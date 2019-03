"Täällä ilahdutan minä" – koiria on jo kymmenillä aloilla, ja Ranen työpaikka on hotellissa

Verho heilahtaa lasiseinän takana. Ensin esiin pilkistää kuono ja sitten virkeät nappisilmät. Lopulta näkyviin tulee kokonaan pieni valkoinen koira, jonka innokas olemus vaappuu hännänheilutuksen tahdissa.

Siinä on hotellikoira Rane eli virallisesti Pearlfield's Half Moon, puolitoistavuotias jackrussellinterrieri ja Hotel Kokkolan maskotti. Rane tekee työtään: tarkkailee valppaasti kaikkea, mikä liikkuu hotellin takaportaikossa.

Ranen ei pitäisi olla ollenkaan siinä, kokkolalaishotellin neljäkymmentäneliöisessä toimistossa keskellä päivää.

Koiran pitäisi olla kiltisti hotellin johtajan Sari Jukosen kotona. Rane nimittäin hankittiin Jukoselle siinä toivossa, että se saisi kiireisen johtajan irrottautumaan työnteosta edes vähän.

Toisin kävi. Johtaja paiskii edelleen kovasti töitä, mutta nyt hänellä on koira mukanaan töissä.

Välillä toimistossa pitää huvitella. Herkkupala löytyy lelusta. Heini Holopainen / Yle

Sari Jukonen ei myönnä, että suunnitelma olisi mennyt pieleen. Itse asiassa omistaja kutsuu Ranea personal trainerikseen.

– Koiran takia tulee edes pidettyä taukoja työpäivän lomassa, kun käy Ranen kanssa pissalenkillä. Hän huolehtii myös mentaalisesta hyvinvoinnista, koska hankalakin työasia unohtuu, kun Rane tulee lelun kanssa haluamaan, että ”heitteletkö vähän tätä mulle”.

Saa koira emäntänsä tekemään rankempaakin harjoitusta:

– Välillä vedetään karvakuulatreenit niin, että Rane roikkuu lelussa tiukasti kiinni ja minä nostelen sitä ilmaan. Se on semmoinen seitsemän ja puolen kilon karvakuulatreeni.

Ääni kuuluu, mitään ei näy

Asiakas tekee hotellikoiraan tuttavuutta ensimmäisen kerran vastaanotossa asioidessaan. Kohtaaminen saattaa olla aluksi hämmentävä. Tiski on sen verran korkea, että sen taakse ei näy, mutta takaa saattaa kuulua läähätystä ja ehkä pientä vinkunaakin.

Äänen aiheuttaja paljastuu, kun vastaanotossa työskentelevä nostaa Ranen syliinsä. Siinä yleensä selviää, kannattaako koiraa nostaa tiskille vierasta nuuhkimaan ja nuolaisemaan, kertoo Sari Jukonen.

– Tilanteessa selviää nopeasti, onko vieras koiraihmisiä vai kannattaako Rane laskea takaisin tiskin taakse. Koiraan tutustumista ei tuputeta kenellekään, joka sitä ei halua, mutta aika moni hotellivieras haluaa. Vakiovieraat osaavat jo kysyäkin, missä Rane on.

Valepan Arvis Greene on Ranelle tuttu vieras. Heini Holopainen / Yle

Hotellin vakiovieraita ovat esimerkiksi paikkakunnalla pelaamassa käyvät urheilujoukkueet. Lentopallojoukkue Kokkolan Tiikereitä vastaan ottelevan Valepan pelaajat ovat tottuneet siihen, että Rane on hotellin aulassa rapsuteltavana.

Yhtenä tällaisena pelipäivänä Alan Barbosa Domingos ja Arvis Greene istuvat aulassa ja hellivät hihnan päässä olevaa Ranea. Rane on silminnähden tyytyväinen saamastaan huomiosta.

– Rakastan koiria! Perheellä on juuri tällaisia jackrussellinterriereitä kaksi. Vain kaksi, vaikka haluaisin enemmän, myhäilee Arvis Greene.

