti arvannut, että ihan näin pieleen menee.

Katja Alhajärvi

Omalla vastuulla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kampanjoinut sen puolest (siirryt toiseen palveluun)a, että suomalaiset tietäisivät, että tilaaminen Kiinasta ja EU:n ulkopuolelta tapahtuu omalla vastuulla.

Katja Alhajärvi tietää tämän hyvin, eikä odotakaan, että saisi korvauksia jostakin.

– En itse uskaltaisi tilata elektroniikkaa Kiinasta. Joskus olen tilannut kännyköiden kuoria.

Viranomaisten tiedossa on tapauksia, joissa kaukomailta ostettu laturi on sytyttänyt tulipalon, ravintolisä on sisältänyt muuntohuumeita tai kosmetiikka aiheuttanut vakavia allergisia reaktioita. Kuluttajat ovat myös ostaneet kemikaaleja, joiden myynti ja käyttö on EU:ssa kielletty.

Viime vuonna Tukesin testi paljasti useiden ulkomaisten halpaverkkokauppojen tuotteet vaarallisiksi.

Tukes testasi kaikkiaan 32 verkkokaupoista ostamaansa lelua, lastentarviketta, korua ja sähkölaitetta. Tukes tilasi näytteitä erityisesti suomalaisten suosiossa olevilta, suurilta verkkokauppa-alustoilta, kuten Wish, AliExpress ja eBay.

Testissä kävi ilmi, että vain yksi tuotteista täytti eurooppalaiset vaatimukset. Jos tuotteet olisivat myynnissä Suomessa, velvoitettaisiin kaupat keräämään ne pois kuluttajilta.

Uusia myyntisivuja kuin sieniä sateella

Tukesin ylitarkastaja Anja Merenkivi sanoo, että suomalaisia pitää yhä muistuttaa siitä, että tuote tilataan omalla vastuulla Euroopan unionin ulkopuolelta.

– Ihmiset eivät ajattele, että jotain sattuu. Ja havahtuvat vasta sitten, kun jotain sattuu, ettei ole mitään paikkaa, mihin ilmoittaa.

Jos saksalainen verkkokauppa myy vaarallista tuotetta, Tukes voi ottaa yhteyttä saksalaisiin viranomaisiin.

Kaukomaiden suuntaan tilanne on eri. Merenkivi kertoo, että he ilmoittivat vaarallisista tuotteista verkkokaupoille, joista tuotteet hankittiin. Nämä ottivatkin Tukesin huomauttamia, arveluttavia myyntisivuja pois.

Uusia myyntisivuja nousee kuitenkin kuin sieniä sateella.

– Alustat toimivat kuten Huuto.net, kuka tahansa voi laittaa myyntiin.

Merenkivi käyttää esimerkkinä tuttiketjua. Tukesin tutkimasta joukosta löytyi 170-senttiseksi venyvä tuttiketju, kun tuttiketjun sallittu maksimipituus on Euroopassa 22 senttiä. Vauva voi kuristua pitkään tuttiketjuun.

Tuttiketjuilmoitus poistettiin verkkokaupasta. Yllätys oli suuri, kun Merenkivi kävi uudelleen sivulla.

Tuote oli poistettu, mutta alle tuli ehdotuksia, voisiko näistä tuotteista joku kiinnostaa asiakasta. Näissä tuotteissa oli kuvia aivan vastaavista vaarallisista tuotteista.

– Meidän rahkeemme eivät riitä EU:n ulkopuolella kuin ilmoittaa verkkokaupalle. Pallo on sen jälkeen heillä, Merenkivi sanoo.

Muutkin maat kuin Suomi tekevät ilmoituksia kaukomaiden verkkokauppa-alustoille vaarallisista tuotteista. Eurooppalaisessa nopeassa tiedonvaihtojärjestelmässä on Merenkiven mukaan nykyisin yhä enemmän ilmoituksia, joissa on maininta, että tuote on poistettu verkkokauppa-alustalta.

Suomalaiset tilaavat yhä vähemmän

Suomalaiset ovat tilanneet jo pitkään tavaroita kiinalaisista verkkokaupoista kiihtyvään tahtiin. Määrä vähentyi ensimmäistä kertaa viime vuonna. Lasku oli yhdeksän prosenttia, kertoo Postin kansainvälisistä lähetyksistä vastaava liiketoimintajohtaja Sami Finne.

Syynä ovat Kiinan Postilta perityt kohonneet päätemaksut, joita Suomen Postikin on ollut vaatimassa. Maksut ovat Finnen mukaan nousseet kymmeniä prosenttia. Nämä maksut nostavat tuotteiden hintaa verkkokaupoissa.

– Postin kannalta hintataso on tervehtynyt, Sami Finne sanoo Ylelle.

Pudotuksesta kertoi ensin Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Kerro jutun alla kommentissa oma kokemuksesi, jos olet tilannut verkkokaupasta ulkomailta. Keskustelu on auki kello 22. asti.

