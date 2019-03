"Kyllä pörisee!" – Heikki Takkula trimmaa arvoselloja – Kymmenien tuhansien eurojen soittimet saavat uuden soinnin pienellä viilauksella

Diplomisellisti Heikki Takkulalla on soitettavana italialainen arvosello, jonka sointiin kaivataan lisää sävyjä.

Diplomisellisti Heikki Takkulalla on soitettavana italialainen arvosello, jonka sointiin kaivataan lisää sävyjä. Minna Perovuo/ Yle

Sellon on käsityötaidon mestarinäyte, jonka runkoon ei tehdä muutoksia sen rakentamisen jälkeen.

Diplomisellisti Heikki Takkula pyörittää käsissään selloa, joka on todennäköisesti valmistettu Italiassa 1900-luvun alussa. Tarkkaa tietoa soittimen alkuperästä ei ole, mutta tällä hetkellä sen omistaa norjalainen ammattimuusikko. Hintaa sellolla oli noin 70 00 euroa.

Norjalaismuusikko ei ole ollut täysin tyytyväinen ostamaansa soittimeen, ja siksi se on Takkulan arvioitavana Helsingin Töölössä, Takkulan omistamassa soitinliike Toonikassa.

Takkula on erikoistunut sellojen soinnin tuunaamiseen pieniä osia vaihtamalla.

Lisää jytkyä

Arviointi alkaa tunnustelemalla sellon luonnetta ja ääntä tutkimalla sitä sekä silmämääräisesti että soittamalla. Takkula saa nopeasti tarkan mielikuvan siitä, mihin suuntaan haluaa soitinta trimmata

– Tämä sello on varsin terve yksilö ja siinä on paljon hyvää, mutta alakielissä on liian vähän painetta. Tarvitaan lisää jytkyä, Takkula sanoo ja nauraa hersyvästi.

Tämän arvosellon alkuperä on osittain hämärän peitossa mutta todennäköisesti se on valmistettu 1900-luvun alkupuolella Italiassa. Minna Perovuo/ Yle

Tärkeintä on hyvät rakennusmateriaalit

Hyvä sello on käsityötaidon mestarinäyte. Sellon rakentamiseen tarvitaan noin 70 osaa, jotka kiinnitetään toisiinsa liimalla. Sointiin vaikuttaa erityisesti materiaali, josta se on tehty sekä soittimen pohjan ja kannen muoto sekä paksuus.

Sellot rakennetaan pääasiassa kahdesta eri puulajista, kansi kuusesta ja pohja vaahterasta.

Sellon runkoon ei tehdä muutoksia sen rakentamisen jälkeen mutta soittimen ääneen ja soittomukavuuteen voidaan vaikuttaa paljonkin vaihdettavien osien valinnoilla. Heikki Takkula kertoo miten.

Neljä yleisintä muutoskohtaa

Kielet

Soittimen kielet ovat käyttötavaraa, joita vaihdetaan uusiin tarpeellisin väliajoin. Kielet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, metallikieliin ja suolikieliin, joissa kielten äänenpaine ja paksuus vaihtelevat.

Monet soittimet hyötyvät eri kielten yhdistelmistä, jolloin ääneen saadaan sekä pehmeyttä että kirkkautta.

Talla

Kielet kulkevat viritystapeista tallan yli, joka pingottaa ne soitettaviksi. Talla on erittäin tärkeässä osassa jousisoitinten äänen tuottamisessa.

Talla on kielten ja instrumentin rungon välinen kanava, jolla on valtavan suuri merkitys myö soinnille, Takkula sanoo.

– Sellossa käytetään kahta eri mallia, belgialaista tai ranskalaista tallaa, ja riippuu soittimen luonteesta kumpaa tarvitaan. Tummaääniset soittimet hyötyvät suoraviivaisesta belgialaismallista, joka kirkastaa sointia ja matalammasta ranskalaistallasta saadaan syvyyttä ja täyteläisyyttä

.

Kuvassa vasemmalla belgialainen talla ja oikealla ranskalainen talla. Belgialainen on profiililtaan korkeampi ja kapeampi, kun taas ranskalainen on malliltaan raskaampi. Tallan yläosa vuollaan millimetrien tarkkuudella soittimeen sopivaksi.

Kielten pidikkeet

Tallan ylitettyään kielet kiinnitetään pidikkeeseen, joka voi olla materiaaliltaan komposiittia, metallia, puuta tai muovia.

– Jokainen materiaali tuottaa eri ääneen. Jos haluan soittimen ääneen lisää pyöreyttä, vaihdan pidikkeeksi muovisen tai puisen. Metallinen pidike taas saa sointiin leikkaavuutta, Takkula kertoo materiaalien eroista.

– Ja sitten vielä tämä jänne, jolla kielten pidike kiinnittyy sellon pohjaan. Jänne on yleensä joko nylonia tai teräsvaijeria ja myös se vaikuttaa äänen hienosäätöön.

Piikki

Sello tuetaan lattiaan soittimen pohjassa olevalla piikillä. Takkula kertoo, että piikin pituus voi vaihdella paljonkin soittajan omien mieltymysten tai soitettavan kappaleen mukaan.

Piikkejä valmistetaan useista eri materiaaleista kuten hiilikuidusta, titaniumista, ebenpuusta tai raudasta.

– Piikki lisää tai pienentää soittimen volyymia. Eri vaihtoehtoja pitää kokeilla ja tehdä jokaiselle soittajalle omat valinnat. Yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa ei ole.

Eri yhdistelmien loputon määrä

Eri yhdistelmien määrä on valtava ja täydellisen yhteensopivuuden löytäminen vaatii kokemusta, kärsivällisyyttä ja kokeilua. Takkulan trimmauksessa olevaan italialaisselloon ei tehdä lopulta suuria muutoksia.

Kielten pidikkeen metallijänne vaihdetaan nyloniin ja ontto metallipiikki vaihtuu painavammaksi ebenpuiseksi malliksi. Myös kaksi kielistä menee vaihtoon paremman ääneenpaineen saamiseksi.

Tarvittavat muutokset tekee soitinrakentaja Lauri Kallinen, joka huomaa myös sellon äänipinnan eli soittimen kantta sisältä päin tukevan puisen tapin olevan muutaman millin verran kiristämistä vailla.

Soitinrakentaja Lauri Kallinen on tehnyt tarvittavat muutokset ja Heikki Takkula on valmis kokeilemaan sellon sointia tuunauksen jälkeen. Minna Perovuo/ Yle

Kyllä pörisee!

Tarkkuutta vaativan työn jälkeen Takkula saa sellon uudestaan soitettavaksi ja jo ensi äänten jälkeen leveä hymy nousee miehen kasvoille.

– Kyllä pörisee, hän naurahtaa ja soittaa amerikkalaisyhtye Metallican maailmankuulun kappaleen Enter Sandmanin ensimmäiset tahdit.

– Nyt alkoi puu värähtämään täältä soittimen takaa paljon enemmän ja sen tuntee omissa jaloissa asti. Silloin tietää, että on menty oikeaan suuntaan.