Aulassa on sillä hetkellä vain vakiasiakkaita, joten Sari Jukonen päättää irrottaa Ranen hihnasta. Koira säntää tuulispäänä seuraavan sohvaryhmän luokse saamaan lisää rapsutuksia. Hymyt ovat herkässä, kun koira tönii kuonollaan ja heiluttaa häntää. Välillä se pääsee syliinkin.

Poikkeuksellinen tilanne: Rane on vapaana hotellin aulassa ilman hihnaa. Heini Holopainen / Yle

Eläimet mukaan arkeen meilläkin

Osastopäällikkö Kirsi Salmijärvi Kennelliitosta ei ole aiemmin kuullut hotellikoirista Suomessa. Koiria on kyllä kymmenissä ammateissa sotakoirista sienikoiriin.

Ilmapiiri lemmikeille on Salmijärven mukaan vapautunut viime vuosina, mutta vielä ei vedetä vertoja keskieurooppalaiselle kulttuurille.

– Kissoja ja koiria on kampaamoissa, on kissakahviloita ja työpaikkakoiria ja tietenkin kaveri- ja lukukoiria perinteisten virkakoirien lisäksi. Meillä Kennelliitossa on mahdollisuus ottaa koira mukaan toimistoon ja täällä onkin ollut niitä muutamia. Eläimen positiivisesta vaikutuksesta esimerkiksi stressin vähentäjänä on tehty tutkimuksia (siirryt toiseen palveluun).

Salmijärvi neuvoo, että työpaikalla olosuhteet pitää järjestää niin, ettei eläimestä ole haittaa. Se voi pitää majaa esimerkiksi omistajansa työhuoneessa tai työpisteen vieressä.

– Jos eläin on kuitenkin kovin rauhaton, kannattaa miettiä, onko sen paikka työpaikalla. Täällä meillä Kennelliitossa koirat ovat tottuneet toimistoon. Ne makoilevat omalla pedillään rauhassa, eivätkä korvaansa lotkauta, vaikka työtoveri pistäytyy juttelemassa.

Aina innokkaana työpaikalle

Rane on ystävällinen ja ihmisrakas, joten se sopii sosiaaliseksi hotellikoiraksi hyvin. Se menee aina töihin innoissaan ja hyvällä tuulella töihin.

"En kyllä tiedä, miksi mamma istuu koko ajan, vaikka tässä olisi innokas leikkikaveri!" Heini Holopainen / Yle

Sari Jukosen kokemuksen mukaan koira tuo hotelliin kotoisaa tunnelmaa. Se on hotellille myös hyvä markkinointipersoona.

– Rane on täällä todella pidetty työtoveri ja vieraiden viihdyttäjä. Koira tuo ihmisen kiireiseen hetkeen pehmeyttä. Hellimisen ja halimisen on todettu lisäävän hyvää oloa.

Ranen mamma onkin miettinyt, että kunhan personal trainer hiukan kasvaa, sen kanssa voisi mennä mukaan Kennelliiton kaverikoiratoimintaan (siirryt toiseen palveluun). Rane voisi olla kaverina vaikka kehitysvamma- tai vanhustyössä.

– Suosittelen ihan kaikille toimisto- tai työpaikkakoiran hankkimista! Se tuo niin paljon positiivista työpäivään.

Personal trainer työssään eli tarjoamassa Sari Jukoselle happihyppelyä työpäivän lomassa. Heini Holopainen / Yle

Hotellimaskotista huolimatta yöpymään voi tulla, vaikka olisi allerginen, vakuuttaa hotellin johtaja. Ensimmäisen kerroksen huoneet ovat allergikoille. Rane ei myöskään kiertele hotellihuoneissa tai pääse keittiöön, selventää Sari Jukonen.

Lue myös:

Taloussanomat: Tällainen on toimistokoira Lillin, 2, työpäivä – tarkistaa roskiksia ja nukkuu palavereissa (siirryt toiseen palveluun)

Yle: Koira on moniosaaja – katso 30 ammatin lista