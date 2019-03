Miika Murasen johtajanpesti oli vaakalaudalla Rovaniemen teatterissa

Karri Harju (alkuperäistä kuvaa on rajattu)

Miika Muranen on Rovaniemen Teatterin uusi taiteellinen johtaja

Muranen haki Vaasan teatterinjohtajan pestiä, vaikka hänet on vasta valittu Rovaniemen teatterin taiteelliseksi johtajaksi.

RovaniemiTeatteriohjaaja-näyttelijä Miika Murasen ympärille syntynyt pienimuotoinen kohu on alkanut laskeutua. Muranen on ilmoittanut Rovaniemen teatterille, että hän tulee Rovaniemelle taiteelliseksi johtajaksi elokuun alusta lukien, kuten on aiemmin lupautunut.

Muranen valittiin Rovaniemelle Kari Väänäsen myrskyisän eron jälkeen.

Kohu asiasta syntyi alkuviikosta, kun Vaasan kaupunginteatteri julkaisi henkilöt, jotka ovat hakeneet Vaasaan teatterinjohtajaksi. Hakijoiden joukossa oli muun muassa Miika Muranen, vaikka hän ei ole ehtinyt edes aloittaa Rovaniemellä.

Rovaniemen Teatterin hallituksen puheenjohtaja Antti Väänänen vaatikin alkuviikosta Muraselta pikaista vastausta siihen, onko hän sitoutunut Rovaniemelle vai ei.

Taiteellinen johtaja ei saakaan päättää taiteesta

Keskiviikkona Rovaniemen teatteri tiedotti, että Miika Muranen on vetänyt pois hakemuksensa Vaasaan ja aloittaa sovitusti teatterin taiteellisena johtajana Rovaniemellä elokuun alussa. Teatterin tiedotteessa Muranen pahoittelee syntynyttä kohua.

– Freelance-taustaisena teatterintekijänä olen tottunut, että kun joku mahdollinen tuleva työ saattaa olla syystä tai toisesta kariutumassa, on minun aloitettava toisen työpaikan etsintä. Se on normaali käytäntö, mutta johtotehtävissä kaikki tämä on julkista tietoa ja siksi aiheuttanut nyt hämmennystä.

Murasen mainitsema "työn kariutuminen" viittaa vahvasti uuteen työnjakoon Rovaniemen teatterissa. Rovaniemellä tiedotettiin vasta Murasen valinnan jälkeen, että taiteellisen johtajan yläpuolelle palkataan toiminnanjohtaja.

Rovaniemen Teatterin entisestä hallintojohtajasta Sari Alatalosta tehtiin viime keväänä kaikessa hiljaisuudessa Rovaniemen teatterin ylin johtaja, joka vastaa talouden, henkilöstön ja kiinteistön lisäksi loppukädessä myös ohjelmistosta. Valinnasta tiedotettiin julkisuuteen vasta syksyllä, ja sen vaikutukset ovat ilmeisesti tulleet Murasellekin yllätyksenä.

"Selkeä dialogi" johtamismallista avasi tilanteen

Vaasan teatterinjohtajan paikan hausta syntyneen kohun jälkeen teatterin ja Murasen välillä on käyty syventäviä keskusteluja Murasen tulevasta roolista Rovaniemellä. Teatterin tiedotteen mukaan sitä tarvittiin, koska "uuden johtamismallin artikulointi jäi taiteellisen johtajan hakuprosessin aikana vähäiseksi", ja johtamismallista on sen jälkeen noussut kysymyksiä.

Keksusteluissa on ollut mukana Miika Murasen lisäksi hallituksen puheenjohtaja Antti Väänänen sekä hallintojohtaja Sari Alatalo. Niissä on käsitelty "Vaasaan hakemiseen johtaneita tekijöitä", Rovaniemen teatterin päätöksenteon rakenteita sekä johtajien työnkuvien vastuualueita.

– Olemme (aiemmin) keskittyneet ratkomaan ohjelmistoon ja henkilöstön rekrytointeihin liittyviä asioita, joten johtamismallin ja työnkuvien avaaminen on jäänyt taka-alalle, sanovat Muranen ja Alatalo teatterin tiedotteessa.

Teatterin mukaan johtajien yhteistyö jatkuu nyt sovitusti "selkeän dialogin ja johtamismallin avaamisen jälkeen".

